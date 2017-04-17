Sürekli karnı guruldayan Nurgül Tuna'ya yardım eli uzandı

Mersin'in Silifke ilçesinde üç yıldır sürekli karnı guruldayan ve bugüne kadar hastalığına çare bulamayan 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Nurgül Tuna'ya Mersin Sağlık Müdürlüğü yardım eli uzattı. Haberin ardından harekete geçen Sağlık Müdürlüğü, Nurgül'ü Mersin'deki gastroenteroloji uzmanlarına yönlendirdi.

Silifke'de yaşayan ve karnının sürekli guruldamasından duyduğu rahatsızlıkla hayata küsen, sıkıntılı günler yaşayan ve giderek içine kapanan liseli Nurgül Tuna, bugüne kadar yaklaşık 20 doktor ve hastane gezerek derdine çare bulmaya çalışmış, ancak doktorlar hastalığına teşhis koyamamıştı. Yaşadığı sorun nedeniyle YGS'ye bile tek kişilik özel bir sınıfta girmek zorunda kalan Nurgül'ün tedavisi için bir umut ışığı doğdu.

Mersin Sağlık Müdürlüğü, 'Karnı guruldayan genç kız hayata küstü' haberiyle gündeme getirdiği lise öğrencisi Nurgül Tuna'nın tedavi edilebilmesi için harekete geçti. Haber üzerine Nurgül'e ulaşan Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, rahatsızlığına tanı konulabilmesi ve tedavisinin yapılabilmesi için genç kızı Mersin'deki gastroenteroloji uzmanlarına yönlendirdi. Bugün sabah ablası ve kuzeni ile birlikte Mersin Şehir Hastanesi'ne gelen Nurgül, burada gastroenteroloji uzmanı tarafından muayene edildi. Bazı tahliller istenen Nurgül'e, tahlil sonuçlarına göre 2 hafta sonrasına yeniden randevu verildi.



Nurgül, rahatsızlığının Türkiye çapında duyulmasının ardından insanlardan olumlu tepki de olumsuz tepki de aldığını söyledi. İnsanların daha çok yardım etmek amacıyla kendisine ulaştığını belirten Nurgül, "Bu rahatsızlığı geçirmiş olduğunu düşünen insanlar bana ulaşmaya çalıştı. Bazı doktorlar ve araştırma hastaneleri ulaşmaya çalıştı. İlgi gördü, hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

Mersin Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin de kendisine ulaştığını dile getirerek, yetkililere teşekkür eden Nurgül, "Bana, 'oraya git, orada sana gerekli yöntemleri uygulayacaklar' dediler. Ben de bunun üzerine hastaneye geldim ve muayene oldum. Doktor, çölyak diye bir hastalık varmış. 'acaba o olabilir mi' diye düşündü ve kan tahlili vermemi ve iki hafta sonra tekrar gelmemi istedi. Onun için kan verdim. Daha önce de özel bir hastanede çölyak hastalığı için yine kan vermiştim, temiz çıkmıştı" diye konuştu.



"'SENDE MUSALLAT VAR' DİYEREK YARDIMCI OLMAK İSTEYEN OLDU"

Kendisini Avusturya'nın başkenti Viyana'dan da bir kişinin aradığını ve 'sende musallat var' dediğini anlatan Nurgül, "Alanında uzman olduğunu söyledi bana. 'Senin gibi rahatsızlığı yaşayanlar var. Sana da yardımcı olmak istiyorum' dedi. Olabilir, insanlar düşünebilirler böyle şeyleri tabi ama ben o tarz şeylere de yöneldim fakat öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Daha önce gittim, sonuç yok" ifadelerini kullandı.



"GURULDAMA OLDUĞU ZAMAN KENDİMİ TUHAF VE KÖTÜ HİSSEDİYORUM"

Karın gurultusunun halen devam ettiğini ancak, belli bir zamanı olmadığı için doktorun duyamadığını dile getiren Nurgül, bu rahatsızlığın yaşamını nasıl etkilediğini ise şöyle anlattı: "Belki de ben kendimi strese soktuğum zaman karın gurultularım daha çok tetikleniyor. Bu yüzden sessiz ortamlarda 'yine olacak mı' kaygısıyla strese giriyorum. Guruldama olduğu zaman kendimi tuhaf ve kötü hissediyorum. İnsanlardan farklı hissediyorum kendimi. Mesela bir mağazaya girebiliyorum ama mağazada yüksek sesle müzik çalması şartıyla. Çalmazsa giremiyorum. İnsanlar 'aç mısın' diye soruyor. Karnımda çok aşırı şişme oluyor. 'Hamile misin' diye soranlar da oldu."



"DOKTORLARIMIZDAN YARDIM BEKLİYORUM"

Rahatsızlığıyla ilgili sonuçlar temiz çıkınca doktorların psikolojik olabileceğini de düşündüklerini ifade eden Nurgül, bunun üzerine iki-üç kez psikolojik danışmanlara gittiğini, ilaçlarını da kullandığını, ancak hiçbir etkisinin olmadığını söyledi. Nurgül, "Boşuna ilaç almamın vücuduma zararlı olduğunu düşündüm ve bıraktım. Zaten ben kendimi güçlü hissediyorum. Ama son zamanlarda bunu aşamadığım için bir çöküntüye uğradım. O yüzden zaten doktorlarımızdan yardım bekliyorum. Buradaki doktor da çocuk psikiyatrisine gitmemi önerdi ama gidip gitmeyeceğimi henüz bilmiyorum" şeklinde konuştu.