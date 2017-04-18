Chianın faydaları nelerdir?

SAĞLIK HABERLERİ
18 NİSAN 2017

GENEL SAĞLIK

Şişen Karnından Çıkanlar Şaşırttı

Şişen Karnından Çıkanlar Şaşırttı
Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Her türlü tedbir alındı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Her türlü tedbir alındı
Hastanın kulağından örümcek çıktı!

Hastanın kulağından örümcek çıktı!
Dünyanın gözü patentli "Tersavar"da

Dünyanın gözü patentli "Tersavar"da
Duruş bozukluğunu tartı ile anlamak

Duruş bozukluğunu tartı ile anlamak
Kanser ilaçlarında sıkıntı var mı?

Kanser ilaçlarında sıkıntı var mı?

ANNE VE ÇOCUK

Selim bebeğin yaşamı ABD'den gelecek ilaca bağlı

Selim bebeğin yaşamı ABD'den gelecek ilaca bağlı
Çenesinde tümör bulunan Yaşar'a Kaymakamlık sahip çıktı

Çenesinde tümör bulunan Yaşar'a Kaymakamlık sahip çıktı
Altını ıslatan çocuklar için özel çay

Altını ıslatan çocuklar için özel çay
Minik Berat görmek istiyor

Minik Berat görmek istiyor
Okula giden çocuklar nasıl beslenmeli?

Okula giden çocuklar nasıl beslenmeli?
Çocuğumu teknolojiden uzak tutamıyorum ne yapmalıyım?

Çocuğumu teknolojiden uzak tutamıyorum ne yapmalıyım?

KALP SAĞLIĞI

"Sabah egzersizi kalp krizi riskini arttırıyor"

"Sabah egzersizi kalp krizi riskini arttırıyor"
Aort Damarı neden yırtılır?

Aort Damarı neden yırtılır?
Kalp krizi anında acil müdahale yolları

Kalp krizi anında acil müdahale yolları
Prof. DR. Bingür Sönmez Kalp hastalarına önerilerde bulundu

Prof. DR. Bingür Sönmez Kalp hastalarına önerilerde bulundu
Kalp hastalıkları konusunda neler yapmalıyız?

Kalp hastalıkları konusunda neler yapmalıyız?

Dikkat kalp ölüm nedenlerin başında!

Dikkat kalp ölüm nedenlerin başında!

KANSER

Akrep zehrinden kanser ilacı üretmek için çalışılıyor

Akrep zehrinden kanser ilacı üretmek için çalışılıyor
Kanseri tiyatroyla yenecek

Kanseri tiyatroyla yenecek
"Türkiye'de kanser oranı batıya göre az"

"Türkiye'de kanser oranı batıya göre az"
Kanseri gelinlik provasında öğrendi

Kanseri gelinlik provasında öğrendi
Kansere karşı diyet ve egzersiz

Kansere karşı diyet ve egzersiz
Meme kanserinin sırrı çözülüyor

Meme kanserinin sırrı çözülüyor

SAĞLIKLI BESLENME

Yoğurttaki katkı maddesi tartışması büyüyor

Yoğurttaki katkı maddesi tartışması büyüyor
"50 gram yeterliyken 150 gram şeker tüketiyoruz"

"50 gram yeterliyken 150 gram şeker tüketiyoruz"
Karatay hocaya uymayın 'bal' yiyin

Karatay hocaya uymayın 'bal' yiyin
Canan Karatay'dan bal satıcılarına yanıt

Canan Karatay'dan bal satıcılarına yanıt
Tarçının faydaları nelerdir?

Tarçının faydaları nelerdir?
Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?

Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?

CİNSEL SAĞLIK

Genital bölge (vajina) temizliği nasıl yapılmalı?

Genital bölge (vajina) temizliği nasıl yapılmalı?
Sağlıklı cinsellik için hangi besinler tüketilmeli?

Sağlıklı cinsellik için hangi besinler tüketilmeli?
Sağlıklı yaşam için haftada kaç kez seks yapılmalı?

