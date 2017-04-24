SAĞLIK HABERLERİ
24 NİSAN 2017
  • GENEL SAĞLIK
  • ANNE VE ÇOCUK
  • KALP SAĞLIĞI
  • KANSER
  • BESLENME
  • CİNSEL SAĞLIK
  • ESTETİK CERRAHİ
  • VİDEOLAR

    GENEL SAĞLIK

    Şişen Karnından Çıkanlar Şaşırttı

    Şişen Karnından Çıkanlar Şaşırttı
    Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Her türlü tedbir alındı

    Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Her türlü tedbir alındı
    Hastanın kulağından örümcek çıktı!

    Hastanın kulağından örümcek çıktı!
    Dünyanın gözü patentli "Tersavar"da

    Dünyanın gözü patentli "Tersavar"da
    Duruş bozukluğunu tartı ile anlamak

    Duruş bozukluğunu tartı ile anlamak
    Kanser ilaçlarında sıkıntı var mı?

    Kanser ilaçlarında sıkıntı var mı?

    ANNE VE ÇOCUK

    Minik Tufan gözlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya

    Minik Tufan gözlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya
    Selim bebeğin yaşamı ABD'den gelecek ilaca bağlı

    Selim bebeğin yaşamı ABD'den gelecek ilaca bağlı
    Çenesinde tümör bulunan Yaşar'a Kaymakamlık sahip çıktı

    Çenesinde tümör bulunan Yaşar'a Kaymakamlık sahip çıktı
    Altını ıslatan çocuklar için özel çay

    Altını ıslatan çocuklar için özel çay
    Minik Berat görmek istiyor

    Minik Berat görmek istiyor
    Okula giden çocuklar nasıl beslenmeli?

    Okula giden çocuklar nasıl beslenmeli?

    KALP SAĞLIĞI

    "Sabah egzersizi kalp krizi riskini arttırıyor"

    "Sabah egzersizi kalp krizi riskini arttırıyor"
    Aort Damarı neden yırtılır?

    Aort Damarı neden yırtılır?
    Kalp krizi anında acil müdahale yolları

    Kalp krizi anında acil müdahale yolları
    Prof. DR. Bingür Sönmez Kalp hastalarına önerilerde bulundu

    Prof. DR. Bingür Sönmez Kalp hastalarına önerilerde bulundu
    Kalp hastalıkları konusunda neler yapmalıyız?

    Kalp hastalıkları konusunda neler yapmalıyız?

    Dikkat kalp ölüm nedenlerin başında!

    Dikkat kalp ölüm nedenlerin başında!

    KANSER

    Akrep zehrinden kanser ilacı üretmek için çalışılıyor

    Akrep zehrinden kanser ilacı üretmek için çalışılıyor
    Kanseri tiyatroyla yenecek

    Kanseri tiyatroyla yenecek
    "Türkiye'de kanser oranı batıya göre az"

    "Türkiye'de kanser oranı batıya göre az"
    Kanseri gelinlik provasında öğrendi

    Kanseri gelinlik provasında öğrendi
    Kansere karşı diyet ve egzersiz

    Kansere karşı diyet ve egzersiz
    Meme kanserinin sırrı çözülüyor

    Meme kanserinin sırrı çözülüyor

    SAĞLIKLI BESLENME

    Yoğurttaki katkı maddesi tartışması büyüyor

    Yoğurttaki katkı maddesi tartışması büyüyor
    "50 gram yeterliyken 150 gram şeker tüketiyoruz"

    "50 gram yeterliyken 150 gram şeker tüketiyoruz"
    Karatay hocaya uymayın 'bal' yiyin

    Karatay hocaya uymayın 'bal' yiyin
    Canan Karatay'dan bal satıcılarına yanıt

    Canan Karatay'dan bal satıcılarına yanıt
    Tarçının faydaları nelerdir?

    Tarçının faydaları nelerdir?
    Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?

    Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?

    CİNSEL SAĞLIK

    Genital bölge (vajina) temizliği nasıl yapılmalı?

    Genital bölge (vajina) temizliği nasıl yapılmalı?
    Sağlıklı cinsellik için hangi besinler tüketilmeli?

