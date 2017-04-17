Sürekli karnı guruldayan Nurgül Tuna'ya yardım eli uzandı

SAĞLIK HABERLERİ
17 NİSAN 2017

GENEL SAĞLIK

Şişen Karnından Çıkanlar Şaşırttı

Şişen Karnından Çıkanlar Şaşırttı
Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Her türlü tedbir alındı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Her türlü tedbir alındı
Hastanın kulağından örümcek çıktı!

Hastanın kulağından örümcek çıktı!
Dünyanın gözü patentli "Tersavar"da

Dünyanın gözü patentli "Tersavar"da
Duruş bozukluğunu tartı ile anlamak

Duruş bozukluğunu tartı ile anlamak
Kanser ilaçlarında sıkıntı var mı?

Kanser ilaçlarında sıkıntı var mı?

ANNE VE ÇOCUK

Çenesinde tümör bulunan Yaşar'a Kaymakamlık sahip çıktı

Çenesinde tümör bulunan Yaşar'a Kaymakamlık sahip çıktı
Altını ıslatan çocuklar için özel çay

Altını ıslatan çocuklar için özel çay
Minik Berat görmek istiyor

Minik Berat görmek istiyor
Okula giden çocuklar nasıl beslenmeli?

Okula giden çocuklar nasıl beslenmeli?
Çocuğumu teknolojiden uzak tutamıyorum ne yapmalıyım?

Çocuğumu teknolojiden uzak tutamıyorum ne yapmalıyım?
Çocuğun kulağından sinek larvaları çıktı

Çocuğun kulağından sinek larvaları çıktı

KALP SAĞLIĞI

"Sabah egzersizi kalp krizi riskini arttırıyor"

"Sabah egzersizi kalp krizi riskini arttırıyor"
Aort Damarı neden yırtılır?

Aort Damarı neden yırtılır?
Kalp krizi anında acil müdahale yolları

Kalp krizi anında acil müdahale yolları
Prof. DR. Bingür Sönmez Kalp hastalarına önerilerde bulundu

Prof. DR. Bingür Sönmez Kalp hastalarına önerilerde bulundu
Kalp hastalıkları konusunda neler yapmalıyız?

Kalp hastalıkları konusunda neler yapmalıyız?

Dikkat kalp ölüm nedenlerin başında!

Dikkat kalp ölüm nedenlerin başında!

ENFEKSİYON VE SALGIN

Ölümcül virüsler araştırılacak

Ölümcül virüsler araştırılacak
AIDS'nin tedavisi var mı?

AIDS'nin tedavisi var mı?
Epidermal kist

Epidermal kist
Kokulu silgiler bağımlı yapıyor

Kokulu silgiler bağımlı yapıyor
Ebola virüsünde son durum

Ebola virüsünde son durum
Ebola virüsü Türkiye

Ebola virüsü Türkiye

KANSER

Akrep zehrinden kanser ilacı üretmek için çalışılıyor

Akrep zehrinden kanser ilacı üretmek için çalışılıyor
Kanseri tiyatroyla yenecek

Kanseri tiyatroyla yenecek
"Türkiye'de kanser oranı batıya göre az"

"Türkiye'de kanser oranı batıya göre az"
Kanseri gelinlik provasında öğrendi

Kanseri gelinlik provasında öğrendi
Kansere karşı diyet ve egzersiz

Kansere karşı diyet ve egzersiz
Meme kanserinin sırrı çözülüyor

Meme kanserinin sırrı çözülüyor

SAĞLIKLI BESLENME

Yoğurttaki katkı maddesi tartışması büyüyor

Yoğurttaki katkı maddesi tartışması büyüyor
"50 gram yeterliyken 150 gram şeker tüketiyoruz"

"50 gram yeterliyken 150 gram şeker tüketiyoruz"
Karatay hocaya uymayın 'bal' yiyin

Karatay hocaya uymayın 'bal' yiyin
Canan Karatay'dan bal satıcılarına yanıt

Canan Karatay'dan bal satıcılarına yanıt
Tarçının faydaları nelerdir?

Tarçının faydaları nelerdir?
Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?

Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?

NÖROLOJİ

Parkinson hastalığı nasıl ortaya çıkar?

Parkinson hastalığı nasıl ortaya çıkar?
Neden unutuyoruz?

Neden unutuyoruz?

Parkinson hastalığına kızılcık macunu

Parkinson hastalığına kızılcık macunu
Hangi belirtiler Alzheimer'ı düşündürmeli?

Hangi belirtiler Alzheimer'ı düşündürmeli?
Her unutkanlık Alzheimer mıdır?

Her unutkanlık Alzheimer mıdır?
Alzheimer'ın tedavisi var mıdır?

Alzheimer'ın tedavisi var mıdır?

CİNSEL SAĞLIK

Genital bölge (vajina) temizliği nasıl yapılmalı?

