HT Magazin'de yer alan habere göre doğanın uyanmaya başlamasıyla birlikte havadaki nem oranı artıyor, buna bağlı olarak da havadaki elektrik yükü çoğalıyor. Vücudumuz bu artan elektrik yüküne uymaya çalışırken bazı dengesizlikler yaşayabiliyor. Ayrıca yazın ihtiyaç duyacağımız enerjiyi sağlayacak olan hormonlar salgılanırken vücudumuzda yeterince mineral ve vitamin desteği yoksa, bu hormonlar da çeşitli dengesizliklere yol açabiliyor. Büyük şehirlerdeki stresli yaşam ve kirli hava da bahar yorgunluğuna neden olan etmenlere tuz biber ekiyor. Vücudunuzun ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamak için yapabilecekleriniz aslında çok basit. Uzmanlar sağlıklı bir yaşam için dikkat etmeniz gereken her şeye, mevsim geçişlerinde bu tür rahatsızlıklar yaşamamanız için daha çok dikkat etmeniz gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.

YETERİNCE UYUYUN

Uykunuzu düzenli olarak almaya mutlaka özen göstermeniz gerekiyor. Uykunuzun daha kaliteli ve verimli olabilmesi için iyi havalandırılmış, ılık bir ortamda ve karanlıkta uyumaya dikkat edin. Erken yatın. Uyumakta güçlük çekiyorsanız akşamları melisa çayı veya huzur verici, gev- şetici başka bir çay içebilirsiniz.

GÜNEŞLENİN

Bedenin canlanması için gerekli hormon değişikliği en çok güneş ışınlarının etkisiyle başlar. Vücudunuzun D vitamini ihtiyacını karşılamak için her gün 10-15 dakika güneşlenin ve karanlıktan uzak durun.

DOĞRU BESLENİN

Meyve, bal, kuruyemiş gibi doğal şekerler enerji verir. Beyaz un, şeker, mayalı gıdalar, yağlı et ve şarküteri ürünleri, kızartma, kabuklu deniz ürünleri, ağır yağlı ve hazmı zor gıdalardansa kaçının. Sofranızda çağla badem ve yeşil erik gibi taze mevsim meyvelerine ve otlara, ısırgana, baklaya, enginara yer verin. Çilek, kırmızı ve yeşilbiber, yeşil yapraklı sebzeler ve taze fasulye gibi C vitamini açısından zengin besinler tüketerek bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz. Su şişenizi yanınızdan ayırmayın. Bol su içerek vücut direncinizi artırırsınız ve metabolizmanıza zarar verip sürekli uyuşukluk hissi yaratan toksinlerden arınabilirsiniz.

BİTKİ ÇAYLARI İÇİN

Bol sıvı alın. En iyi içecek, iyi bir kaynak suyu ya da hijyenik hazırlanmış suyla yapılan bitki çaylarıdır. Mate, yeşil çay, meyankökü, nane, guarana, kaküle, adaçayı ve ginseng canlandırıcı etkilerinin yanı sıra bahar alerjilerine karşı da yararlıdır. Bünyesinde C vitamini de bulunduran kuşburnu ve rezene çaylarıyla bağışıklık sisteminizi güçlendirecektir.

KENDİNİZİ MUTLU EDİN

Yoga ve meditasyonla ilgileniyorsanız, her gün en az yarım saatinizi bedeninizi ve zihninizi dinlemeye ayırmanız doğal süreçlerle uyumunuza yardımcı olacaktır. Doğadan uzak kalmayın. Metabolizmanızın değişen mevsime ayak uydurabilmesi için gezileri de programınıza dahil edin. Size neyin iyi geldiğini en iyi siz biliyorsunuz. Bahar yorgunluğunun depresyona dönüş- memesi için kendinize zaman ayırmayı, sizi mutlu edecek şeyleri yapmayı ihmal etmeyi n.

SPOR YAPIN

Spor yapın Bedenin canlanması için gerekli hormon değişikliği en çok güneş ışınlarının etkisiyle başlar. Vücudunuzun D vitamini ihtiyacını karşılamak için her gün 10-15 dakika güneşlenin ve karanlıktan uzak durun. Uykunuzu düzenli olarak almaya mutlaka özen göstermeniz gerekiyor. Uykunuzun daha kaliteli ve verimli olabilmesi için iyi havalandırılmış, ılık bir ortamda ve karanlıkta uyumaya dikkat edin. Erken yatın. Uyumakta güçlük çekiyorsanız akşamları melisa çayı veya huzur verici, gevşetici başka bir çay içebilirsiniz. Bu dönemde dolaşımı canlandırmak gerekir. Eğer uzun süre hareketsiz kaldıysanız basamak basamak hareket edin. Birden ağır spor yapmayın. Uyandığınızda hafif egzersiz hareketleriyle vücudunuzu esnetmek ve mümkünse ılık bir duş almak da enerjinizi yükseltecektir. En iyi spor açık havada ve hafif güneşte yapılır. Spor yaptığınız gün 1 şişe madensuyu için, madensuyundaki mineraller canlılık verir.