    Sağlıklı cinsellik için hangi besinler tüketilmeli?
    Sağlıklı yaşam için haftada kaç kez seks yapılmalı?

    Sağlıklı yaşam için haftada kaç kez seks yapılmalı?
    Ertesi gün hapında doğru bilinen yanlışlar neler?

    Ertesi gün hapında doğru bilinen yanlışlar neler?
    Kürtaj bir korunma yöntemi midir?

    Kürtaj bir korunma yöntemi midir?
    Ertesi gün hapı bebeğe bir zararı var mı?

    Ertesi gün hapı bebeğe bir zararı var mı?

    ESTETİK CERRAHİ

    "Estetik kaygılarla yapılan obezite ameliyatı felakettir"

    "Estetik kaygılarla yapılan obezite ameliyatı felakettir"
    Mucize gözaltı kremi

    Mucize gözaltı kremi
    Dünyanın en kapsamlı yüz nakli

    Dünyanın en kapsamlı yüz nakli
    Ağda kullananlar dikkat!

    Ağda kullananlar dikkat!
    "İstenmeyen tüyler" tartışması!

    "İstenmeyen tüyler" tartışması!
    Yüzdeki lekeleri böyle yok edin!

    Yüzdeki lekeleri böyle yok edin!
  • DİĞER
Sıtma hastalığı
SAĞLIK

Sıtma hastalığından korunma yolları!

Günümüzde hala tehlikeli hastalıklar arasında yer alan Sıtma hastalığı nedir, sıtma hastalığından korunma yolları nelerdir? İşte tüm detaylar...

24 Nisan 2017 Pazartesi, 16:04:43 Güncelleme: 16:10:20

Sıtma, hastalık yapan bir grup parazit olan plazmodiumların, dişi anofel sivrisinekleriyle insanlara bulaşmasıyla ortaya çıkan ateşli bir hastalıktır. Türkiye'de sırma olarak bilinen hastalık, dünyanın birçok yerinde malarya olarak adlandırılır.

Hastalığı ilk olarak ortaya çıkaran uygarlık Antik Mısırlılar'dır. Milattan Önce 460-370'li yıllarda Hipokrat, bataklık bölgelerde tekrarlayan ateş ve dalak büyüklüğüyle seyreden bir hastalığı fark etmiştir ve bu hastalığın dört farklı şekilde görülebileceğini duyurmuştur.

1984'te Manson, sıtma hastalığının sivrisinekler yoluyla yayıldığını ortaya çıkardı ancak malaria adı kullanılmaya devam etti. Eski çağlarda kitleler şeklinde ölümlere yol açan sıtma, günümüzde de halen tehlikeli bir hastalıktır.

Rusya'da Birinci Dünya Savaşı'nın ardından 5 milyon insan sıtma hastalığına yakalandı ve bunların 60 bin kadarı hayatını kaybetti. 1934'te ise Seylan'da 3 milyon sıtma hastasının 100 bin kadarı yaşamını yitirdi.

Amerika kıtasındaki ilk sıtma salgını 1938'de Breilya'da ortaya çıktı ve yüz bin sıtma hastasının 14 bini hayatını kaybetti. Bu gibi birçok bölgede binlerce insanın ölümüne sebep olan sıtma, Türkiye'de yaygın değildir ancak iklim koşullarına ve çevre kirliliğine bağlı olarak artış gösterebilecek bir hastalıktır.

SITMA HASTALIĞINDAN KORUNMAYA YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR

Sıtma hastalığından korunmak için yapılabilecek en büyük eylemlerden biri de sivrisineklerle mücadeledir. Sıtma ile mücadelede dünya tarihinde ilk büyük mücadele 20. yüzyıl başlarında Küba ve Panama bölgesinde başlatılmıştır. Yapılan geniş çaplı kök kazıma operasyonunda 1899'da Küba'da binde 999 olan hasta oranı, 1908'de binde 19'a kadar düşürülmüştür.

