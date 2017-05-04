Ali İhsan Yıldırım
SAĞLIK

Kızı yürüsün diye 150 TL’ye düzenek yaptı

Antalya’da bir bacağı protez olan 3 yaşındaki kızı Özge’yi maddi imkânsızlıklar nedeniyle fizik tedaviye götüremeyen baba, evde 150 TL’ye özel bir düzenek icat etti

04 Mayıs 2017 Perşembe, 08:54:35 Güncelleme: 09:05:15

Antalya’da yaşayan Ali İhsan Yıldırım, bir bacağı protez olan kızı 3 yaşındaki Özge’ye, fizik tedaviye götüremediği için 150 TL’ye mal ettiği düzenekle yürümeyi öğretiyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Kepez İlçesi’nde alüminyum doğrama ustası olan Ali İhsan Yıldırım (39) ve eşi İlknur Yıldırım’ın (35) Özge adını verdikleri bebekleri, 1 Ocak 2014’te 6.5 aylık olarak dünyaya geldi. Prematüre bebeğin sol dizinin altına, iğne yapmak amacıyla kateter takıldı. Kuvözde kalırken sol bacağında morarma görülen ve kangren teşhisiyle tekrar doğduğu hastaneye yönlendirilen Özge’nin, 13 günlükken sol bacağı dizinin altında kesildi. Hukuk mücadelesi başlatan baba, stajyer hekimi tartakladığı gerekçesiyle 1 ay cezaevinde kaldı. Savcılık suç unsuru görmediği için dava açamadığını aktaran Yıldırım, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve diğer yetkili kurumlardan da cevap alamadığını söyledi. Kızının sokaktaki çocukları balkondan ağlayarak izlediğini dile getiren baba Yıldırım, “Protez bacağıyla yürümeyi öğrenmesi için fizik tedavi merkezlerine gitmesi gerekiyor. Ancak yeterli paramız yok. O yüzden evin antresinin tavanına 150 TL maliyetle alüminyum ve ipten bir düzenek yaptım. İple Özge’yi bu düzeneğe bağlıyoruz. Her akşam işten gelince 2 saat bu düzenekle yürütüyorum. Düşmediğini görünce mutluluktan havaya uçuyor” diye konuştu.

 
 
 

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