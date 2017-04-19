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Panik atak
SAĞLIK

Panik atak belirtileri nelerdir?

Dr. Yeliz Küçüksubaşı, "Panik atak vücudun korku, stres veya heyecana verdiği anormal tepkidir. Hiç beklenmedik bir zamanda ve hiç beklenmedik bir şekilde aniden ortaya çıkar ve kişiye dünyanın sonunun geldiğini düşündürür" dedi

19 Nisan 2017 Çarşamba, 17:40:06 Güncelleme: 17:42:28

Psikiyatri Uzmanı Dr. Yeliz Küçüksubaşı, "Panik atak vücudun korku, stres veya heyecana verdiği anormal tepkidir. Hiç beklenmedik bir zamanda ve hiç beklenmedik bir şekilde aniden ortaya çıkar ve kişiye dünyanın sonunun geldiğini düşündürür" dedi.



"SIKLIKLA YAŞANILAN KORKU, KALP KRİZİ GEÇİRİYOR OLMA KORKUSU"

Psikiyatri Uzmanı Yeliz Küçüksubaşı, panik atakla ilgili önemli bilgiler verdi. Küçüksubaşı, "Panik atak vücudun korku, stres veya heyecana verdiği anormal tepkidir. Hiç beklenmedik bir zamanda ve hiç beklenmedik bir şekilde aniden ortaya çıkar ve kişiye dünyanın sonunun geldiğini düşündürür. Panik atak yaşayan kişilerin sıklıkla yaşadıkları korku, kalp krizi geçiriyor olma korkusudur. Panik atak ve kalp krizi klinik olarak birbirine benzer tablo oluşturur. Her ikisinde de çarpıntı, göğüs ağrısı, nefes daralması, sol kolda uyuşma hissi gibi şikayetler oluşur. 'Eyvah! kalp krizi geçiriyorum!' endişesi ile çoğunlukla ilk olarak ya acil servislere ya da kardiyoloji polikliniklerine başvururlar" diye konuştu.



PANİK ATAK VE KALP KRİZİ NASIL AYIRT EDİLİR?

Panik atak ile kalp krizi arasındaki farkı anlatan Uzm. Dr. Yeliz Küçüksubaşı, "Panik atak önce çarpıntı ile başlarken, kalp krizi ise göğüs ağrısı ile başlar. Panik ataktaki göğüs ağrısı kısa sürelidir, kalp üstünde hissedilir ve saplanıp geçer. Kalp krizindeki göğüs ağrısı ise devamlıdır, göğüs ortasında hissedilir ve sırta/mideye ve çeneye doğru yayılabilir. Panik atakta göğüs ağrısı kişinin dikkatinin dağıtılmasıyla, hareketle azalırken; kalp krizindeki göğüs ağrısı hareketle artar. Panik atakta göğüs ağrısı dinlenmeyle artarken, kalp krizindeki göğüs ağrısı dinlenmeyle azalır ya da geçer. Panik atakta çoğunlukla tansiyon yükselir, kalp krizinde ise çoğunlukla tansiyon düşer" şeklinde konuştu.



ATAK SIRASINDA NE YAPILMALI?

Panik atak sırasında yapılması gerekenlerle ilgili konuşan Uzm. Dr. Küçüksubaşı şu bilgileri verdi: "Panik atak yaşamınızı tehdit eden bir sorun değildir. Panik atağın kesinlikle ölüme, çıldırmaya ya da felç olmaya yol açan bir durum olmadığını kabullenmek gerekir. Bunu kabullenmek en önemli ve rahatlatıcı etkendir. Panik atak yaşayan kişinin nefes sayısı artar, derinliği azalır. Yani kişi sık ve yüzeysel nefes alır. Bununla beraber kaslarda aşırı kasılma ve cilt ısısında düşme gibi belirtiler yaşanır. Öncelikle solunum düzenlenmesi, beden gevşetilmesi ve cildin ısıtılması panik atağı birincil kontrol etmede etkin olmaktadır. Dikkati mümkün olabildiğince bedenden uzaklaştırmaya çalışılmalıdır. Yani, kişi için bunu atak esnasında yapmak çok zor olsa da dikkati başka bir konuya veya nesneye çekmek atağı kontrol etmede çok etkili olabilmektedir."

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