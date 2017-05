Balon balıkları ve insanlar aynı diş genine sahip!

Sonuçları "Proceedings of the National Academy of Sciences" (PNAS) dergisinde yayımlanan çalışma, balon balıklarının insanlar dahil diğer omurgalılara çok benzer diş yenileme programına sahip olduğunu ortaya koydu.

Araştırmada, balon balığının, diş yenilemek için insanlarla aynı kök hücrelerini kullandığı, ancak bazı dişlerini, karakteristik gagalarını oluşturan uzun şeride benzer yapıyla değiştirdiği kaydedildi.

Londra Doğa Tarihi Müzesi ve Tokyo Üniversitesinden araştırmacıların da katıldığı çalışmanın lideri İngiltere'deki Sheffield Üniversitesinden Dr. Gareth Fraser, çalışma sırasında balon balığında gagaya benzer yapının nasıl oluştuğunu incelediklerini ifade ederek, "Böylece sorumlu olan kök hücreleri ve bu sürekli yenilenme sürecini yöneten genleri keşfettik. Bu ayrıca insanlar dahil olmak üzere genelde omurgalıların diş yenilenmesinde görülüyor" dedi.