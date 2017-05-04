Çölyak hastalığının sebep ve sonuçları araştırılacak!

TBMM Genel Kurulunda, çölyak hastalığıyla ilgili araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin 4 partinin ortak önergesinin görüşmelerine geçildi.



Danışma Kurulunun, AK Parti, CHP, HDP ve MHP tarafından verilen çölyak hastalığının sebep ve sonuçlarına ilişkin ortak Meclis araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisi, Genel Kurulda oylanarak kabul edildi.



MHP Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, önerge üzerinde yaptığı konuşmada, gluten alerjisi olan çölyak hastalığı hakkında bilgi verdi.



Geleneksel beslenme alışkanlıklarından olumsuz etkilenen hastalığa sahip kişilerin özel bir diyet uygulaması ve gluten içeren gıdalar tüketmemesi gerektiğini belirten Yurdakul, glutensiz gıdaların fiyatlarının ise yüksek olduğuna dikkati çekti.



Çölyak hastalarının Mecliste parti gruplarını ziyaret ettiklerini ve yaşadıkları sorunlar hakkında bilgi verdiklerini aktaran Ahmet Selim Yurdakul, birkaç değişiklikle bu hastalıkla mücadele eden kişilerin hayatlarının kolaylaştırılabileceğini söyledi.



Yurdakul, "Devlet düzenleyici rolüyle çölyak hastalarına pozitif ayrım uygulamalıdır. Örneğin küçük bir mevzuat değişikliği ile belli metrekarenin üzerindeki marketlerde glutensiz yiyecek reyonları kurulması sağlanmalıdır. Glutensiz gıda üretimini teşvik için vergilerde düzenleme yapılmalıdır. Tam sayısı bilinmemekle birlikte, ülkemizde yaklaşık 750 bin çölyak hastası olduğunu hatırlatmak isterim. Beraber yaşadığımız, beraber çalıştığımız ve bu ülke için hizmet eden kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıralım." diye konuştu.



"GÜNLÜK BESLENMELERİ 120 LİRA"



HDP Grubu adına söz alan Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş da çölyak hastalığına ilişkin sorunların ciddi bir aşamada olduğunu ve bir an önce çözülmesi gerektiğini dile getirdi.



Çölyak hastalarının glutensiz ürünlerin temini konusunda maddi açıdan güçlük yaşadıklarını kaydeden Beştaş, "Çok pahalı bir beslenme söz konusu. Derneklerinin yaptığı tespitlerine göre günlük beslenmeleri 120 lira. Biz simiti 1 liradan alıyoruz, onlar 11 liradan almak zorunda. Glutensiz ekmeklerin, fırınların olmaması nedeniyle ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Bütün bunların bu komisyonla gerekli önlemlerin alınması suretiyle çözüleceğini umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Meral Danış Beştaş, cezaevlerinde de çölyak hastaları bulunduğunu ifade ederek, onların da çok zor koşullarda hastalıkla yaşamaya çalıştıklarını belirtti.



OHAL kapsamındaki KHK'ler ile görevden ihraçlara da değinen Beştaş, bu konunun çığrından çıktığını savundu ve OHAL uygulamalarını eleştirdi.



Mecliste görev yapan bir polisin, kısa süre önce ihraç edilmesinin ardından intihar ettiğini söyleyen Meral Danış Beştaş, "Bu KHK ve OHAL sisteminin ne kadar büyük zararlara sebebiyet verdiğini, bizim birlikte çalıştığımız güvenlik personelinin bile bundan ne kadar ağır etkilendiğini ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

"BU HASTALARI ENGELLİ KABUL ETMEMİZ GEREKİYOR"



CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer de çölyak hastalığının toplumun önemli bir yarası olduğunu, Mecliste gündeme gelmesinin, 4 siyasi partinin uzlaşma içinde bulunmasının sevindirici olduğunu belirtti.



Çölyak hastalığının "gluten alerjisi" olduğuna ve yaşam boyu bireyin hayatını etki altında tuttuğuna işaret eden Usluer, şunları kaydetti: "Bu hastalık için bir tanısal sorun çözümü gerekiyor. Bir başka sorun ise tedavi sorunları. Çölyak hastalarından tedavi dediğimizde glutensiz besinlere kolay ulaşımı tartışmamız gerekiyor. Burada maliyet sorunları da devreye giriyor. Erkek hastaların askerlikle birlikte bu hastalığı birlikte götürebilmeleri mümkün değil. Askerlik muafiyeti konusunda gerekli düzenlemelerin sağlanması gerekiyor. Bu hastaları aynı zamanda engelli olarak kabul etmemiz gerekiyor."



Türkiye'de glutensiz ürün üretilmediğine, ithal olmaları nedeniyle de fiyatlarının yüksekliğine dikkati çeken Gaye Usluer, bu sorunun da giderilmesi gerektiğini vurguladı.