Oruç tutmayı kolaylaştıran tüyolar!

Ramazan ayında vücudumuzun alıştığı tempodan farklılaşması üzerine dengesiz bir beslenme de eklenince; yorgunluk, unutkanlık, dikkatsizlik, dalgınlık, kabızlık gibi olumsuz sonuçlar gözleniyor. Bütün bunların yanı sıra en çok duyulan şikayetlerden biri ise kilo alımı. Diyetisyen Emre Uzun, 17 saatlik oruç süresini en iyi şekilde atlatmamız için önerilerde bulunuyor. Ayrıca 12 ipucu ile de kilo almaya engel oluyor.

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Bu yıl ramazanın Temmuz ayına gelmesiyle 15 -17 saat besin alamıyoruz. Uzun süren açlık ise metabolizma hızını düşürüyor. Buna bir de geç saatte açılan ağır iftarlar da eklenince, kilo alımı diğer aylara oranla daha fazla hale gelir. Peki ne yapmalıyız? Diyetisyen Emre Uzun, ‘Normal yaşantımızda az az ama sık sık beslenme alışkanlığını Ramazan Ayı’na da uyarlamalıyız’ diyerek en önemli altın kuralı vurguluyor. Böylece kan şekerimizi mümkün olduğunca stabil tutmuş oluruz. Az az, sık beslenme kuralını ramazanda da uygulamak biraz daha zor. Eğer sahura kadar yatılmıyorsa bir ara öğün daha eklenebilir.

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Diyetisyen Emre Uzun’dan Ramazanda kilo almamıza engel olacak 12 ipucu;



● Yemekler iyice çiğnenip yenmeli, böylece daha erken bir tokluk hissedip az yemek tüketmiş olacaksınız.



● Su alımına dikkat edilmeli , iftar ile sahur arası sık sık su tüketilmeli. Yine bu dönemde hazmı kolaylaştıran ıhlamur, rezene, papatya gibi çayları şekersiz tüketebilirsiniz. İftar ile sahur arasında 1 adet maden suyu tüketilmesi ihtiyacımız olan mineralleri sağlamaya yardımcı olacaktır. Asitli içecekler yerine kompostoları veya sizi daha uzun süre tok tutup bağırsak fonksiyonlarımızda yardımcı olacak ayran, kefir gibi içecekleri tercih etmelisiniz.



● Tatlı olarak tercihlerinizi yaz aylarına uyarlayarak daha az kalori alımını sağlayabilirsiniz. Örneğin 3 dilim baklava yiyerek alacağınız 430 kalori yerine 2 avuç kiraz tüketerek sadece 56 kalori alabilirsiniz. Yaz boyunca farklı meyvelerden faydalanmak size çeşitli vitamin kazanımı sağlayacaktır. Tatlı tercihlerinizi meyveden yana yapamıyorsanız şerbetli veya kalorili tatlılar yerine sütlü tatlılara yönelin.



● İftar yemeğini biraz fazla yediyseniz tatlıyı 2 saat sonra yiyeceğiniz porsiyonunuz yarısını tercih ederek telafi edebilirsiniz.

● İftarda mutlaka salatanızı hazırlayın. Bu durum sizin tok kalmanızı sağlayarak diğer besinleri az tüketmenizi sağlayacaktır. 1 tatlı kaşığı yağ ile hazırlanan salata vitamin alımı için yeterlidir. İlave edeceğiniz her 1 tatlı kaşığı yağ için 45 kalori fazladan alacağınız unutulmamalıdır.

● Yine tükettiğiniz besinler kadar onları pişirirken uyguladığınız işlemler de sizin kalori alımınızı ve sağlığınızı etkileyebilir. Ramazan boyunca kızartma ve kavurma işlemleri yerine ızgara, fırın, haşlama veya buğulama yöntemlerini kullanabilirsiniz.

● İftarı hurma ile açmak kan şekerimizi dengeli bir şekilde yükseltir. Ayrıca yüksek potasyum kalsiyum, magnezyum, fosfor minerallerine sahiptir. Fakat içerdiği yüksek kalori için miktarı sınırlandırmalısınız. İftarda 1 veya 2 adeti geçmeden tüketeceğiniz hurma size olumlu faydalar sağlayacaktır.

● Özellikle sahurda ramazan pidesi tüketimi yerine kepekli, tam buğday veya çavdar ekmeğini tercih etmeniz hem daha uzun süre tokluk sağlayacak hem de alınan kaloriyi azaltacaktır. 1 bütün ramazan pidesinin yaklaşık 8 ince dilim ekmek içerdiği unutulmamalıdır.



● Yemeklerin suyunu tüketmeyerek daha az kalori alımını sağlayacaksınız. Çünkü yemek suları yağ içermektedir.



● İftardan sonra mümkün olduğunca hareketli bir yaşam tercih etmelisiniz. Özellikle iftarda fazla yemek yiyenler 2 saat sonra 30 dakikalık bir yürüyüşe çıkmalı.



● Sahura kalkmayı mutlaka alışkanlık haline getirin böylece metabolizma hızınızdaki azalmanın önüne geçebilirsiniz.



● Ramazanda bir başka önemli konu ise misafirlikler. Bazen o kalabalık sofralarda çok sayıda yemek seçeneği olur. Bu gibi durumlarda porsiyon kontrolüne gitmelisiniz. Yemek istediğiniz çeşit sayısı arttıkça porsiyonlarınızda küçültmelisiniz.

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