Kanser tedavisi için yılda 3 milyar lira harcanıyor

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği ve Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği tarafından düzenlenen “22’nci Ulusal Kanser Kongresi”, Antalya Belek’te gerçekleşti.

Gazete Habertürk'ten Müslüm Sarıyar'ın haberine göre; kanser arama, tanı ve tedavisine bağlı harcamaların her yıl arttığına işaret eden kongre eşbaşkanı Prof. Dr. Ahmet Özet, “Dünyada kansere bağlı ölümler 8 milyona ulaştı. Maalesef Türkiye’de her yıl 165 bin kanser vakası görülmekte ve 80 bin kişiyi kansere bağlı ölümlerden kaybetmekteyiz. Ülkemizde kanserin ilaçla tedavisine yılda 2.5-3 milyar lira harcanıyor. Yeni ilaçlar ve immünoterapi uygulamalarıyla bu harcama önümüzdeki süreçte birkaç kat katlanacak” diye konuştu. Kemoterapinin ölüm tehlikesiyle ilgili iddialara da değinen Özet, “Bu durum hayata tutunma şansı olan hastalarımız açısından negatif bir etki oluşturuyor. Bu tip yayınların mümkün olduğunca kontrollü şekilde yapılması gerekir. Ayrıca bir diğer söylenti de Türkiye’de GDO’lu ürünlerin kullanıldığı. GDO, sadece hayvan ve tavuk besinleri için kullanılan soya ve mısırda bulunuyor. O açıdan GDO’nun Türkiye tehlike arz etmiyor. Tükettiğimiz besinler içine GDO’lu ürün lerin koyulması yasak” dedi.

‘ÖNLEMEK TEDAVİ ETMEKTEN KOLAY’

Kanseri önlemenin tedavi etmekten daha kolay olduğunu ifade eden Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mahmut Gümüş ise “Sigara ve diğer tütün ürünlerinden uzak durarak, beslenmemize dikkat edip şişmanlıktan uzak kalarak, yeterli egzersiz yaparak, alkol almayarak, kansere neden olabilecek virüslere karşı uygun tedbirleri alarak ve tuz alımını kısıtlayarak kanser riskini yüzde 76 oranında azaltabiliriz” dedi.