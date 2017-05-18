Balon balığı
SAĞLIK

Balon balıkları ve insanlar aynı diş genine sahip!

Bilim insanları, insan dişlerinin, balon balıklarının dişleriyle ortak gene sahip olduğunu açıkladı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 10:10:48 Güncelleme: 10:15:51

Sonuçları "Proceedings of the National Academy of Sciences" (PNAS) dergisinde yayımlanan çalışma, balon balıklarının insanlar dahil diğer omurgalılara çok benzer diş yenileme programına sahip olduğunu ortaya koydu.

Araştırmada, balon balığının, diş yenilemek için insanlarla aynı kök hücrelerini kullandığı, ancak bazı dişlerini, karakteristik gagalarını oluşturan uzun şeride benzer yapıyla değiştirdiği kaydedildi.

Londra Doğa Tarihi Müzesi ve Tokyo Üniversitesinden araştırmacıların da katıldığı çalışmanın lideri İngiltere'deki Sheffield Üniversitesinden Dr. Gareth Fraser, çalışma sırasında balon balığında gagaya benzer yapının nasıl oluştuğunu incelediklerini ifade ederek, "Böylece sorumlu olan kök hücreleri ve bu sürekli yenilenme sürecini yöneten genleri keşfettik. Bu ayrıca insanlar dahil olmak üzere genelde omurgalıların diş yenilenmesinde görülüyor" dedi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Deri dokusuyla döllenme hayal mi?
SAĞLIK

Otel odasında bıraktıkları deri örnekleri nasıl bir ...
Yumurtanın faydaları nelerdir?
SAĞLIK

Dikkat! Pişmiş yumurtada bunu görürseniz...
3D yazıcılarda üretilen yumurtalıklarda üreme sağlandı
SAĞLIK

3D yazıcılarda üretilmişlerdi! Üremeyi sağladılar...
Karanlıkta uyumanın faydaları!
SAĞLIK

Karanlıkta uyumanın müthiş faydaları!
Bilime göre verdiğiniz kiloyu sonsuza dek almamak için 20 yol!
SAĞLIK

Sonsuza dek fit kalmak için 20 tüyo!
Uçuş fobisine dikkat!
SAĞLIK

Uçuş fobisine dikkat!
Uçuş fobisine dikkat!
SAĞLIK

UÇUŞ FOBİSİNE DİKKAT!
3D yazıcılarda üretilen yumurtalıklarda üreme sağlandı
SAĞLIK

3D YAZICILARDA ÜRETİLMİŞLERDİ! ÜREMEYİ SAĞLADILAR...
Karanlıkta uyumanın faydaları!
SAĞLIK

KARANLIKTA UYUMANIN MÜTHİŞ FAYDALARI!
Bilime göre verdiğiniz kiloyu sonsuza dek almamak için 20 yol!
SAĞLIK

SONSUZA DEK FİT KALMAK İÇİN 20 TÜYO!
Yumurtanın faydaları nelerdir?
SAĞLIK

DİKKAT! PİŞMİŞ YUMURTADA BUNU GÖRÜRSENİZ...
Balon balıkları ve insanlar aynı diş genine sahip!
SAĞLIK

BALON BALIKLARI VE İNSANLAR AYNI DİŞ GENİNE SAHİP!