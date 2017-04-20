Kalp krizi anında yapılması gerekenler!

KALP SAĞLIĞI HABERLERİ
20 NİSAN 2017

GENEL SAĞLIK

Şişen Karnından Çıkanlar Şaşırttı

Şişen Karnından Çıkanlar Şaşırttı
Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Her türlü tedbir alındı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Her türlü tedbir alındı
Hastanın kulağından örümcek çıktı!

Hastanın kulağından örümcek çıktı!
Dünyanın gözü patentli "Tersavar"da

Dünyanın gözü patentli "Tersavar"da
Duruş bozukluğunu tartı ile anlamak

Duruş bozukluğunu tartı ile anlamak
Kanser ilaçlarında sıkıntı var mı?

Kanser ilaçlarında sıkıntı var mı?

ANNE VE ÇOCUK

Minik Tufan gözlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya

Minik Tufan gözlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya
Selim bebeğin yaşamı ABD'den gelecek ilaca bağlı

Selim bebeğin yaşamı ABD'den gelecek ilaca bağlı
Çenesinde tümör bulunan Yaşar'a Kaymakamlık sahip çıktı

Çenesinde tümör bulunan Yaşar'a Kaymakamlık sahip çıktı
Altını ıslatan çocuklar için özel çay

Altını ıslatan çocuklar için özel çay
Minik Berat görmek istiyor

Minik Berat görmek istiyor
Okula giden çocuklar nasıl beslenmeli?

Okula giden çocuklar nasıl beslenmeli?

KALP SAĞLIĞI

"Sabah egzersizi kalp krizi riskini arttırıyor"

"Sabah egzersizi kalp krizi riskini arttırıyor"
Aort Damarı neden yırtılır?

Aort Damarı neden yırtılır?
Kalp krizi anında acil müdahale yolları

Kalp krizi anında acil müdahale yolları
Prof. DR. Bingür Sönmez Kalp hastalarına önerilerde bulundu

Prof. DR. Bingür Sönmez Kalp hastalarına önerilerde bulundu
Kalp hastalıkları konusunda neler yapmalıyız?

Kalp hastalıkları konusunda neler yapmalıyız?

Dikkat kalp ölüm nedenlerin başında!

Dikkat kalp ölüm nedenlerin başında!

KANSER

Akrep zehrinden kanser ilacı üretmek için çalışılıyor

Akrep zehrinden kanser ilacı üretmek için çalışılıyor
Kanseri tiyatroyla yenecek

Kanseri tiyatroyla yenecek
"Türkiye'de kanser oranı batıya göre az"

"Türkiye'de kanser oranı batıya göre az"
Kanseri gelinlik provasında öğrendi

Kanseri gelinlik provasında öğrendi
Kansere karşı diyet ve egzersiz

Kansere karşı diyet ve egzersiz
Meme kanserinin sırrı çözülüyor

Meme kanserinin sırrı çözülüyor

SAĞLIKLI BESLENME

Yoğurttaki katkı maddesi tartışması büyüyor

Yoğurttaki katkı maddesi tartışması büyüyor
"50 gram yeterliyken 150 gram şeker tüketiyoruz"

"50 gram yeterliyken 150 gram şeker tüketiyoruz"
Karatay hocaya uymayın 'bal' yiyin

Karatay hocaya uymayın 'bal' yiyin
Canan Karatay'dan bal satıcılarına yanıt

Canan Karatay'dan bal satıcılarına yanıt
Tarçının faydaları nelerdir?

Tarçının faydaları nelerdir?
Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?

Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?

CİNSEL SAĞLIK

Genital bölge (vajina) temizliği nasıl yapılmalı?

Genital bölge (vajina) temizliği nasıl yapılmalı?
Sağlıklı cinsellik için hangi besinler tüketilmeli?

Sağlıklı cinsellik için hangi besinler tüketilmeli?
Sağlıklı yaşam için haftada kaç kez seks yapılmalı?

Sağlıklı yaşam için haftada kaç kez seks yapılmalı?
Ertesi gün hapında doğru bilinen yanlışlar neler?

Ertesi gün hapında doğru bilinen yanlışlar neler?
Kürtaj bir korunma yöntemi midir?

Kürtaj bir korunma yöntemi midir?
Ertesi gün hapı bebeğe bir zararı var mı?

Ertesi gün hapı bebeğe bir zararı var mı?

ESTETİK CERRAHİ

"Estetik kaygılarla yapılan obezite ameliyatı felakettir"

"Estetik kaygılarla yapılan obezite ameliyatı felakettir"
Mucize gözaltı kremi

Mucize gözaltı kremi
Dünyanın en kapsamlı yüz nakli

Dünyanın en kapsamlı yüz nakli
Ağda kullananlar dikkat!

Ağda kullananlar dikkat!
"İstenmeyen tüyler" tartışması!

"İstenmeyen tüyler" tartışması!
Yüzdeki lekeleri böyle yok edin!

Yüzdeki lekeleri böyle yok edin!
SAĞLIK

Kalp krizi anında yapılması gerekenler!

20 Nisan 2017 Perşembe, 14:25:06 HABERTURK.COM

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Turfan, kalp krizinde hayat kurtaran tavsiyeler de bulundu

  • 1 Kalp krizi anında yapılması gerekenler!
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    Kalp krizi, sağlık sistemindeki tim gelişmelere rağmen hala ölümcül bir tablodur. Bunda en büyük pay, hastaların sağlık yardımına kadar kaybettikleri sürenin uzunluğudur.

  • 2 Kalp krizi anında yapılması gerekenler!
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    Süre uzadıkça ölen kalp kası dokusu artar. Böylelikle hem ölüm riski hem de ilerde kalp yetmezliği gelişme riski artar. Peki, kalp krizine erken müdahale için ne yapmalıyız? Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Turfan, hayat kurtaran tavsiyeleri HABERTURK.COM okuyucuları için anlattı.

  • 3 Kalp krizi anında yapılması gerekenler!
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    BU ŞİKAYETLER OLMAYA BAŞLARSA...  

    Kalp krizi geçiren her kişide şikayetler aynı olmayacağı gibi yaşlılar ve şeker hastalarında bunların hiçbiri de olmayabilir. Ama bazı belirtiler oldukça yaygın görülür.

  • 4 Kalp krizi anında yapılması gerekenler!
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    * Göğüs ağrısı: Sıkıştırıcı, yanma, baskı şeklinde kollara/çeneye ve karın üst kısmına yayılabilir.

     

  • 5 Kalp krizi anında yapılması gerekenler!
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    * Nefes darlığı

     

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