Genital bölge (vajina) temizliği nasıl yapılmalı?
Sağlıklı cinsellik için hangi besinler tüketilmeli?

Sağlıklı cinsellik için hangi besinler tüketilmeli?
Sağlıklı yaşam için haftada kaç kez seks yapılmalı?

Sağlıklı yaşam için haftada kaç kez seks yapılmalı?
Ertesi gün hapında doğru bilinen yanlışlar neler?

Ertesi gün hapında doğru bilinen yanlışlar neler?
Kürtaj bir korunma yöntemi midir?

Kürtaj bir korunma yöntemi midir?
Ertesi gün hapı bebeğe bir zararı var mı?

Ertesi gün hapı bebeğe bir zararı var mı?

ESTETİK CERRAHİ

Mucize gözaltı kremi

Mucize gözaltı kremi
Dünyanın en kapsamlı yüz nakli

Dünyanın en kapsamlı yüz nakli
Ağda kullananlar dikkat!

Ağda kullananlar dikkat!
"İstenmeyen tüyler" tartışması!

"İstenmeyen tüyler" tartışması!
Yüzdeki lekeleri böyle yok edin!

Yüzdeki lekeleri böyle yok edin!
Hangi sabun neye yarıyor?

Hangi sabun neye yarıyor?

RUH SAĞLIĞI

Halüsinasyon uyaran titrek halka

Halüsinasyon uyaran titrek halka
Metrobüste sinirler gergin

Metrobüste sinirler gergin
Bilim eşinize iyi bakın diyor

Bilim eşinize iyi bakın diyor
Uyutup, uyandırıyorlar ama...

Uyutup, uyandırıyorlar ama...
Çocuğunuz bunları yapıyorsa disleksi olabilir

Çocuğunuz bunları yapıyorsa disleksi olabilir
Sosyal medya depresyonu

Sosyal medya depresyonu
Nurgül Tuna
SAĞLIK

Sürekli karnı guruldayan Nurgül Tuna'ya yardım eli uzandı

Mersin'in Silifke ilçesinde üç yıldır sürekli karnı guruldayan ve bugüne kadar hastalığına çare bulamayan 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Nurgül Tuna'ya Mersin Sağlık Müdürlüğü yardım eli uzattı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 15:10:10 Güncelleme: 15:14:59 İHA

Mersin'in Silifke ilçesinde üç yıldır sürekli karnı guruldayan ve bugüne kadar hastalığına çare bulamayan 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Nurgül Tuna'ya Mersin Sağlık Müdürlüğü yardım eli uzattı. Haberin ardından harekete geçen Sağlık Müdürlüğü, Nurgül'ü Mersin'deki gastroenteroloji uzmanlarına yönlendirdi.

Silifke'de yaşayan ve karnının sürekli guruldamasından duyduğu rahatsızlıkla hayata küsen, sıkıntılı günler yaşayan ve giderek içine kapanan liseli Nurgül Tuna, bugüne kadar yaklaşık 20 doktor ve hastane gezerek derdine çare bulmaya çalışmış, ancak doktorlar hastalığına teşhis koyamamıştı. Yaşadığı sorun nedeniyle YGS'ye bile tek kişilik özel bir sınıfta girmek zorunda kalan Nurgül'ün tedavisi için bir umut ışığı doğdu.



MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, NURGÜL'E YARDIM ELİ UZATTI

Mersin Sağlık Müdürlüğü, 'Karnı guruldayan genç kız hayata küstü' haberiyle gündeme getirdiği lise öğrencisi Nurgül Tuna'nın tedavi edilebilmesi için harekete geçti. Haber üzerine Nurgül'e ulaşan Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, rahatsızlığına tanı konulabilmesi ve tedavisinin yapılabilmesi için genç kızı Mersin'deki gastroenteroloji uzmanlarına yönlendirdi. Bugün sabah ablası ve kuzeni ile birlikte Mersin Şehir Hastanesi'ne gelen Nurgül, burada gastroenteroloji uzmanı tarafından muayene edildi. Bazı tahliller istenen Nurgül'e, tahlil sonuçlarına göre 2 hafta sonrasına yeniden randevu verildi.

Nurgül, rahatsızlığının Türkiye çapında duyulmasının ardından insanlardan olumlu tepki de olumsuz tepki de aldığını söyledi. İnsanların daha çok yardım etmek amacıyla kendisine ulaştığını belirten Nurgül, "Bu rahatsızlığı geçirmiş olduğunu düşünen insanlar bana ulaşmaya çalıştı. Bazı doktorlar ve araştırma hastaneleri ulaşmaya çalıştı. İlgi gördü, hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

Mersin Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin de kendisine ulaştığını dile getirerek, yetkililere teşekkür eden Nurgül, "Bana, 'oraya git, orada sana gerekli yöntemleri uygulayacaklar' dediler. Ben de bunun üzerine hastaneye geldim ve muayene oldum. Doktor, çölyak diye bir hastalık varmış. 'acaba o olabilir mi' diye düşündü ve kan tahlili vermemi ve iki hafta sonra tekrar gelmemi istedi. Onun için kan verdim. Daha önce de özel bir hastanede çölyak hastalığı için yine kan vermiştim, temiz çıkmıştı" diye konuştu.

