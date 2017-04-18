Yemek borusu olmayan Veli Ömer bebeğe yardım eli!

SAĞLIK HABERLERİ
18 NİSAN 2017

GENEL SAĞLIK

Şişen Karnından Çıkanlar Şaşırttı

Şişen Karnından Çıkanlar Şaşırttı
Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Her türlü tedbir alındı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Her türlü tedbir alındı
Hastanın kulağından örümcek çıktı!

Hastanın kulağından örümcek çıktı!
Dünyanın gözü patentli "Tersavar"da

Dünyanın gözü patentli "Tersavar"da
Duruş bozukluğunu tartı ile anlamak

Duruş bozukluğunu tartı ile anlamak
Kanser ilaçlarında sıkıntı var mı?

Kanser ilaçlarında sıkıntı var mı?

ANNE VE ÇOCUK

Çenesinde tümör bulunan Yaşar'a Kaymakamlık sahip çıktı

Çenesinde tümör bulunan Yaşar'a Kaymakamlık sahip çıktı
Altını ıslatan çocuklar için özel çay

Altını ıslatan çocuklar için özel çay
Minik Berat görmek istiyor

Minik Berat görmek istiyor
Okula giden çocuklar nasıl beslenmeli?

Okula giden çocuklar nasıl beslenmeli?
Çocuğumu teknolojiden uzak tutamıyorum ne yapmalıyım?

Çocuğumu teknolojiden uzak tutamıyorum ne yapmalıyım?
Çocuğun kulağından sinek larvaları çıktı

Çocuğun kulağından sinek larvaları çıktı

KALP SAĞLIĞI

"Sabah egzersizi kalp krizi riskini arttırıyor"

"Sabah egzersizi kalp krizi riskini arttırıyor"
Aort Damarı neden yırtılır?

Aort Damarı neden yırtılır?
Kalp krizi anında acil müdahale yolları

Kalp krizi anında acil müdahale yolları
Prof. DR. Bingür Sönmez Kalp hastalarına önerilerde bulundu

Prof. DR. Bingür Sönmez Kalp hastalarına önerilerde bulundu
Kalp hastalıkları konusunda neler yapmalıyız?

Kalp hastalıkları konusunda neler yapmalıyız?

Dikkat kalp ölüm nedenlerin başında!

Dikkat kalp ölüm nedenlerin başında!

KANSER

Akrep zehrinden kanser ilacı üretmek için çalışılıyor

Akrep zehrinden kanser ilacı üretmek için çalışılıyor
Kanseri tiyatroyla yenecek

Kanseri tiyatroyla yenecek
"Türkiye'de kanser oranı batıya göre az"

"Türkiye'de kanser oranı batıya göre az"
Kanseri gelinlik provasında öğrendi

Kanseri gelinlik provasında öğrendi
Kansere karşı diyet ve egzersiz

Kansere karşı diyet ve egzersiz
Meme kanserinin sırrı çözülüyor

Meme kanserinin sırrı çözülüyor

SAĞLIKLI BESLENME

Yoğurttaki katkı maddesi tartışması büyüyor

Yoğurttaki katkı maddesi tartışması büyüyor
"50 gram yeterliyken 150 gram şeker tüketiyoruz"

"50 gram yeterliyken 150 gram şeker tüketiyoruz"
Karatay hocaya uymayın 'bal' yiyin

Karatay hocaya uymayın 'bal' yiyin
Canan Karatay'dan bal satıcılarına yanıt

Canan Karatay'dan bal satıcılarına yanıt
Tarçının faydaları nelerdir?

Tarçının faydaları nelerdir?
Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?

Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?

CİNSEL SAĞLIK

Genital bölge (vajina) temizliği nasıl yapılmalı?

Genital bölge (vajina) temizliği nasıl yapılmalı?
Sağlıklı cinsellik için hangi besinler tüketilmeli?

Sağlıklı cinsellik için hangi besinler tüketilmeli?
Sağlıklı yaşam için haftada kaç kez seks yapılmalı?

Sağlıklı yaşam için haftada kaç kez seks yapılmalı?
Ertesi gün hapında doğru bilinen yanlışlar neler?

Ertesi gün hapında doğru bilinen yanlışlar neler?
Kürtaj bir korunma yöntemi midir?

Kürtaj bir korunma yöntemi midir?
Ertesi gün hapı bebeğe bir zararı var mı?

Ertesi gün hapı bebeğe bir zararı var mı?

ESTETİK CERRAHİ

Mucize gözaltı kremi

Mucize gözaltı kremi
Dünyanın en kapsamlı yüz nakli

Dünyanın en kapsamlı yüz nakli
Ağda kullananlar dikkat!

Ağda kullananlar dikkat!
"İstenmeyen tüyler" tartışması!

"İstenmeyen tüyler" tartışması!
Yüzdeki lekeleri böyle yok edin!

