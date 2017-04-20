SAĞLIK HABERLERİ
20 NİSAN 2017

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SAĞLIK

En çok muhtaç olmak ve Alzheimar’dan korkuyorlar!

Araştırmaya katılan vatandaşların en çok fiziksel olarak başkalarına muhtaç olmaktan ve akıl sağlığını kaybetmekten korktukları tespit edildi

20 Nisan 2017 Perşembe, 09:43:53 Güncelleme: 10:35:25

Dünya Sağlık Örgütü’nün raporuna göre yaşlanma eğiliminde olan Türkiye’de yaşlı nüfus 6 milyona ulaştı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; 2014 TÜİK verilerine göre nüfusun yüzde 6’sını 65 yaş üstü vatandaşların oluşturduğu İstanbul’da en çok yaşlı ise Kadıköy’de yaşıyor. Toplam nüfusu 482 bin olan Kadıköy’deki bu oran yüzde 17. Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Sosyal Servis Birimi, Kadıköy’de yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçlarını tespit etmek ve taleplere uygun politikalar belirlemek için 2016 yılı boyunca saha araştırması yaptı.

‘HAYATA POZİTİF BAKARIM’

Çalışmada 145 kadın, 65 erkek olmak üzere, 65 yaş ve üzeri toplam 210 kişi ile görüşüldü. Çoğunluğu ilkokul veya lisans mezunu olan kişilerin yüzde 37’sinin hanede iki kişi yaşadığı, yüzde 33’ünün yalnız olduğu tespit edildi. Sağlık alanında verilerin de yer aldığı araştırma sonuçlarına göre, görüşülen kişilerin çoğu, yaşlılığa bağlı kronik rahatsızlıklara sahip olduklarını belirtti. Ancak araştırmaya katılan vatandaşların en çok fiziksel olarak başkalarına muhtaç olmaktan ve akıl sağlığını kaybetmekten (Alzheimer gibi) korktukları tespit edildi. Sağlık durumuna çok iyi diyenlere nedeni sorulduğunda “hayata pozitif bakarım, her şeyimi kendim yaparım, spor yaparım, yürüyüşe çıkarım, kendimi bırakmam” gibi benzer ifadeleri belirttiği, “Sağlık durumum çok kötü” diyenlerin ise yalnızlığından, yaşadığı rahatsızlıklardan, ağrılarından ve kullandığı ilaçlardan yakındığı gözlemlendi.

 

 
 
 
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