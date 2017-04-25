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Sıcak duş
SAĞLIK

Sıcak suyla duş almak yalnızlığa iyi geliyor!

Doç. Dr. Emre Tan, sıcak suyla banyo yapmanın fiziksel rahatlamaya ek olarak duygusal olarak da daha iyi hissettirdiğini söyledi

25 Nisan 2017 Salı, 12:08:50 Güncelleme: 12:14:41 İHA

Psikiyatrist Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Emre Tan, sıcak suyla banyo yapmanın fiziksel rahatlamaya ek olarak duygusal olarak da daha iyi hissettirdiğini söyledi.

Özellikle yalnızlık hissi yaşayanlar veya yakın zamanda arkadaş grubundan dışlananların daha fazla banyo yaptığı ve daha sıcak suyu tercih ettiğinin tespit edildiğini kaydeden Yrd. Doç. Dr. Emre Tan, "Araştırmalar, kendilerini yalnız hissedenlerin, daha sık duş aldığı ve daha uzun duşta kaldığını tespit ediyor. Ayrıca daha sıcak su tercih ettikleri de saptanıyor. Yalnız kişilerin daha az sosyalleştiğini ve daha uzun süre evde olduklarını düşündüğümüzde, diğer insanlara göre daha sık ve uzun süre duş almaları çokta garipsenecek bir durum değil. İşin ilginç tarafı, bu kişilerin sıcak suyu daha çok tercih etmesi. Bunun nedenleri araştırıldığında karşımıza şunlar çıkıyor. Fiziksel sıcaklık, insanın ilk ve en temel gereksinimlerinden olan güven hissi uyandırıyor. Güven hissi ise, bizi anlayacak, bizimle ilgilenecek ve bize zarar vermiyeceğinden emin olduğumuz insanların varlığıyla ilişkilidir. Yalnızlık ise dışlanma, beğenilmeme, yeteri kadar paylaşımda bulunamamadan kaynaklı güvensiz ve olumsuz duygular oluşturmaktadır" dedi.

Sonuç olarak yalnız insan, yalnızlığın oluşturduğu olumsuz ve güvensizlik duygularını sıcak suyun neden olduğu güven duygusuyla gidermeye çalıştığını dile getiren Yrd. Doç. Dr. Tan, "Ve bu durum bilinçsizce farkında olmadan oluşuyor. Yani kişi bilmeden kendi yarasına derman bulmaya çalışıyor. Bunu tüm yalnızlık hisseden insanlara bir çözüm gibi öneremeyiz. Neden yalnız olduklarını, anlaşılamama, ilişki kurup sürdürememe problemlerini daha köklü sebepleriyle araştırmaları etkili ve gerçekçi olacaktır. Fakat en azından sıcak suyla sıkça duş almayı, yalnızlık hisleriyle başetmede kullanabilecekleri küçük bir yöntem olarak belirtebiliriz." dedi.

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