Sağlıklı yaşam için haftada kaç kez seks yapılmalı?
Ertesi gün hapında doğru bilinen yanlışlar neler?

Ertesi gün hapında doğru bilinen yanlışlar neler?
Kürtaj bir korunma yöntemi midir?

Kürtaj bir korunma yöntemi midir?
Ertesi gün hapı bebeğe bir zararı var mı?

Ertesi gün hapı bebeğe bir zararı var mı?

ESTETİK CERRAHİ

Mucize gözaltı kremi

Mucize gözaltı kremi
Dünyanın en kapsamlı yüz nakli

Dünyanın en kapsamlı yüz nakli
Ağda kullananlar dikkat!

Ağda kullananlar dikkat!
"İstenmeyen tüyler" tartışması!

"İstenmeyen tüyler" tartışması!
Yüzdeki lekeleri böyle yok edin!

Yüzdeki lekeleri böyle yok edin!
Hangi sabun neye yarıyor?

Hangi sabun neye yarıyor?
Chia
SAĞLIK

Chianın faydaları nelerdir?

Zengin protein, yağ ve lif içeriği ile önemli bir besin kaynağı olan chia tohumunun, yararları nedeniyle rastgele tüketilmemesi gerektiği belirtildi

18 Nisan 2017 Salı, 17:45:10 Güncelleme: 17:47:31 İHA

Zengin protein, yağ ve lif içeriği ile önemli bir besin kaynağı olan chia tohumunun, yararları nedeniyle rastgele tüketilmemesi gerektiği belirtildi.

Sağlıklı yaşamın vazgeçilmez unsuru beslenme. Bu nedenle dünyada sağlıklı beslenmeye katkı sağlayacak süper besin arayışları sürüyor. Alışveriş listelerinde yerini almaya başlayan varlığı tarih öncesi döneme kadar uzanan chia tohumu son dönemlerde adı sık duyulan besinlerden biri. Popüler besinlerin araştırılmadan tüketilmemesi gerektiğine işaret eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Mine Şenarslan, özellikle bazı hastalıklarda bu besinlerin yarardan çok zarar getirebileceğini söylüyor.

Besin değeri yönünden bakıldığında chia tohumunun düşük kalorili, yüksek posalı, kaliteli protein ve kalsiyum içeriği ile beslenmede tercih edilmeye başlandığını anlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Mine Şenarslan, ortalama 2 yemek kaşığı chia tohumunun 139 kalori, 4 gram protein, 9 gram yağ, 12 gram karbonhidrat ve 11 gram lif içerdiğini söylüyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Mine Şenarslan, chia tohumunun yararlarını sıralıyor.

Güçlü bir antioksidan kaynağı: Vücudumuzdaki serbest radikallerle mücadele ederek kalp hastalıkları, kanser ve yaşlanmaya karşı savaşan antioksidanlar açısından zengindir. Aynı zamanda chia tohumu ve yağı tokoferol, fitosterol, karetenoid doğal antioksidan havuzuna sahiptir.

Yüksek lif içeriyor: Toplam diyetsel lif (TDF) içeriği günlük diyet içeriğinde önemli bir kaynak olduğundan sağlık üzerinde yararlı etkileri bulunuyor. Keten tohumu, buğday, arpa, mısır soya fasulyesi gibi besinlerden daha fazla posa içeriğine sahip olan chia tohumunun kardiyovasküler hastalıklar, kanser ve tip 2 diyabete karşı koruyucu etkisinin yanı sıra kilo vermeye de katkısı olduğu yönünde düşünceler bulunuyor. Chia tohumu, su ile temas ettiğinde oluşan jelimsi yapı tok kalmaya yardımcı oluyor. İki yemek kaşığı chia tohumu 11 gram lif içeriği ile günlük lif ihtiyacımızın yüzde 42 sini sağlıyor. Kendi ağırlığını 12 kez emerek doygunluk sağladığı için iki yemek kaşığı chia ile günlük kalori alımını azaltmak mümkün olabiliyor.

