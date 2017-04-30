Türkiye'de ilk kez kanser hastasına akciğer nakli yapıldı

Türkiye'de ilk kez, akciğer kanseri olan bir hastaya akciğer nakli operasyonu yapıldı. Türkiye'de 2009'da ilk başarılı akciğer naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Cemal Asım Kutlu başkanlığındaki ekiple gerçekleştirilen nakille Türkiye'nin adı bu alanda başarılı uygulama yapan sayılı ülkeler arasına girdi.

DÜNYA ÖRNEKLERİ ÇOK SINIRLI



Türkiye Organ Nakli Vakfının (TONV) koordinasyonuyla Organ Nakli Koordinatörleri Derneği (ONKOD), Karaciğer Nakli Derneği, Tıp Hukuku Derneği ve Türk Yoğun Bakım Derneğinin işbirliğinde yürütülen Uluslararası Organ Nakli Ağı (International Transplant Network) çerçevesinde, Malezya'da bulunan Türk heyetinden Göğüs Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Kutlu, akciğer nakliyle ilgili bilgi verdi. Tüm nakiller içeresinde akciğer naklinin oranının düşük olduğunu, akciğer rahatsızlığının kişinin hayatını tehdit etmesi durumunda ve solunum yetmezliği bulunan hastalarda nakil seçeneğinin değerlendirildiğini anlatan Kutlu, KOAH, iltihabi akciğer hastalıkları, akciğerin sertleşmesi ve akciğer basıncında nedeni bilinmeyen artışların yanı sıra nadiren akciğer kanseri hastalarında da akciğer naklinin yapılabildiğini ifade etti.



Prof. Dr. Kutlu, akciğer kanseri hastalarında nakil uygulamasının dünya örneklerinin çok sınırlı olduğunu vurguladı. Bu tip hastaların başka bir tedavi şansı bulunmadığının altını çizen Kutlu, "Bu hastalıkların akciğer naklinden sonra tekrar nüks etme olasılığı bulunuyor. Bu nedenle dünyada uygulama oranı az. Bu nakil, ABD ve İngiltere'de ve Avusturalya'da yapıldı. Yapılan bazı örnekler ciddi başarıların elde edildiğini gösterdi" dedi.

HASTA 3 AY SONRA NORMAL YAŞAMINA DÖNDÜ



Türkiye'de de bir süre önce ilk defa akciğer kanseri bir hastaya nakil yapıldığının müjdesini veren Kutlu, nakil gerçekleştirilen 44 yaşındaki D.A'nın yaklaşık 5,5 yıl önce akciğer ameliyatı olduğunu anlattı.



Operasyonda, hastanın özel bir tip olan akciğer kanseri olduğu tespit edildiğini, sağ akciğerinden bir parça çıkartıldığını belirten Prof. Dr. Kutlu, hastalığın bir süre sonra nüks ettiğini söyledi. Kutlu, şöyle devam etti: "Hastamız son evredeydi çünkü, bu tip akciğer kanserleri akciğer içerisinde kalmaya, çok odaktan çıkmaya ve akciğer içerisinde kalarak vücuda yayılmama eğiliminde olan nadir görülen bir türdü fakat, hastalık her iki akciğerde de ilerledi ve ciddi solunum yetmezliği gelişti. Bu arada hasta, yoğun onkoloji tedavisi aldı ancak tüm yapılanlar hastalığın seyrini yavaşlatmaktan öteye gidemedi.



Hastamıza başka bir tedavi seçeneği düşünürken, akciğer nakli olabilme imkanı ortaya çıktı. Bunun uygun olup olmayacağının belirlenebilmesi için çok incelemede bulunduk ve yurt dışı konsültasyonlar yaptık. Tüm incelemelerden sonra hastamızın akciğer nakline uygun olabileceğine karar verdik."

"TAKİPLERİ YAPILIYOR, SAĞLIK DURUMU GAYET İYİ"

D.A'nın isminin Sağlık Bakanlığının nakil bekleme listesine yazılmasından hemen sonra durumunun kötüleştiğini aktaran Kutlu, hastaya ek destek tedavisi verilmeye başlandığını dile getirdi. Kutlu, makineden oksijen alımının sağlandığı ECMO diye isimlendirilen bir tedaviye başlandığını, bu uygulamanın üçüncü gününde uygun bir akciğer bulunduğuna işaret etti.

Kutlu, şunları söyledi: "30 Aralık 2016'da Türkiye'de bir akciğer kanseri hastasına ilk akciğer naklini ekibimizle birlikte gerçekleştirdik. Başarılı bir uygulama oldu. Hastamız ameliyatın bitiminde ECMO'dan, iki gün sonra da solunum cihazından ayrıldı ve yoğun fizyoterapi programı uygulandı. Hastamız yaklaşık üç ay sonra normal yaşamına döndü. Takipleri yapılıyor ve şu anda sağlık durumu gayet iyi. Ümit ediyoruz ki ilerleyen zamanlarda nüks olmadan uzun yıllar yaşar ve arkasından gelecek pek çok hastaya örnek olur."



D.A'nın yeni yıla yeni bir akciğerle "Merhaba" dediğini vurgulayan Kutlu, hem hastanın ve ailesinin hem de operasyona imza atan tüm ekibin çok mutlu olduğunu belirtti.

"TÜM AKCİĞER KANSERİ HASTALARINA UYGUN DEĞİL"

Kutlu, akciğer kanseri hastalarının operasyona uygunluğunun iyi belirlenmesi halinde bu tür bir naklin yapılabileceğine dikkati çekti. Her akciğer kanseri hastası için nakil seçeneğinin söz konusu olmadığının altını çizen Kutlu, "Burada akciğer naklinin tüm akciğer kanseri hastaları için uygun olmadığına dikkati çekmek isteriz. Akciğer kanserleri arasında çok düşük bir oran akciğer nakline aday olabilir." uyarısında bulundu.