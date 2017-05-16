SAĞLIK

Sigara isteğini azaltan tüyolar!

16 Mayıs 2017 Salı, 14:44:29

  • 1 Sigara isteğini azaltan tüyolar!
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    Vücudu nikotinden ve toksinlerden arındıran, bronşları temizleyen, stresi azaltan ve yatıştırıcı etki gösteren bu besinler arasında, her mutfakta bulunan basit öneriler de yer alıyor. İşte sigarayı bırakmanızı sağlayacak o 18 besin önerisi...

  • 2 Sigara isteğini azaltan tüyolar!
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    Muz: Potasyum ve B vitaminiyle bağımlılığı azaltmaya destek oluyor.

  • 3 Sigara isteğini azaltan tüyolar!
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    Domates: İçerdiği likopen ile antioksidan etki yaratıyor.

  • 4 Sigara isteğini azaltan tüyolar!
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    Portakal, mandalina ve greyfurt: Antioksidan etki gösteriyor, C vitaminiyle vücudunuzun sigaraya olan ihtiyacını azaltıyor.

  • 5 Sigara isteğini azaltan tüyolar!
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    Bulgur, yulaf, mercimek gibi tam tahıllar: E vitamini sayesinde akciğerlerinizi destekliyor, kandaki nikotin oranını azaltıyor.

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