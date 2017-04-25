Yüzde 60’ın spora zamanı kalmıyor!

E-ticaret platformu GittiGidiyor’un sosyal anket servisi Poltio, Türkiye’de spora ve spor dallarına olan ilgiyi ölçtü. Toplam 19 bin 859 kişinin oy kullandığı ankette “Spor yapıyor musunuz?” sorusuna “Evet” yanıtı verenlerin oranı yüzde 46. Spor yapmadığını belirten yüzde 54’lük kesimin yüzde 60’ı zaman bulamadığını, yüzde 17’si spor yapmanın hoşuna gitmediğini, yüzde 15’i doğru antrenman yöntemlerini bilmediğini ve yüzde 8’i spor yapmanın gerekli olmadığını belirtiyor. En geç bir yıl içinde spora başlamak isteyenlerin oranı yüzde 52.3 iken yüzde 47.7’lik kesim ise spora başlamayı düşünmüyor. Ankete göre favori spor aktiviteleri ise futbol ve fitnes.

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