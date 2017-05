Fazla tüketilen chia tohumu kanama riskini artırıyor!

Hızlı kilo vermek isteyenlere uyarılarda bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Mehlika Öktem Boz, zayıflama amaçlı sıkça kullanılan chia tohumu için şunları söyledi:

"Chia, midede tokluk hissi verir fakat bir kuru baklagilin etkisinden daha fazla bir etkisi olmadığı kanıtlanmıştır. Her şeyin oranı çok önemli. Miktar kontrolü, her besinde olduğu gibi chia tohumunda da çok önemlidir."

CHIA TOHUMU TOKLUK VERİYOR AMA...



Beslenme ve Diyet Uzmanı Mehlika Öktem Boz, özellikle popüler diyetlerle hızlı kilo vermek isteyenlere uyarılarda bulunurken, sağlıklı zayıflamanın da püf noktalarını anlattı.

Son zamanlarda zayıflama amaçlı kullanılmaya başlanan chia tohumu hakkında da önemli bilgiler veren Mehlika Öktem Boz, "İnsanlar hedefe ulaşmak için her zaman en kestirme, en kolay yolu tercih etmeyi isterler. Bu insanlığın doğasında vardır. Konu zayıflama olunca da, en kolay yöntemle zayıflamak, insanlar için en cazip olanıdır. Günümüzde devamlı yeni besinler ortaya çıkıyor. Bunlardan biri de chia tohumu. Chia, jelleşerek midede tokluk hissi verir fakat bir kurubaklagilin etkisinden daha fazla bir etkisi olmadığı kanıtlanmıştır. Amerika'da yapılan araştırmalara göre kuru fasulyenin, barbunyanın, nohutun verdiği tokluk hissi kadar etkisi olduğu ortaya çıkmıştır.

CHIA KANAMA RİSKİNİ ARTIRIYOR

Omega-3 içeriği çok yüksektir ve sağlıklıdır diyebiliriz. Ancak her şeyin oranı çok önemli. Örneğin iki yemek kaşığı chia, iki dilim ekmeğin kalorisine eş değerdir. Çok yüksek oranda Omega-3 içerdiği için kan sulandırıcı etkisi var. Özellikle tansiyon hastalarında ya da kan sulandırıcı kullanan insanlarda; kan basıncını düşürdüğü için, kanama riskini artırdığı için riskli bir yiyecek olarak da adlandırabiliriz. Zayıflamak uğruna yapacağımız her şey, bizi sağlığımızdan edebilir. Dolayısıyla miktar kontrolü, her besinde olduğu gibi chia tohumunda da çok önemlidir. Zayıflamak uğruna kullanmayın fakat arada Omega-3 almak adına beslenmenize dahil edebilirsiniz" diye konuştu.

Diyetin her zaman popüler bir konu olduğunu vurgulayan Mehlika Öktem Boz, "Yediğimiz besinler vücudumuzun ilacıdır. Dengeli beslenmez, zayıflamak uğruna yanlış yöntemlere saparsanız, aslında sağlığınızda olabilirsiniz. Özellikle popüler diyetler, yağ yerine su kaybettirir. Dolayısıyla sağlığınızdan olabilirsiniz. Tartıda 1 kilo vermek önemlidir. Yağ kaybediyorsanız sağlıklı zayıflamanız lazım. Bu yüzden muhakkak bu işin uzmanına gitmeniz gerekir. 10 kilo fazlanız varsa, yaza giriyorum diye bir ayda 10 kilo verme çabanız, sizin sadece kas kaybetmenize ve sağlığınızdan olmanıza neden olur. Düğün için ve yaz geliyor diye değil, sağlıklı olmak için ideal kiloda olmak lazım. Herkes sıfır beden olmak zorunda değil. Herkes manken değil ama sağlıklı olmak için ideal kilomuzu korumamız lazım" ifadelerine yer verdi.



SAĞLIKLI KİLO VERMENİN PÜF NOKTALARI

Sağlıklı kilo vermenin püf noktalarını paylaşan Beslenme ve Diyet Uzmanı Mehlika Öktem Boz, şunları söyledi:

● Birinci şart ara öğündür. Ara öğün, sizin bir sonraki öğününüze daha tok oturmanızı sağlar, kan-şeker regülasyonunu dengelediği için insülin hormonunun düşük seviyede salgılanmasını sağlayıp göbek bölgenizden zayıflamanıza yardımcı olur. Ara öğün yapmak, zayıflama konusunda birinci temel direklerden biridir.

● İkincisi su içmek. Su içmek, toksinleri ve metabolik artıkları vücuttan atabilmek için çok önemlidir. Metabolizmayı hızlandırır, tokluk hissini artırır.

● Üçüncü önemli nokta; bir öğün protein yiyorsanız, diğer öğün sebze yemenizi tavsiye ediyorum.

● Dördüncü önemli nokta ise esmer olan ürünleri tercih etmelisiniz. Yani şeker yükü düşük ürünleri tercih etmek, daha sağlıklı kilo vermenizi sağlar."

Mehlika Öktem Boz; semizotu, bamya, kiraz ve ananasın zayıflamada etkili besinler olduğunu söyledi.