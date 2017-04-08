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Chia seed içeren müthiş lezzetli bir smoothie tarifini bu linkte bulabilirsiniz:



Chia tohumlu smoothie

Dikkat etmeniz gereken nokta şu: chia tohumu su toplayan bir bitki. Yani sıvı ile temas ettiğinde emiyor ve jelimsi bir kıvam alıyor. Bu yüzden tüketirken bol su içmeniz ve yemeklerinizin kıvamını arttıracağı için ilave su eklemeniz gerekir.



Bu özelliğinin çok iyi bir tarafı da var. Chia tohumu ile son derece sağlıklı ve kolay olduğu kadar lezzetli bir puding yapmanız mümkün. Linki ekte. Bu tarifte şeker yok, tatlılığı meyveden geliyor. Mevsimsel her türlü mevye ya da hurma kullanabilirsiniz.