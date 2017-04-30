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30 NİSAN 2017
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Tüp bağlatma
SAĞLIK

Tüplerini bağlatan kadın anne olabilir mi?

Op. Dr. Nuri Peker, işlem sonrası en iyi koşullarda yeniden gebe kalabilme olasılığının ortalama yüzde 50 ila yüzde 70 arasında olduğunu söyleyerek önemli bilgiler verdi

30 Nisan 2017 Pazar, 10:50:15 Güncelleme: 11:29:38

Bebek sahibi olmak istemeyen kadınların en çok tercih ettiği yöntemlerden biri tüp bağlatma işlemi. Doğum kontrolü amacıyla ameliyatla tüplerini bağlatan kadınlar, mikro cerrahi yöntemiyle tekrar bebek sahibi olabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nuri Peker, işlem sonrası en iyi koşullarda yeniden gebe kalabilme olasılığının ortalama yüzde 50 ila yüzde 70 arasında olduğunu söyleyerek önemli bilgiler verdi.

35 YAŞ ÜSTÜ VE AİLESİNİ TAMAMLAMIŞ KADINLAR YAPTIRABİLİYOR

Tüplerin bağlanması uygulaması 35 yaş üstü ve ailesini tamamlamış, artık bebek istemeyen kadınlara uygulanan bir gebelikten korunma tekniğidir. Kanalların bağlanmasının en önemli özelliği, bu gebelikten korunma tekniğinin daimi olmasıdır. Op. Dr. Nuri Peker, tüplerini bağlattığı halde daha sonra yeniden bebek sahibi olmak isteyen kadınlara uygulanan mikro cerrahi tekniğinin başarı oranının yüzde 50 ila 70 arasında olduğunu belirterek, konuyla ilgili şunları söyledi:

İŞLEMİ KİMLER TERCİH ETMELİ?

Tüp bağlatma işlemi için belirli bir yaş sınırı olmamakla beraber geri dönüşü olmayan bir işlemdir. Bu nedenle ortalama 35 yaş üstü ve kesinlikle bir daha çocuk sahip olmak istemeyen çiftler için önerilen bir yöntemdir. Bunun yanında çeşitli sağlık sorunları olan ve gebe kalması sakıncalı olan kadınlarda da tüplerin bağlanması önerilmektedir. Kalıcı bir yöntemdir ve geri dönüşü oldukça zordur.

TÜPLER BAĞLANDIKTAN SONRA GEBELİK MÜMKÜN MÜ?

Tüpler bağlatıldıktan sonra fikir değiştirilerek yeniden gebe kalmak istendiğinde tüplerin yeniden açılması gerekmektedir. Gebe kalabilmek için alternatif diğer bir yöntem tüp bebek tedavisidir. Her iki yöntemin de artıları ve eksileri değerlendirilip en uygun yöntem tercih edilmelidir. Tüplerin açılması işlemine ‘tubal renastomoz’ adı verilir. Mikro cerrahi tekniklerle yapılmaktadır. Bu işlem açık ya da kapalı olarak gerçekleştirilebilmektedir. Son yıllarda robotik sistemin ameliyathanelere girmesi ile birlikte robot ile de tüp açma ameliyatları yapılmaktadır. Robotik cerrahi tüp açılma ameliyatlarında en uygun yöntem olarak işaret edilmektedir. Ancak bu yöntemin diğerlerine göre daha pahalı olması tercih edilebilirliğini azaltmaktadır. Kapalı yöntem öncelikle tercih edilmesi gereken bir diğer yöntemdir.

BAŞARI İÇİN GEREKLİ FAKTÖRLER

Tüp açma ameliyatı her hastada yapılamamaktadır. Burada önemli olan faktörler;

* Tüp bağlama işleminde hangi tekniğin kullanılmış olduğu
* Tüp bağlama işleminin üzerinden geçen süre
* Tüp bağlama işleminden sonra geriye kalan tüpün uzunluğudur.

DIŞ GEBELİK RİSKİ ARTAR

Tüp açma işleminde öncelikle kapalı yöntemle ameliyata başlayıp tüpün uzunluğu değerlendirilir. Eğer yeterli uzunlukta tüp mevcut ise tüp açma işlemine geçilir. Yeterli uzunlukta tüp yok ise işleme son verilir. Tüplerin açılması işlemi mikro cerrahi tekniklerle yapılan bir işlemdir. İşlem sonrası en iyi koşullarda yeniden gebe kalabilme olasılığı ortalama yüzde 50 ila yüzde 70’dir. Bu işlem sonrası dış gebelik meydana gelme olasılığı normal popülasyona göre artış göstermektedir.

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