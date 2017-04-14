Aralıklı dişler sadece estetik bir sorun mu?

Aralıklı olan dişler çoğu zaman sadece estetik bir sorun olarak algılansa da, arka planda diş kayıplarına yol açabilecek önemli bir problem.

Doç. Dr. Kerem Aras, aralıklı dişlerin estetik bir problem olduğu kadar, işlevsel olarak da önemli bir sorun olduğuna dikkat çekiyor. Aralıklı veya bitişik dişlerin çiğneme kuvveti üzerindeki etkisine işaret eden Doç. Dr. Aras, “Dişlerimizin birbirine değmesi ve aralık olmaması, düzgün sıralanmaları, üzerlerine gelen çiğneme kuvvetlerinin önce komşu dişlere dağılmasına, daha sonra da kemiğe iletilmelerini sağlamaktadır. Böylece kuvvet dağılımı üst seviyede olacağından, dişlerimiz hiç zarar görmeyecektir” dedi.

Diş aralarında boşluk var ise, bir yiyecek ısırıldığında, boşluğun yanındaki dişin kuvvetten en çok etkilenecek diş olacağını belirten Doç. Dr. Aras, dişlerin çiğneme kuvvetlerine tek başlarına karşı koyamayacağından bir süre sonra bu dişlerin kaybedilebileceğini işaret ediyor ve “Diş kaybı ile zaten var olan problemimiz katlanarak artmış olur” dedi.Doç. Dr. Aras, dişler arasındaki boşluğu kapatmak için hem ortodondik hem de ortodontik dışı çözümler olduğunu belirtti: “Aralıklı dişler için ortodontik tel tedavisi, yaprak porselenler, dişlerin tamamen kaplanması ya da kompozit dolgular (bonding) yapılabilir; ortodonti dışında yapılanlar, medikal olarak gerekliliğinden çok estetik beklentileri karşılamak için yapılmaktadır. Bazı yöntemler estetik olacak, düzgün olacak fakat dişlere de kalıcı zarar verecektir.”

Aralıklı diş problemindeki en kolay çözümün, kompozit dolguyla tek bir seansta diş aralıklarının doldurularak estetik olarak kapatılması olduğunu söyleyen Doç. Dr. Aras, sözlerine şöyle devam etti: “Dönem dönem tekrarlanması gereken bir prosedür olmasına rağmen bu çözüm yolu, uygulandıktan sonra sabitleyici takmayı gerektirmez. Kompozit reçineler ağız sıvıları ile etkileşime girip renkleşebildikleri için düzenli cilalanmaları ve belli dönemlerde yenilenmeleri gerekir. En kolay çözüm olmasına rağmen, en doğru çözüm değildir.”

Ortodontik tedavinin, her türlü diş bozukluğunda olduğu gibi, diş aralıklarının kapatılması için de kalıcı bir çözüm olduğunu kaydeden Doç. Dr. Aras, diş aralıklarının kapatılmış olsa da tekrar aralık oluşmaması için daha sonra da, hareketli ya da sabit retainer kullanmak gerektiğini söylüyor.