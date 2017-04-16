UYKU BİLİMİ HABERLERİ
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Gece terörü
SAĞLIK

Gece terörünün belirtileri!

Psikolog Hilal Aktaş, gece terörü olarak bilinen kâbustan çok farklı olan uyku bozukluğu ile ilgili merak edilenleri anlattı

16 Nisan 2017 Pazar, 14:33:50 Güncelleme: 14:42:54

Uzman Psikolog Hilal Aktaş, gece terörü olarak bilinen kâbustan çok farklı olan uyku bozukluğu ile ilgili bilinmeyenleri anlattı.

Evde herkes huzurlu bir şekilde uyurken, birden çocuğunuzun odasından gelen bir çığlık sesi ve ağlamalar duyuyorsunuz. Çocuğunuz yatağının üstüne oturmuş, ter içinde, hızlı bir şekilde nefes alıp veriyor, kalbi hızlı hızlı çarpıyor, göz bebekleri büyümüş öylece oturuyor ama aynı zamanda hala uyuduğunu hissediyorsunuz. Sizi tanıyamıyor. Yüzünde korku ve panik ifadeleri görüyorsunuz, vücudunda kızarıklıklar mevcut. Çocuğunuzu sakinleştirmek, onunla konuşmak ya da onu kollarınıza sarmak mümkün olmuyor. Birkaç dakika sonra kendiliğinden sakinleşiyor ve tekrar uykuya dalıyor. Ertesi gün, çocuğunuz hiç bir şey hatırlamıyor. Bu durumun pek çok çocukta yaşandığını belirten Psikolog Hilal Aktaş, ece terörü olan uyku bozukluğunun nedenlerini ve çocuklara nasıl davranılması gerektiğini aktardı.



"GECE TERÖRÜ DERİN UYKUDA ORTAYA ÇIKAR"

Gece terörünün kimlerde göründüğünü söyleyerek sözlerine başlayan Uzman Psikolog Aktaş, gece terörü genellikle 2 ile 6 yaşları arasındaki çocuklarda görülür. İlkokula başlayan çocuklarda daha nadirdir fakat 12 yaşından sonra zaman zaman tekrar kendini gösterebilir. Tüm uyku bozukluklarında olduğu gibi genetik etkenler belirgindir. Ayrıca uyku düzensizliği, gün içinde yaşanan stres, günlük yaşamda değişiklikler gece terörünü arttırabilecek nedenlerdir. Gece terörü derin uykuda ortaya çıkar, uykuya daldıktan 2-3 saat sonra ve gece tek bir defa yaşanır. Gece terörü yaşayan çocuk uyanmaz, uyandıktan sonra ise hiçbir şey hatırlamaz. Kabus REM uykuda meydana gelir. Kâbus gören çocuk uyanır ve tekrar uyumadan önce ona güven aşılanmasına ihtiyacı vardır. Ertesi gün, uyandığında gördüğü kâbusu hatırlayabilir" dedi.



"ÇOCUĞUNUZU UYANDIRMAYIN"

Gece terörü denilen uyku bozukluğu yaşayan çocuğa nasıl davranılması gerektiğini de sözlerine ekleyen Uzman Psikolog Aktaş, şunları dile getirdi: "Gece terörü 3-4 dakika sürebilir. Çocuğunuzu o halde birkaç dakika boyunca görmek aileleri endişelendirecektir fakat müdahale etmeyin. Zor olsa bile, sakin olamaya çalışın. Telaşlanmayın, çocuğunuzu uyandırmayın. Çocuğunuzu kollarınıza almayı denedin, reddederse, sakin olun, zorlamayın. Odasının kapısından onu gözlemleyin. Genellikle, çocuklar kendiliğinden sakinleşirler. Ertesi gün, gece terörü hakkında çocuğunuza hiçbir şey sormayın. Hatırlamayacağı için, bu onu endişelendirebilir. Fakat gece teröründen bahsetmeden "Her şey yolunda mı? Seni tedirgin eden, endişelendiren bir şeyler var mı?" şeklinde ona soru yöneltebilirsiniz. Eğer çocuğunuz haftada 2 defa ve daha fazla gece terörü yaşıyorsa, eğer 6 yaşından sonra yaşanıyorsa mutlaka bir uzman yardımı alın."

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