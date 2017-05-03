Ameliyat sonrası ilk işi kana kana su içmek oldu!

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde böbrek nakli olan 35 yaşındaki Reşat Ükünç, sağlığına kavuştu. Ükünç, ameliyattan sonraki ilk olarak kana kana su içtiğini söyledi.

Bayramiç İlçesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Reşat Ükünç, bir yıl önce böbrek yetmezliğine yakalandı, çözümün organ naklinde olduğu anlaşıldı. ÇOMÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesinde organ nakil listesine yazılan, son üç aydır diyalize giren Reşat Ükünç'e geçen 27 Nisan'da organ bulunduğu müjdesi verildi. ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi organ nakil ekibi, hastaneye yatan Ükünç'e, beyin ölümü gerçekleşen 62 yaşındaki Faik Çolak'tan alınan bir böbreği nakletti.

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, "Sağlık Bakanlığı'ndan bildirilen veriler doğrultusunda 5 hastamızı çağırdık. Doku tiplemesi yapıldıktan sonra en uygun hasta olarak Reşat Ükünç saptandı. Üç saat süren bir operasyonla nakil yapıldı. Ameliyatının 4'üncü günündeyiz, idrar çıkışı 2 litrenin üzerinde. Her şey yolunda gidiyor" dedi.

Merkezin 2015 yılında açıldığını belirten Alan, bu güne kadar toplam 20 nakil gerçekleştirildiğini söyledi. Alan, nakil bekleyen hasta sayısının da şuanda 80 olduğunu kaydetti.

"SU İÇMEK GİBİ TATLI GÜZEL BİR ŞEY YOK"

Organ nakliyle eski sağlığına kavuşan Reşat Ükünç, bütün doktorlarına teşekkür edip, "Dışarıdaki görmüş olduğunuz güneşi içime tekrar doğdurdular. Bunun ötesini anlatamam. Ancak yaşamak gerekiyor. Çok iyi bir duygu. Su içmek gibi tatlı güzel bir şey yok" dedi. Ükünç, ameliyattan sonraki ilk olarak kana kana su içtiğini de söyledi.