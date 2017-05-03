SAĞLIK HABERLERİ
03 MAYIS 2017
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Adana estetik mağduru hemşire Merve Keleş
SAĞLIK

"Keşke aklıma gelseydi diploma sorsaydım"

Adanalı hemşirenin yaşadığı silikon faciasını Habertürk dün manşetinden gündeme taşıdı. Türkiye’de kaçak estetik operasyon yapan sayısının 5 bini bulduğu açıklandı. Estetik mağduru hemşire Merve Keleş ise “Haberi okuyanlar ‘Niye diploma sormadın?’ diyor. Keşke aklıma gelseydi de sorsaydım” dedi

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 03:36:30 Güncelleme: 09:20:34

Dudağına dolgu yaptırmak isteyen Adanalı hemşire Merve Keleş’in yaşadığı silikon faciasının ardından dikkatler merdiven altı güzellik merkezlerine çevrildi. Medikal Estetik Tıp Derneği (Mestder) Başkanı Dr. Devrim Gürsoy’un verdiği bilgiler işin vahametini gözler önüne serdi. Görsoy’un verdiği bilgilere göre, Türkiye’de kaçak botoks, dolgu ve saç ekimi yapan kişi sayısı, bu işi yapmaya yetkili hekim sayısından fazla.

Gazete Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre yasaların, saç ekimi de dahil bu tür estetik operasyonları sadece yetkili hekimlerin yapabileceğine izin verdiğini belirten Gürsoy, “Bu işlemleri sadece dermatologlar, estetik cerrahi uzmanları ve medikal estetik sertifikası almış doktorlar yapabilir. Çünkü komplikasyon geliştiği takdirde gerekli müdahaleyi yapabilmelidir. Türkiye’de hekim sayısı 3 bini geçmez, ancak aralarında itfaiyeci, sanayici ve teknisyenlerin de bulunduğu en az 5 bin kişi kaçak olarak bu işlemleri yapıyor. Saç ekimi yapılan yerler ise yasaya göre tamamen kaçak. Saç ekiminin normalde sadece hastanelerde yapılabilmesi gerekiyor. Denetleme yetkisi belediyelerde. Onlar da sadece fiziki açıdan denetliyor” diye konuştu.

‘BEN İSTER MİYDİM?’

Öte yandan hemşire Merve Keleş’in tedavisi ise görev yaptığı Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sürüyor. Bu hafta içinde ameliyat olması beklenen Keleş’in dudağındaki şişlik ve ağrı hâlâ devam ediyor. Dudağına silikon yaptırdığı için pişman olduğunu ancak artık bunun önemli olmadığını belirten Keleş, “Haberi okuyanlar ‘Niye diplomasını sormadın?’ diyor. Ben de herkese ‘Hemşireyim’ diyorum ama ‘Diplomam da bu’ demiyorum. Keşke aklıma gelseydi de sorsaydım. Dudaksız kalma ihtimalim var. Bunu ben ister miydim?” dedi.

Estetik operasyonundan sonra dudakları bu hale gelen Merve Keleş’in tedavisi hastanede sürüyor.

‘700 BİN BOTOKSUN 60 BİNİ KAÇAK’

DR. Devrim Gürsoy, Türkiye’de estetik operasyonlarla ilgili şu istatistikleri paylaştı:

- Yılda 350-400 bin arası saç ekimi yapılıyor. Bunlardan sadece yüzde 15’i usulüne uygun şekilde ve uygun yerlerde yapılıyor. Yüzde 50’si hiç doktorsuz, yüzde 35’i diploma kiralama şeklinde yapılıyor.

- Yılda 600-700 bin arası botoks yapılıyor. Bunlardan 60 bini kaçak yani sahte estetikçiler tarafından yapılıyor.

- Yılda ortalama 200 bin dolgu yapılıyor. Bunun da yüzde 15-25 arası yine kaçak. Bu da yaklaşık 40 bin dolgunun diplomasız, sahte estetik uzmanlarınca yapılması anlamına geliyor.

 

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YORUMLAR 4
  • Misafir 45 dakika önce
    Benzer sorunlar saç ekim merkezleri icin de geçerli! Son derece kötü koşullarda Ve diplomasi olmayan kişilerce yapılmakta. Gözleri para hırsı sarmış zalimlerce, İnsan canının hiçe sayıldığı ortamlarlara şahit oldum.
  • Misafir 2 saat önce
    Bunun gibi çok .... var. O yüzden caydırıcılık için güzel haber..
  • Misafir 2 saat önce
    Kız güzelmiş adlında ya hiç de gerek yokmuş millet keyfi yaptırıyor Benin burnum kırık korkudan dokunamıyorum bile millette iyi cesaret var
  • Misafir 5 saat önce
    ah be kızım ne guzel yuzun varmış yazık cok yazık
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