1939 yılında çok zehirli ve inatçı bir böcek öldürücü olan DDT'nin kullanılmasıyla hastalık bir kez daha büyük oranda engellense de bazı tip anofeller DDT'ye karşı direnç kazanmıştır. Direnç kazancının ardından yeni maddeler araştırılmıştır.

Günümüzde sıtma hastalığından korunmanın bir diğer yolu da su birikintilerinin temizlenmesi, bataklıkların kurutulması, nehirlerin ve akarsuların düzenlenmesidir.

Ülkemizde de sıtma ile mücadele özellikle 1926'dan itibaren ciddi bir surette devam etmektedir. Bu konuda 4871 sayılı kanun, sürdürülen çalışmaları yasa ile koruyarak disiplin altına almıştır.

SITMA HASTALIĞI KORUNMA YOLLARI

  • ● Endemik bölgelerde taramalar yapılarak sıtmalılar belirlenmeli ve tedavi edilmelidir.
  • ● Nüfus hareketleri kontrol edilmelidir.
  • ● Endemik bölgeye gidenlere profilaktik olarak haftada bir, 2 tablet (300 mg baz) chloroquine veya 1 tablet (25 mg) pirimetamin verilmelidir.
  • ● Bilinçli ve etkili sivrisinek mücadelesi yapılmalıdır. Bu amaçla insektisitlerle (DDT, Malation, Fenitritation, Popoxur, vb); şahsi korunma tedbirleri (Cibinlik, pencerelere tel, sinek kaçırıcı ilaçlar) ile erişkin sivrisineklere karşı tedbir alınmalıdır.
  • ● Larvalara karşı durgun sular ve bataklıklar kurutulmalı, nehir yatakları düzenlenmeli, özellikle pirinç ekimi bilimsel usullerle yapılmalı,
  • ● Ayrıca havuz ve göl gibi su birikintileri sık sık dalgalandırılıp, larvaların barınmasına elverişsiz hale getirilmeli,
  • ● Böyle su birikintilerinde larva yiyen Gambusia veya Respora cinsi balıklar yetiştirilmeli,
  • ● Kurutulamayan su birikintilerinde larvaların solumasına engel olmak için tedbirler alınmalıdır.
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Ayşe teyze artık 'işkence' çekmeden gülümsüyor!
SAĞLIK

O hastalık gülerken ağlatıyor!
Oyuncak bebek gibi görünmek isteyen çılgın 10 kişi!
SAĞLIK

Kimi korkunç kimi sevimli... Kendisini oyuncak bebek ...
Türk bilim insanlarından 'kanser tanı kiti'
SAĞLIK

Türk bilim insanlarından 'kanser tanı kiti'

Kireçlenmenin nedenleri!
SAĞLIK

İşte kireçlenmenin nedenleri...
Sigarayı bıraktıracak tavsiyeler!
SAĞLIK

Sigarayı bırakmak için ne yapmak gerekiyor?
Aşı Haftası ne zaman? Aşı Haftası şiirleri!
SAĞLIK

Aşı Haftası kutlanıyor
Türk bilim insanlarından 'kanser tanı kiti'
SAĞLIK

TÜRK BİLİM İNSANLARINDAN 'KANSER TANI KİTİ'

Ayşe teyze artık 'işkence' çekmeden gülümsüyor!
SAĞLIK

O HASTALIK GÜLERKEN AĞLATIYOR!
3 küçük mucize
SAĞLIK

ŞOK YAŞADILAR! HAMİLEYKEN HAMİLE KALDI!

Kireçlenmenin nedenleri!
SAĞLIK

İŞTE KİREÇLENMENİN NEDENLERİ...
Oyuncak bebek gibi görünmek isteyen çılgın 10 kişi!
SAĞLIK

KİMİ KORKUNÇ KİMİ SEVİMLİ... KENDİSİNİ OYUNCAK BEBEK GİBİ GÖRÜNMEYE ADAMIŞ 10 KİŞİ!
Doktor adayları 'simüle hasta' ile pratik yapıyor!
SAĞLIK

DOKTOR ADAYLARI 'SİMÜLE HASTA' İLE PRATİK YAPIYOR!