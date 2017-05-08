6 | 16

Çıkan nakille ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Özkan, "Şuan için nakil söz konusu değil. Gelecekte ne olur onları bilmiyoruz ama şuan için ne mevzuat uygun ne de tıbbi olarak uygun değil. Ama çocuk hayata kazandırılıp adapte edilebilir, bununla ilgili birkaç yerle ben de görüştüm. Özge'ye de bireysel olarak yardımcı olacaklar" diye konuştu.