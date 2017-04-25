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Egzersiz
SAĞLIK

Egzersiz, orta yaşta beyin faaliyetlerini artırıyor!

Düzenli egzersizin, ileri yaşta beyin fonksiyonları üzerindeki olumlu etkisi saptandı

25 Nisan 2017 Salı, 12:18:12 Güncelleme: 12:23:04 AA

Araştırmalar, 50 yaş üzeri kişilerde, haftada birkaç defa orta tempolu egzersiz yapmanın zihin sağlığı açısından da faydalı olduğunu ortaya koydu.

EN AZ 4 HAFTA

Avusturalya'daki Canberra Üniversitesinden araştırmacılar, 39 farklı çalışmanın sonucundan hareketle, yetişkin bireylerin yaptığı en az 4 haftalık fiziksel egzersizlerin beyin fonksiyonları üzerindeki etkisini araştırdı.

Araştırma sonuçlarına göre, kasların düzenli olarak çalıştırılmasıyla, düşünme ve hafıza becerilerinin geliştiği, bu sonucun halihazırda bilişsel gerileme gösteren 50 yaş üzeri yetişkinler için de geçerli olduğu tespit edildi.

50 yaş üzeri bireylere yapılan çeşitli beyin testleri, aerobik gibi egzersizlerin, okuma, düşünme, öğrenme, muhakeme gibi bilişsel becerileri geliştirdiğini, ağırlık kullanarak kasların çalıştırıldığı egzersizlerin de hafıza ve planlama ile organize etme gibi beynin idari fonksiyonları üzerinde önemli olumlu etkisinin olduğunu saptadı.

50 YAŞ ÜSTÜ KİŞİLERE REÇETE EDİLEBİLECEK KADAR İKNA EDİCİ

Egzersizin her yaşta beyin ve vücut için faydalı olduğunun altını çizen Avustralyalı araştırmacılar, uzakdoğu sporlarından kung-fu'nun meditasyona yönelik biçimi olan T'ai Chi'nin özellikle 50 yaş üstü kişilerde bilişsel faaliyetlere katkı sağladığını belirtti.

Araştırma ekibinden, Canberra Üniversitesi Spor ve Egzersiz Enstitüsü üyesi Joe Northey, elde ettikleri bulguların, 50 yaş üzeri kişilere beyin sağlığını korumak ve iyileştirmek için reçete edilebilecek kadar ikna edici olduğunu vurguladı.

Haftada sadece bir veya iki kere orta tempolu egzersiz yapmanın orta yaş üzerinde bilişsel fonksiyonları geliştirdiğini aktaran Northey, "Eğer daha fazla egzersiz yapılırsa daha fazla gelişme olacaktır" dedi.

Ayrıca Northey işe yürüyerek ya da bisikletle gitmenin, alışveriş poşetlerini taşımanın da egzersiz olarak kabul edilebileceğini belirtti.

Fiziksel aktivitenin, tip 2 diyabet ve bazı kanser türleri gibi hastalıklara yakalanma riskini azalttığı uzun zamandır bilinirken, yaş ilerlemesiyle ortaya çıkan bilişsel yeteneklerdeki azalmadan korunmada da faydalı olabileceği düşünülüyordu.

Araştırmanın sonuçları, "British Journal of Sports Medicine" dergisinde yayımlandı.

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