"'SENDE MUSALLAT VAR' DİYEREK YARDIMCI OLMAK İSTEYEN OLDU"

Kendisini Avusturya'nın başkenti Viyana'dan da bir kişinin aradığını ve 'sende musallat var' dediğini anlatan Nurgül, "Alanında uzman olduğunu söyledi bana. 'Senin gibi rahatsızlığı yaşayanlar var. Sana da yardımcı olmak istiyorum' dedi. Olabilir, insanlar düşünebilirler böyle şeyleri tabi ama ben o tarz şeylere de yöneldim fakat öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Daha önce gittim, sonuç yok" ifadelerini kullandı.

"GURULDAMA OLDUĞU ZAMAN KENDİMİ TUHAF VE KÖTÜ HİSSEDİYORUM"

Karın gurultusunun halen devam ettiğini ancak, belli bir zamanı olmadığı için doktorun duyamadığını dile getiren Nurgül, bu rahatsızlığın yaşamını nasıl etkilediğini ise şöyle anlattı: "Belki de ben kendimi strese soktuğum zaman karın gurultularım daha çok tetikleniyor. Bu yüzden sessiz ortamlarda 'yine olacak mı' kaygısıyla strese giriyorum. Guruldama olduğu zaman kendimi tuhaf ve kötü hissediyorum. İnsanlardan farklı hissediyorum kendimi. Mesela bir mağazaya girebiliyorum ama mağazada yüksek sesle müzik çalması şartıyla. Çalmazsa giremiyorum. İnsanlar 'aç mısın' diye soruyor. Karnımda çok aşırı şişme oluyor. 'Hamile misin' diye soranlar da oldu."

"DOKTORLARIMIZDAN YARDIM BEKLİYORUM"

Rahatsızlığıyla ilgili sonuçlar temiz çıkınca doktorların psikolojik olabileceğini de düşündüklerini ifade eden Nurgül, bunun üzerine iki-üç kez psikolojik danışmanlara gittiğini, ilaçlarını da kullandığını, ancak hiçbir etkisinin olmadığını söyledi. Nurgül, "Boşuna ilaç almamın vücuduma zararlı olduğunu düşündüm ve bıraktım. Zaten ben kendimi güçlü hissediyorum. Ama son zamanlarda bunu aşamadığım için bir çöküntüye uğradım. O yüzden zaten doktorlarımızdan yardım bekliyorum. Buradaki doktor da çocuk psikiyatrisine gitmemi önerdi ama gidip gitmeyeceğimi henüz bilmiyorum" şeklinde konuştu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Dirsek akıntısı verem çıktı!
SAĞLIK

Uzun süre dirsek akıntısı yaşadı! Bakın arkasından ne çıktı. ...
Çocuğunuzun kıyafetleri küçülmüyorsa dikkat!
SAĞLIK

Çocuğunuzun kıyafetleri küçülmüyorsa dikkat!
Quark'ın faydaları!
SAĞLIK

Yoğurt sanılıyor ama değil! İşte Quark'ın faydaları... ...
Erken doğan bebeklerde göz problemine dikkat!
SAĞLIK

Erken doğan bebeklerde göz problemine dikkat!
Hüseyin Soylu bir ameliyatla üç hastalıktan kurtuldu!
SAĞLIK

Sadece bir ameliyatla üç hastalıktan kurtuldu!
Organ büyüklüğü neleri etkiliyor?
SAĞLIK

Bu haberi aynasız okumayın! Her organın boyu...
Hüseyin Soylu bir ameliyatla üç hastalıktan kurtuldu!
SAĞLIK

SADECE BİR AMELİYATLA ÜÇ HASTALIKTAN KURTULDU!
Erken doğan bebeklerde göz problemine dikkat!
SAĞLIK

ERKEN DOĞAN BEBEKLERDE GÖZ PROBLEMİNE DİKKAT!
Radyoloji'nin 112'si; 'Acil Radyoloji'
SAĞLIK

RADYOLOJİ'NİN 112'Sİ; 'ACİL RADYOLOJİ'
Dirsek akıntısı verem çıktı!
SAĞLIK

UZUN SÜRE DİRSEK AKINTISI YAŞADI! BAKIN ARKASINDAN NE ÇIKTI...
Çocuğunuzun kıyafetleri küçülmüyorsa dikkat!
SAĞLIK

ÇOCUĞUNUZUN KIYAFETLERİ KÜÇÜLMÜYORSA DİKKAT!
Quark'ın faydaları!
SAĞLIK

YOĞURT SANILIYOR AMA DEĞİL! İŞTE QUARK'IN FAYDALARI...