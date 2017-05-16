Sigara isteğini azaltan tüyolar!

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Vücudu nikotinden ve toksinlerden arındıran, bronşları temizleyen, stresi azaltan ve yatıştırıcı etki gösteren bu besinler arasında, her mutfakta bulunan basit öneriler de yer alıyor. İşte sigarayı bırakmanızı sağlayacak o 18 besin önerisi...