Omega 3 açısından zengin: Chia tohumu doymamış yağ asitlerinden zengin ve yaklaşık yüzde 60 linolenic asit (n-3) içeriğine sahiptir. Omega 3 yağ asitleri bakımından oldukça zengin olan chia tohumları, somondan da daha yüksek oranda Omega 3 içeriyor. Dolayısıyla kolesterolü düşürerek kalp sağlığı açısından çok önemli olduğu bilinen Omega 3 ihtiyacını karşılamak için chia tohumu tercih edilebilecek ürünler arasında yer alıyor.

Kalsiyum kaynağı, kemikleri güçlendiriyor: Chia tohumu sütten altı kat daha fazla kalsiyum içeriyor. Bu özelliği ile vejetaryenler, süt ve süt ürünlerine karşı duyarlı kişilerin, osteoporoz öyküsü olanların, menopoz süresince artan kalsiyum ihtiyacını karşılamak isteyenlerin beslenmesinde rahatlıkla kullanabileceği bir besin.

Gluten içermiyor: Chia tohumu glüten içermediği için, çölyak hastaları, glütene karşı hassasiyeti olanlar ve crohn hastalarının da tercih edebileceği sağlıklı bir besin olarak gösteriliyor.

Kilo vermeye yardımcı oluyor: Kan şekerini dengeleyen ve çinko açısından da zengin olan chia, vücuttaki iştah mekanizmasını düzenleyen leptin hormonunun artmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda en iyi bitkisel protein kaynakları arasında yer alıyor. Chia tohumu, zengin lif içeriği yanında en iyi bitkisel protein kaynakları arasında yer alıyor. Sindirimi yavaşlatma özelliği de olan chia tohumu kilo vermek isteyenlerin de diyet listelerinde yer buluyor.

Kaliteli proteindir: Protein sentezinde görev alan esansiyel aminoasitleri içerdiğinden dolayı chia tohumları, protein kalitesi yönünden diğer tahıl, baklagiller ve yağlı tohumlara göre daha zengindir.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Türk kahvesinin faydaları
SAĞLIK

Sakın telvesini dökmeyin! Çünkü...
'Çip organlar' gerçek organları taklit edecek!
SAĞLIK

'Çip organlar' gerçek organları taklit edecek!
Sessiz böbrek taşlarına dikkat!
SAĞLIK

Sessiz böbrek taşlarına dikkat!
Geçici ölüm yaşayan Sadrettin Aydın hayata döndürüldü!
SAĞLIK

Geçici ölüm yaşadı! Yarım saat sonra...
Baş dönmesinin nedenleri!
SAĞLIK

İşte baş dönmesine yol açan 10 neden!
Dünyanın en yaşlı insanı Violet Mosse Brown uzun yaşam sırlarını anlattı!
SAĞLIK

İlk otomobil ve uçakları gördü! Bakın kaç yaşında...
Türk kahvesinin faydaları
SAĞLIK

SAKIN TELVESİNİ DÖKMEYİN! ÇÜNKÜ...
Baş dönmesinin nedenleri!
SAĞLIK

İŞTE BAŞ DÖNMESİNE YOL AÇAN 10 NEDEN!
Dünyanın en yaşlı insanı Violet Mosse Brown uzun yaşam sırlarını anlattı!
SAĞLIK

İLK OTOMOBİL VE UÇAKLARI GÖRDÜ! BAKIN KAÇ YAŞINDA...
'Çip organlar' gerçek organları taklit edecek!
SAĞLIK

'ÇİP ORGANLAR' GERÇEK ORGANLARI TAKLİT EDECEK!
Geçici ölüm yaşayan Sadrettin Aydın hayata döndürüldü!
SAĞLIK

GEÇİCİ ÖLÜM YAŞADI! YARIM SAAT SONRA...
Sessiz böbrek taşlarına dikkat!
SAĞLIK

SESSİZ BÖBREK TAŞLARINA DİKKAT!