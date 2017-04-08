16 Mayıs 2016 Pazartesi, 08:38:03 | Güncelleme: 08 Nisan 2017 Cumartesi, 18:55:49
DHA
Chia tohumunu nasıl tüketebiliriz? Chia tohumunun yararları nelerdir?
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Chia tohumu tüketimi bütün dünyada sağlıklı omega-3 yağları ve lif içeriği yüzünden giderek yaygınlaşıyor. Mexico ve Guatemala'da yetişen Chia tohumu, tarihi Aztek uygarlığında büyük önem taşıyordu. Peki, Chia tohumunu nasıl tüketebiliriz yararları nelerdir?
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Bugün Türkiye'de de pek çok büyük süpermarket ve aktarda bulabileceğiniz chia tohumlarını tüketmenin 10 faydası:
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Daha çok lif alın
28 gram chia tohumunda 11 gram lif vardır, bu da günlük ihtiyacınızın üçte birini karşılar. Chia tüketmeye başlamak, yeterince lif aldığınıza emin olmanın en iyi yollarından biridir.
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Omega-3 depolayın
Chia tohumlarının her 28 gramında 5 gram omega-3 vardır. Omega-3 beyin sağlığı için çok önemlidir.
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Protein
Chia tohumları aynı zamanda harika bir protein kaynağıdır ve kolesterol içermez. 28 gramında 4.4 gram protein vardır, günlük ihtiyaç kişiye göre değişse de bu miktar neredeyse %10'u karşılar.
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Daha kolay doyun
Hindide bulunan triptofan adlı amino asit, aynı zamanda chia tohumunda da vardır. Triptofan daha kolay doymanızı, daha rahat uyumanızı, ve daha iyi hissetmenizi sağlar.
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Kalp sağlığınızı koruyun
Cleaveland Clinic'e göre, chia tohumları kan basıncını düzenleyip, iyi kolesterolü arttırırken LDL ve trigliseridi düşürür. Kalbiniz için iyi haber!
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Performansınızı artırın
Aztek ve Maya'lılar chia tohumlarını enerji ve dayanıklılıklarını arttırmak için kullanırlarmış. Yerliler arasında ‘’koşu gıdası’’ olarak da adlandırılan chia tohumları, savaşa giderken veya müsabakaya katılırken jel olarak tüketilirmiş.
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Yakınlarda yapılan bir araştırma bugün de aynı faydaların geçerli olduğunu gösteriyor. Koşu ve dayanıklılık sporları yapacak iki grubun birine chia tohumundan yapılan bir enerji jeli diğerine standart bir enerji içeceği verildiğinde performansları arasında fark olmadığı tespit edilmiş.
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Daha güçlü dişler ve kemikler
28 gramlık chia tohumu günlük kalsiyum ihtiyacınızın yüzde 18’ini karşılar. Kalsiyum diş ve kemik sağlığınız için önemlidir ve osteoporozu önler.
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Bolca fosfor
28 gramıyla günlük fosfor ihtiyacınızın %27sini karşılayan chia tohumları, vücudun protein işlemesine ve hücre tamirine yardımcı olur.
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Manganezi unutmayalım
Manganez sıkça bilinen bir besin olmasa da, sağlığımız için önemlidir: kemiklere iyi gelir ve vücudun biyotin ve tiyamin gibi besinleri kullanmasına yardımcı olur. 28 gramlık chia tohumunda günlük manganez ihtiyacınızın %30'u vardır.
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Glüten içermez
Chia tohumları glüten içermez. Ancak glütenli gıdalar işleyen tesislerden gelmediğine dikkat etmeniz gerekir.
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Nasıl tüketebilirsiniz?
Artık Türkiye’de de pek çok büyük süpermarkette veya aktarlarda chia tohumu bulmak mümkün. Kullanımı çok kolay. Tohumların tadı yok, bu yüzden direk olarak yemeklerinize, salatalarınıza, smoothie’nize ekleyebilirsiniz.
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Chia seed içeren müthiş lezzetli bir smoothie tarifini bu linkte bulabilirsiniz:
Chia tohumlu smoothie
Dikkat etmeniz gereken nokta şu: chia tohumu su toplayan bir bitki. Yani sıvı ile temas ettiğinde emiyor ve jelimsi bir kıvam alıyor. Bu yüzden tüketirken bol su içmeniz ve yemeklerinizin kıvamını arttıracağı için ilave su eklemeniz gerekir.
Bu özelliğinin çok iyi bir tarafı da var. Chia tohumu ile son derece sağlıklı ve kolay olduğu kadar lezzetli bir puding yapmanız mümkün. Linki ekte. Bu tarifte şeker yok, tatlılığı meyveden geliyor. Mevsimsel her türlü mevye ya da hurma kullanabilirsiniz.