Anne sütü
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Anne sütü kansere deva oldu

Anne sütünün içinde bulunan ve ‘Hamlet’ olarak bilinen maddenin kanser hücrelerini etkisiz hale getirdiği ortaya çıkarıldı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:03:12 Güncelleme: 09:12:53

İsveç'te yapılan bir araştırma, anne sütünün içinde bulunan ve ‘Hamlet’ olarak bilinen maddenin kanser hücrelerini etkisiz hale getirdiğini ortaya koydu.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; İsveç’teki Lund Üniversitesi’nden bağışıklık uzmanı Profesör Catharina Svanborg, keşfi antibiyotikler üzerinde çalışırken yaptığını açıkladı. Keşfe göre Hamlet enjekte edilen hastaların tümör ölümleri günler içinde etkisini gösteriyor. Svanborg, “Hamlet’in kapasitesi büyülü gibi. Anne sütü ‘alphalactalbumin’ içeren bir protein ve bu boğaza ulaştığında kanserle mücadele ajanına dönüşüyor” diye konuştu.

 
 

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