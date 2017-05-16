Sigara isteğini azaltan tüyolar!

Vücudu nikotinden ve toksinlerden arındıran, bronşları temizleyen, stresi azaltan ve yatıştırıcı etki gösteren bu besinler arasında, her mutfakta bulunan basit öneriler de yer alıyor. İşte sigarayı bırakmanızı sağlayacak o 18 besin önerisi...
Muz: Potasyum ve B vitaminiyle bağımlılığı azaltmaya destek oluyor.
Domates: İçerdiği likopen ile antioksidan etki yaratıyor.
Portakal, mandalina ve greyfurt: Antioksidan etki gösteriyor, C vitaminiyle vücudunuzun sigaraya olan ihtiyacını azaltıyor.
Bulgur, yulaf, mercimek gibi tam tahıllar: E vitamini sayesinde akciğerlerinizi destekliyor, kandaki nikotin oranını azaltıyor.