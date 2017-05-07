Sahte botokstan değil ‘hırsızlık’tan cezaevinde

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Soner G.’nin, 5 yıl önce bir marketten farklı tarihlerde alkollü içki çalarken yakalandığı ve 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı

07 Mayıs 2017 Pazar, 15:21:32 Güncelleme: 15:32:06

Habertürk'ün ortaya çıkardığı estetik faciasında ilginç bir gelişme yaşandı. Adana’da kendisini ‘medikal estetik uzmanı’ olarak tanıtıp dudak dolgusu yaptığı kadınların hayatını kâbusa çeviren kuaför Soner G.’nin, 5 yıl önce bir marketten farklı tarihlerde alkollü içki çalarken yakalandığı ve 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı. Gazete Habertürk'ten Soner Özcan ve Beycan Üçkardeş imzalı habere göre; bu suçtan tutuksuz yargılanan Soner G., ceza Yargıtay’da onanmasına rağmen teslim olmadı. Ancak estetik faciasının ortaya çıkmasının ardından ismi tekrar gündeme gelen zanlı kuaför, Seyhan’daki evinde gözaltına alındı. Kürkçüler Cezaevi’ne gönderilen Soner G.’nin ‘tehdit ve hakaret’, ‘kasten yaralama’, ‘intihara teşebbüs’, ‘işyeri ve kurumda hırsızlık’ gibi suçlardan da kaydının olduğu belirtildi.

MERVE HEMŞİRE İYİLEŞİYOR

Soner G.’ye dolgu yaptıran ve dudaklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan hemşire Merve Keleş’in sağlığı ise iyiye gidiyor. Keleş’in dudağındaki bilinmeyen dolgu malzemesini operasyonla almayı düşünen doktorlar, gözle görünür iyileşme karşısında ameliyatı erteledi. Dudaktaki şişlik inmeye devam ederse ameliyata gerek kalmayacak. Merve Keleş, Soner G.’nin tutuklanmasıyla ilgili ise “Başta hiçbir şey yapmadığını söylüyordu. Sonra alkollüyken yaptığını anlattı. Şimdi görülüyor ki sadece insanları kandırmıyormuş, çok sayıda suça karışmış. Umarım bize yaptıklarının da cezasını çeker” dedi.

 
 
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