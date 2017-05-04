Hasan Bezginzoy 5 kişiye umut oldu!

Kahramanmaraş'ta geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki Hasan Bezginzoy'un ailesi, oğullarının organlarını bağışlama kararı aldı.

8 GÜN SONRA BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Geçtiğimiz hafta Pazarcık-Narlı yolu üzerinde geçirdiği motosiklet kazasının ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesinde yoğun bakımda yaşam mücadelesini veren Hasan Bezginzoy'un 8 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Oğullarının beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından baba Ali ve annesi Elif Bezginzoy, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü Mehmet Ali Düzkale ile yaptıkları görüşme sonrası oğullarının organları bağışlama kararı aldı. Bezginsoy'un kalp ve karaciğeri Ankara'ya, akciğeri İstanbul böbreklerinin ise Gaziantep ve Kayseri'deki organ nakli bekleyen hastalara gönderildi.

Akciğeri naklini gerçekleştirmek için Kahramanmaraş'a gelen Marmara Üniversite Yrd. Doç. Dr. Tunç Laçin organ naklinin önemine dikkat çekerek, "Bu akciğeri alıp biz Marmara Üniversitesi'ne götüreceğiz. Merhumun ailesine teşekkür ederiz akciğer naklini bize sağladığı için. Bu önemli çünkü akciğer hastalıkları ülkemizde çok yoğun gözüküyor. Birçok hastalıktan muzdarip hastalarımız var. Bu yüzden organ bağışının önemini kamuoyuna bir kez daha duyurmanın önemi var" dedi.

5 HASTANIN HAYATINI KURTARDI

Kahramanmaraş'ta ilk kez bir akciğer donörünün bulunduğunu kaydeden Mehmet Ali Düzkale ise, "Trafik kazası nedeniyle hastanemizde yatmakta olan 18 yaşında bir kardeşimizin maalesef beyin ölümü gerçekleştiği için ailesiyle konuşuldu. Ailesi de organ bağışı yapmayı kabul etti. Birçok canın kurtarılması ümidiyle nakil yapıldı. Toplamda 5 tane hastanın canı kurtulmuş oluyor. Biz sadece vesile olmaya çalışıyoruz. Ailenin gerçekten çok büyük bir fedakarlığı var. Onlara tekrardan teşekkür ediyoruz. Taziyelerimizi iletiyoruz. Gerçekten herkesin yapamayacağı bir fedakarlık. Bu dinimizde de cevaz verilen, sevap olarak telakki edilen bir davranış. Şu anda yaklaşık 60 bine yakın diyalize giren hasta var. Bunlardan yaklaşık 22 bin tanesi acil böbrek nakli için beklemektedir. 2 bin 600 civarında karaciğer nakli bekleyen insan var. 600 civarında kalp nakli için bekleyen insan var. Bunların hepsi biran önce bir nakil için birileri 'bağışta bulunsa, hayatımız kurtulsa' diyerek ümit etmektedir. Allah kimsenin başına kaza bela vermesin ama böyle bir durumla karşılaşıldığı zaman insanlarımızın başkasının hayatını kurtarmak adına böyle bir fedakarlıkta bulunmaya davet ediyorum. Bir tane Gaziantep böbrek, bir tane Kayseri böbrek, İstanbul Marmara Üniversitesi Akciğer, Ankara Yüksek İhtisas kalp, Ankara Gazi Üniversitesi karaciğer olmak üzere toplamda 5 kişinin hayatının kurtulmasına vesile oldu" dedi.

Yeğeni Hasan Bezginsoy'un ölümü karşısında üzgün olduklarını dile getiren amcası Mehmet Bezginsoy ise, "Bundan 8 gün önce bir kaza geçirdi yeğenim, ilgili kişilere örnek olmak için yeğenimizin organlarını bağışladık. 5 kişiye organlarımızı verdik bu konuda çok mutluyuz yararlı olduğumuz için. Acımız çok büyüktür" diye konuştu.