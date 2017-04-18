Chianın faydaları nelerdir?

Zengin protein, yağ ve lif içeriği ile önemli bir besin kaynağı olan chia tohumunun, yararları nedeniyle rastgele tüketilmemesi gerektiği belirtildi.

Sağlıklı yaşamın vazgeçilmez unsuru beslenme. Bu nedenle dünyada sağlıklı beslenmeye katkı sağlayacak süper besin arayışları sürüyor. Alışveriş listelerinde yerini almaya başlayan varlığı tarih öncesi döneme kadar uzanan chia tohumu son dönemlerde adı sık duyulan besinlerden biri. Popüler besinlerin araştırılmadan tüketilmemesi gerektiğine işaret eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Mine Şenarslan, özellikle bazı hastalıklarda bu besinlerin yarardan çok zarar getirebileceğini söylüyor.

Besin değeri yönünden bakıldığında chia tohumunun düşük kalorili, yüksek posalı, kaliteli protein ve kalsiyum içeriği ile beslenmede tercih edilmeye başlandığını anlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Mine Şenarslan, ortalama 2 yemek kaşığı chia tohumunun 139 kalori, 4 gram protein, 9 gram yağ, 12 gram karbonhidrat ve 11 gram lif içerdiğini söylüyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Mine Şenarslan, chia tohumunun yararlarını sıralıyor.

Güçlü bir antioksidan kaynağı: Vücudumuzdaki serbest radikallerle mücadele ederek kalp hastalıkları, kanser ve yaşlanmaya karşı savaşan antioksidanlar açısından zengindir. Aynı zamanda chia tohumu ve yağı tokoferol, fitosterol, karetenoid doğal antioksidan havuzuna sahiptir.

Yüksek lif içeriyor: Toplam diyetsel lif (TDF) içeriği günlük diyet içeriğinde önemli bir kaynak olduğundan sağlık üzerinde yararlı etkileri bulunuyor. Keten tohumu, buğday, arpa, mısır soya fasulyesi gibi besinlerden daha fazla posa içeriğine sahip olan chia tohumunun kardiyovasküler hastalıklar, kanser ve tip 2 diyabete karşı koruyucu etkisinin yanı sıra kilo vermeye de katkısı olduğu yönünde düşünceler bulunuyor. Chia tohumu, su ile temas ettiğinde oluşan jelimsi yapı tok kalmaya yardımcı oluyor. İki yemek kaşığı chia tohumu 11 gram lif içeriği ile günlük lif ihtiyacımızın yüzde 42 sini sağlıyor. Kendi ağırlığını 12 kez emerek doygunluk sağladığı için iki yemek kaşığı chia ile günlük kalori alımını azaltmak mümkün olabiliyor.

Omega 3 açısından zengin: Chia tohumu doymamış yağ asitlerinden zengin ve yaklaşık yüzde 60 linolenic asit (n-3) içeriğine sahiptir. Omega 3 yağ asitleri bakımından oldukça zengin olan chia tohumları, somondan da daha yüksek oranda Omega 3 içeriyor. Dolayısıyla kolesterolü düşürerek kalp sağlığı açısından çok önemli olduğu bilinen Omega 3 ihtiyacını karşılamak için chia tohumu tercih edilebilecek ürünler arasında yer alıyor.

Kalsiyum kaynağı, kemikleri güçlendiriyor: Chia tohumu sütten altı kat daha fazla kalsiyum içeriyor. Bu özelliği ile vejetaryenler, süt ve süt ürünlerine karşı duyarlı kişilerin, osteoporoz öyküsü olanların, menopoz süresince artan kalsiyum ihtiyacını karşılamak isteyenlerin beslenmesinde rahatlıkla kullanabileceği bir besin.

Gluten içermiyor: Chia tohumu glüten içermediği için, çölyak hastaları, glütene karşı hassasiyeti olanlar ve crohn hastalarının da tercih edebileceği sağlıklı bir besin olarak gösteriliyor.

Kilo vermeye yardımcı oluyor: Kan şekerini dengeleyen ve çinko açısından da zengin olan chia, vücuttaki iştah mekanizmasını düzenleyen leptin hormonunun artmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda en iyi bitkisel protein kaynakları arasında yer alıyor. Chia tohumu, zengin lif içeriği yanında en iyi bitkisel protein kaynakları arasında yer alıyor. Sindirimi yavaşlatma özelliği de olan chia tohumu kilo vermek isteyenlerin de diyet listelerinde yer buluyor.

Kaliteli proteindir: Protein sentezinde görev alan esansiyel aminoasitleri içerdiğinden dolayı chia tohumları, protein kalitesi yönünden diğer tahıl, baklagiller ve yağlı tohumlara göre daha zengindir.