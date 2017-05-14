Sığınmacılara ilaç temini
SAĞLIK

Sığınmacılara ilaç temini için üçlü protokol

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Afet Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ve Türk Eczacıları Birliği (TEB) arasında yapılacak üçlü mutabakatla Türkiye'deki sığınmacıların ilaç teminine ilişkin esaslar belirlenecek

14 Mayıs 2017 Pazar, 11:30:44 Güncelleme: 11:32:35 AA

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Afet Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ve Türk Eczacıları Birliği (TEB) arasında yapılacak üçlü mutabakatla Türkiye'deki sığınmacıların ilaç teminine ilişkin esaslar belirlenecek.

TEB Başkanı Erdoğan Çolak, yaptığı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu ile kısa süre önce yapılan protokol revizyonu kapsamında Türkiye'deki sığınmacıların ilaç alımının da gündeme geldiğini ifade etti.

Suriye'den Türkiye'ye gelen sığınmacı sayısının 3,5 milyona ulaştığını belirten Çolak, sığınmacılara yönelik sağlık hizmeti kapsamında ilaç temini konusunda AFAD ile protokol imzalamaya çalışıldığını anlattı.

SGK ve TEB arasında yapılan protokol revizyonuyla sığınmacılara verilen sağlık hizmeti içerisinde ilaç temini konusunun da çözüme kavuşturulduğunu dile getiren Çolak, "Protokol revizyonu ile mülteci reçetelerinin karşılanması hususunun SGK, AFAD ve birliğimiz arasında yürütülmesini hükme bağladık." diye konuştu.

"ÜÇLÜ MUTABAKAT İMZALANACAK"

Sosyal Güvenlik Kurumu, AFAD ve TEB arasında bir protokol imzalanmasına karar verildiğinin altını çizen Çolak, şunları kaydetti:

"Şu anda zaten Sosyal Güvenlik Kurumu, bu reçeteleri kontrol ediyor ve ödemeyi AFAD yapıyor. AFAD, bunu illere gönderiyor. Şimdi yapılacak protokolle, SGK'nın pozisyonu, AFAD'ın ödeme planlaması ve TEB üyesi eczanelerin vereceği hizmeti ortaya koyacağız. Bu şekilde bir üçlü mutabakat imzalanacak. Geçen yıl bunu talep etmiştik, şimdiki revizyonla bunu protokole yazdırdık.

SGK, yaklaşık 100 eczacı personel aldı. Reçeteler, alınan bu eczacılar tarafından kontrol ediliyor. Önümüzdeki günlerde bunu sözleşmeye bağlayacağız. Bu kapsamda, Türkiye'ye yurt dışından gelen mülteci konumundaki kişilere sağlık hizmetinin verilmesi noktasında kurallar belirlenmiş olacak. Çünkü, daha önceden her ürün veriliyordu ve hiçbir kontrole tabi değildi. Şimdi ise SGK bunu kontrol edecek, Sağlık Uygulama Tebliği'ne uygun olarak verilmesi noktasında uygulamlar yapılacak, AFAD da reçete bedellerini ödeyecek."

Çolak, mutabakat sonrasında reçetelerin ne zaman kontrol edileceğinin ve AFAD'a bildirim yapılacağının, AFAD'ın da ne kadar süre içinde geri ödemede bulunacağının belirleneceğini belirtti.

TEB'in de bu aşamada eczacılar adına sözleşme yapacağını aktaran Çolak, "Biz, çatı örgüt olarak da eczacıların ne şekilde hizmet edeceğini ve bu hizmetin bedelinin ne olacağını belirleyeceğiz" dedi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bakan Recep Akdağ'dan İstanbul'a hastane müjdesi
SAĞLIK

Bakan Akdağ'dan İstanbul'a hastane müjdesi! 4 yıl sonra. ...
Melocan bitkisinin kanı temizlediği, frengiyi tedavi ettiği iddia ediliyor!
SAĞLIK

O bitki kanı temizliyor, frengiyi tedavi ediyor!
Uzmanlardan kanser hastalarını sevindirecek haber!
SAĞLIK

Uzmanlardan kanser hastalarını sevindirecek haber!
Türkiye'de ilk kez görme engelli bir kadın doğmamış bebeğine dokundu
SAĞLIK

Türkiye'de ilk kez görme engelli bir kadın doğmamış ...
Alzheimer’ı engellemenin 8 altIn kuralı
SAĞLIK

Artık orta yaşın da kabusu! 8 adımda önlenebilir!
Nikotini vücuttan temizlemenin yolları
SAĞLIK

Nikotini vücuttan temizlemenin yolları
Sığınmacılara ilaç temini için üçlü protokol
SAĞLIK

SIĞINMACILARA İLAÇ TEMİNİ İÇİN ÜÇLÜ PROTOKOL
Türkiye'de ilk kez görme engelli bir kadın doğmamış bebeğine dokundu
SAĞLIK

TÜRKİYE'DE İLK KEZ GÖRME ENGELLİ BİR KADIN DOĞMAMIŞ BEBEĞİNE DOKUNDU
Alzheimer’ı engellemenin 8 altIn kuralı
SAĞLIK

ARTIK ORTA YAŞIN DA KABUSU! 8 ADIMDA ÖNLENEBİLİR!
İkinci kızının da down sendromlu olduğunu öğrenince yataklara düştü ama...
SAĞLIK

İKİNCİ KIZININ DA DOWN SENDROMLU OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE YATAKLARA DÜŞTÜ AMA...
Melocan bitkisinin kanı temizlediği, frengiyi tedavi ettiği iddia ediliyor!
SAĞLIK

O BİTKİ KANI TEMİZLİYOR, FRENGİYİ TEDAVİ EDİYOR!
Bakan Recep Akdağ'dan İstanbul'a hastane müjdesi
SAĞLIK

BAKAN AKDAĞ'DAN İSTANBUL'A HASTANE MÜJDESİ! 4 YIL SONRA...