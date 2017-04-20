Kalp krizi anında yapılması gerekenler!

20 Nisan 2017 Perşembe, 14:25:06 | Güncelleme: 15:13:57
HABERTURK.COM
Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Turfan, kalp krizinde hayat kurtaran tavsiyeler de bulundu
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Kalp krizi, sağlık sistemindeki tim gelişmelere rağmen hala ölümcül bir tablodur. Bunda en büyük pay, hastaların sağlık yardımına kadar kaybettikleri sürenin uzunluğudur.
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Süre uzadıkça ölen kalp kası dokusu artar. Böylelikle hem ölüm riski hem de ilerde kalp yetmezliği gelişme riski artar. Peki, kalp krizine erken müdahale için ne yapmalıyız? Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Turfan, hayat kurtaran tavsiyeleri HABERTURK.COM okuyucuları için anlattı.
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BU ŞİKAYETLER OLMAYA BAŞLARSA...
Kalp krizi geçiren her kişide şikayetler aynı olmayacağı gibi yaşlılar ve şeker hastalarında bunların hiçbiri de olmayabilir. Ama bazı belirtiler oldukça yaygın görülür.
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* Göğüs ağrısı: Sıkıştırıcı, yanma, baskı şeklinde kollara/çeneye ve karın üst kısmına yayılabilir.
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* Nefes darlığı
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* Baş dönmesi, bayılma hissi
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* Soğuk terleme
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* Bulantı, kusma
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EĞER KALP KRİZİ BELİRTİLERİ YAŞIYORSANIZ...
* Hemen 112’yi arayın. Hastaneye nakil sırasında yapılması gereken bir müdahale bu şekilde sağlık personeli tarafından yapılabilir. Asla kendiniz araç kullanmayın. Araç kullanıyorsanız hemen kenara çekip yardım bekleyin.
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* Yardım beklerken kanın pıhtılaşmasını azaltmak için aspirin çiğneyin.
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* Eğer daha önce size reçete edilmişse dil altı hapı ya da spreyinizden en fazla 3 kere olacak şekilde kullanın. Bu yakınmaları azaltacaktır.
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* Yere uzanıp soğukkanlı bir şekilde yardım bekleyin. Öksürmek size yardımcı olmaz.
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KALP HASTASIYSANIZ...
Hali hazırda kalp hastası iseniz yeniden kalp krizi geçirme riskiniz yüksektir. Böyle durumlarda evde ve işyerinizde takipte olduğunuz hastaneyi, doktorunuzu, kullandığınız ilaçları içeren bir belge bulundurun. Yüksek riskli hastalarda aile üyeleri kardiyak masajı da içeren ilk müdahale konusunda eğitilebilirler.