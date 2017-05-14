Bakan Recep Akdağ'dan İstanbul'a hastane müjdesi

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İstanbul'da sağlık alanında yapılan yatırımlara ilişkin "Sağlıkta dönüşümün ikinci dönemini başlattık. İstanbul'a çok mükemmel hastaneler yapıyoruz. Önümüzdeki 4 yıl sonunda İstanbul'daki bütün devlet hastanelerinde odalarınız tek yataklı, banyolu olacak" dedi.

"SAĞLIKTA ÇOK GÜZEL İŞLER YAPTIK"

Bakan Akdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, onun liderliğinde, AK Parti ile Türkiye ve İstanbul'da sağlıkta çok güzel işler yaptıklarının altını çizerek, yeni bir döneme girildiğini söyledi.



Sağlıkta dönüşümün ikinci dönemini başlattıklarına dikkati çeken Akdağ, şunları kaydetti: "İstanbul'a çok mükemmel hastaneler yapıyoruz. Önümüzdeki 4 yıl sonunda İstanbul'daki bütün devlet hastanelerinde odalarınız tek yataklı, banyolu olacak. Okmeydanı, Göztepe ve Kartal'ı yeniliyoruz. Seyrantepe'ye hastane yapıyoruz. Sarıyer'de hastanemizi bitirdik yakında hizmete açacağız. Sultanbeyli, Tuzla'da hizmete açacağız. Beylikdüzü'nde bitirdik, hizmete açtık. Her geçen gün İstanbul yeni hastanelerle mükemmel hale gelecek. Ayrıca bu yeni dönemde sizlere sağlıklı yaşam merkezleri açacağız. Aile hekimlerimizle birlikte içlerinde diyetisyenlerin, fizyoterapistlerin, psikologların olduğu merkezlerden ücretsiz olarak istifade edeceksiniz. İstanbul'da yeni yatırım yaparken bir sıkıntımız var. Arsa bulmakta zorluk çekiyoruz, tek derdimiz bu. Allah'a şükür paramız, imkanımız, vizyonumuz var. Arsa meselesinde belediyelerimiz bizlere yardımcı olacaklar."