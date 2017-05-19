Dondurma
SAĞLIK

Dondurmayı sakın gündüz yemeyin!

Dr. Fevzi Özgönül, dondurma tüketimi hakkında bilgiler verdi

19 Mayıs 2017 Cuma, 15:07:21 Güncelleme: 15:24:31

Dr. Fevzi Özgönül, “Dondurma yemek istiyorsanız sakın gündüz yemeyin. Dondurmanın içindeki şekerin zararlı olmaması için, yenme zamanı gece saat 22.00’den sonradır” dedi.

Vitamin ve mineraller bakımından zengin olan dondurmanın tüketimi hakkında Dr. Fevzi Özgönül, bilgi verdi.

A, B, C, D ve E grubu vitaminlerle birlikte kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum, potasyum, demir ve çinko gibi mineraller vücudumuz için çok önemlidir, özellikle büyüme çağında bu ihtiyaçlarımızın önemi çok daha fazla artar. Tüm bu vitamin ve minerallerin alınması için en kolay ve en zevkli yol dondurma yemektir.

Dondurma, ilk olarak 3000 yıl kadar önce, Çinliler tarafından üretilmiş. 1777 yılında ABD'ye sıçrayan dondurma üretimi, 19. yüzyılın ortalarına kadar sadece evlerde üretilen bir yiyecek olmuştur. 2000' li yılların ikinci yarısında dondurma üretimi artık sanayileşme yoluna girmiştir. 

DONDURMA NE ZAMAN YENMELİ?

Şimdi hepiniz gündüz yiyin aman geç yemeyin içerisindeki şeker nedeniyle göbek ve kalça olarak geri dönmesin diye düşündünüz bile. Çok yanılıyorsunuz. Dondurma yemek istiyorsanız sakın gündüz yemeyin dondurmanın içindeki şekerin zararlı olmaması için, yenme zamanı akşam saat 22.00'den sonradır.

Yazlık bölgelerde akşam yürüyüşe çıkan birçok sağlıklı kişi dondurmacı önünde kuyruk oluştururlar. Hemen hemen hepsi sağlıklıdır, kilo problemi yaşamazlar ve bizce de ilerideki yaşamlarında da kilo problemi yaşamayacaklardır.

Eğer dondurma yemeyi hak etmek istiyorsanız gündüz vücudunuzun ihtiyacı olan besinleri sabah kahvaltısı ve öğle yemeğinde iyice yiyin, bu yiyeceklerin iyice sindirilebilmesi için yemek yerken çok kolayca vücudun şeker ihtiyacını karşılayan, tatlı ve hamur işi gıdalardan uzak durun. Bırakın yedikleriniz iyice sindirilsin. Sindirim için yaklaşık 7-8 saat süre tanıyın ve yediklerinizin tamamı sindirildiğine emin olduğunuzda eğer dondurma yerseniz bir problem yaşamazsınız.

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