Yüzdeki lekeleri böyle yok edin!
Hangi sabun neye yarıyor?

Hangi sabun neye yarıyor?
Veli Ömer Koç
SAĞLIK

Yemek borusu olmayan Veli Ömer bebeğe yardım eli!

Doğuştan yemek borusu olmayan 11 aylık Veli Ömer bebeğe Sağlık Bakanlığı tarafından yardım eli uzandı

18 Nisan 2017 Salı, 11:15:09 Güncelleme: 11:21:51 İHA

Konya'nın Ereğli ilçesinde doğuştan yemek borusu olmayan 11 aylık Veli Ömer bebeğe Sağlık Bakanlığı tarafından yardım eli uzandı.

Ereğli ilçesinde doğuştan yemek borusu olmadığı için midesine şırınga yardımıyla mama verilen 11 aylık Veli Ömer Koç bebeğin önce karnı daha sonra da tükürüğünün boğazında kalmaması için boğazı delinmişti. Karnının delinmesi sonucu midesine şırınga yardımıyla mama verilen Veli Ömer bebeğin tedavisi için 30 bin lira gerektiği belirtilmişti. Veli Ömer bebeğin yaşadığı dramın ulusal televizyon ve gazetelerde yer almasının ardından Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın girişimleri ile Veli Ömer bebek Ereğli'de yattığı hastaneden alınarak ambulansla Ankara Dışkapı Hastanesi'ne sevk edildi.

"SESİMİ DUYUP ÇAĞRIMA CEVAP VERDİLER"

Oğlunun tedavi edilecek olmasından dolayı duygulanan anne Sevgi Başaran öncelikle Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımız ve Sağlık Bakanımız Recep Akdağ'a çok teşekkür ediyorum. Sesimi duyup çağrıma cevap verdiler. Ayrıca Türk halkına teşekkür ediyorum, ettikleri yardımlarından dolayı minnetlerimi sunuyorum. Ankara Dışkapı Hastanesine sevk oluyoruz. Oğlum burada sağlığına kavuşacak. Arayan soran çok kişi oldu. Belediye Başkanımız ve Kaymakamımıza da teşekkür ediyorum. Çocuk doktorumuz Zafer beyin üzerimizde büyük emeği var Allah herkesten razı olsun" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Özkan Özgüven ise, "Sağlık Bakanımıza bizlerde teşekkür ediyoruz. Birçok insanımız bizzat bizlere ulaştı. Bir kez daha milletimizin ne kadar duyarlı olduğunu gördük. Ailemiz yardıma ihtiyacı olan bir aile. Veli Ömer'in 3 yaşındaki kardeşinin de kalbi delik. İnşallah oda tedavi olur. Devletimiz gücünü göstererek seferber oldu bebeğimize. Allah'tan şifa diliyorum. İnşallah bu yavrumuz sağlıklı bir şekilde tedavi olup dönecek. Bebeğimiz emin ellerde. Allah herkesten razı olsun" dedi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
8 aylık Chahat Kumar bebek 17 kilo!
SAĞLIK

Görenler şokta! 8 aylık bebek bakın kaç kilo...
Anne karnında öpüşen ikizler şoke etti!
SAĞLIK

İkizlerin anne karnındaki şaşırtan görüntüsü!
Parkinson belirtileri nelerdir?
SAĞLIK

İşte Parkinson hastalığının belirtileri...
Garip hareketler nöbet habercisi olabilir!
SAĞLIK

Garip hareketler nöbet habercisi olabilir!
Günde iki kaşık zeytinyağı kalbin ilacı...
SAĞLIK

Günde iki kaşık zeytinyağı bakın ne fayda sağlıyor...
Hızlı kilo vermenin yolları
SAĞLIK

Hızlı kilo vermenin yolları!
Garip hareketler nöbet habercisi olabilir!
SAĞLIK

GARİP HAREKETLER NÖBET HABERCİSİ OLABİLİR!
Yemek borusu olmayan Veli Ömer bebeğe yardım eli!
SAĞLIK

YEMEK BORUSU OLMAYAN VELİ ÖMER BEBEĞE YARDIM ELİ!
8 aylık Chahat Kumar bebek 17 kilo!
SAĞLIK

GÖRENLER ŞOKTA! İSTEDİĞİ VERİLMEDİĞİNDE AĞLAMAYA BAŞLIYOR!
Günde iki kaşık zeytinyağı kalbin ilacı...
SAĞLIK

GÜNDE İKİ KAŞIK ZEYTİNYAĞI BAKIN NE FAYDA SAĞLIYOR...
Anne karnında öpüşen ikizler şoke etti!
SAĞLIK

İKİZLERİN ANNE KARNINDAKİ ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜSÜ!
Uyuz hastalığında olağanın dışında artış!
SAĞLIK

UYUZ HASTALIĞINDA OLAĞANIN DIŞINDA ARTIŞ!