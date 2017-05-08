Antalya'da henüz 6,5 aylıkken prematüre doğup yanlış iğne iddiasıyla bacağı kesilen ve protez bacağıyla 3,5 yaşında yürümeyi öğrenen Özge'ye, Prof. Dr. Ömer Özkan'dan kötü haber geldi. Özkan, Özge'ye bacak naklinin tıbbi olarak mümkün olmadığını kaydetti.
İHA'da yer alan habere göre; Kepez ilçesinde, sol bacağı henüz 6,5 aylıkken dizinden kesilen 3,5 yaşındaki Özge Yıldırım, babasının 150 liraya kurduğu düzenekle yürümeyi öğrenmişti. Basında çıkan haberlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve tüm Türkiye'nin sevgilisi haline gelen minik Özge, babası Ali İhsan Yıldırım ile birlikte bugün Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne geldi.
Kızının yürümesinden sonra tekrar bacağına kavuşması için umut taşıyan baba Ali İhsan Yıldırım, yaptığı kol ve bacak nakilleri ile dünyaca bilinen Akdeniz Üniversitesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile görüşmeye geldi.
Ön muayenesi yapılan Özge'nin bacak nakli için Dr. Ömer Özkan'dan olumsuz yanıt geldi. Özkan, Özge'ye bacak naklinin yapılmasının tıbbi olarak uygun olmadığını kaydetti.
"TIBBİ OLARAK UYGUN DEĞİL"
Özge'nin daha önceden hastası olduğunu belirten Özkan, "Bireysel olarak Özge önceden bildiğim hasta, şuana kadar Özge'ye yapılan tüm tedaviler doğru yapıldı. Ailesi de çok iyi destek olmuş. Daha iyi şeyler yapılabilir mi evet yapılabilir. Bununla ilgili konuştuk" dedi.