Zamanla yarışan doktorlar 5 hastayı hayata bağladı

Samsun ve Tokat'ta beyin ölümü gerçekleşen 2 kişiden alınan organlar, Erzurum Atatürk Üniversitesi Organ Nakli Merkezindeki doktorların 36 saat süren çalışması sonucu 5 hastaya nakledildi.



Samsun'da, beyin ölümü gerçekleşen 1 hastanın ailesince bağışlanan 2 böbrek ve 1 karaciğer, uçakla 19 Nisan'da Organ Nakli Merkezine getirildi. Bu süreçte Sağlık Bakanlığınca, bağışlanan organların kendilerine uyumlu olduğu haberi üzerine merkeze çağrılan 17 yıllık böbrek hastası Hasan Güçlü (53) ve böbrek hastası Süleyha Şahin (58) ile karaciğer yetmezliği bulunan Raci Üşümüş (62), Prof. Dr. Gürkan Öztürk ve ekibince ameliyata alındı.

Doktorlar bu operasyonları yaparken 20 Nisan'da Tokat'ta da beyin ölümü gerçekleşen bir başka hastanın ailesince bağışlanan organların da Erzurum'a getirileceği haberini aldı.Yaklaşık 16 saat boyunca 3 hastaya Samsun'dan gelen organları nakleden ekip, Tokat'tan gelen organları da Bakanlığın belirlediği böbrek hastası Gülnur Koçak (24) ile Zeynep Kızılaslan'a (29) nakletmek için zaman kaybetmeden yeniden ameliyata girdi.Her 2 donörden alınan organları toplam 36 saatte 5 hastaya nakleden Öztürk ve ekibinin başarılı operasyonları sonucu hastalar yeniden yaşama tutundu.

Prof. Dr. Öztürk, meslekleri gereği zamanla yarıştıklarını belirterek "36 saatlik süreçte merkezimize önce Samsun'dan beyin ölümü gerçekleşen bir vatandaşın karaciğer ve 2 böbreği geldi. Daha sonra da Tokat'tan 2 böbrek geldi. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, organ bağışı yapan yakınlarına ise hastalarımız adına teşekkür ediyorum" dedi.Öztürk, Samsun'dan gelen karaciğeri siroz hastasına ve 2 böbreği ise uzun yıllar böbrek bekleyen hastalara, Tokat'tan gelen böbrekleri ise 2 farklı hastaya naklettiklerini ifade ederek "Üst üste 5 nakil ameliyatı oldukça yorucu geçti. Bu organları kabul etmeme ya da nakletmeme lüksümüz yok. Merkezimiz 13. yılını doldurdu. Çok güçlü ve ciddi bir ekip ile hizmet veriyor ve art arda nakil yapacak seviyedeyiz" diye konuştu.Karaciğer naklinin yaklaşık 7, böbrek naklinin ise ameliyatta problem çıkmazsa ortalama 3 saat sürdüğünü aktaran Öztürk, bu ameliyatların 20-25 personelle yapıldığını dile getirdi.

Zamanla yarış sonrası 36 saate 5 hastaya nakil yaparak taburcu edilmesinde merkezin altyapı ve ekibinin güçlü olmasının büyük önemi olduğuna dikkati çeken Öztürk, "2 donör ve aileleri organ bağışını kabul etmeseydi 5 insan halen kendilerine uzanacak yardım elini bekleyeceklerdi. Lütfen organ bağışlayalım çünkü organ bağışı bekleyen hastaların nakilden başka çaresi yok." değerlendirmesini yaptı.Öztürk, hastaların sağlığına kavuştuğunda bütün yorgunluklarının geçtiğini ifade ederek şöyle konuştu: "Hastalarımız için zamanla yarışıyoruz. Yorgunluğumuzu ortadan kaldıran ve mutluluğa dönüştüren tek şey insanların yüzündeki gülücükler. 17 yıldır böbrek bekleyen bir insanın bundan sonra diyalize girmeyeceğini bilmesi ve diyalizden kurtulduğunu anlaması sizin yorgunluğunuzu bir seferde geçirebiliyor. Bütün ekip bundan mutlu oluyor."Organ Nakli Merkezinde görevli Yardımcı Doç. Dr. Nurhak Aksungur da 36 saatlik sürede yorgunluğu fazla düşünmediklerini, "kadavra ya da donör var" diye haber geldiğinde mutluluk ve hüznü bir arada yaşadıklarını dile getirdi.Beyin ölümü gerçekleşen birinden bağışlanan organlarla 4-5 insanın hayat bulduğunu işaret eden Aksungur, "En çok mutlu olduğumuz an nakil yaptığımız hastaların taburcu olduğu andır. Onlar evlerine mutlu giderken biz zaten bütün yorgunluğu unutuyoruz" dedi.Hastanenin Nefroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Çankaya ise böbrek yetmezliğinde tedavi seçenekleri arasında en iyi yöntemin organ nakli olduğunu vurguladı.Çankaya, 5 hastaya saatler süren ameliyatlar sonucu böbrek nakledildiğini söyleyerek "Hastalarımıza 4 böbrek ve karaciğer nakli, zamanla yarışılarak yapıldı. Donörler öğrenildikten sonra hızlıca hareket edilmesi gereken bir süreç var. Nakil yapılan hastalarımızın hepsi taburcu edildi. Sağlık durumları iyi" görüşünü aktardı.

"ORGAN NAKLİYLE DİYALİZE BAĞLI KALMAKTAN KURTULDUM"



Hastalardan Gülnur Kolçak, yaklaşık 5 yıllık bekleyişin ardından yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştuğunu anlatarak nakille diyalize bağlı kalmaktan kurtulduğunu söyledi.



Hastane hizmetinden memnun kaldığını dile getiren Kolçak, "Doktorlara çok teşekkür ediyorum. Bizimle çok güzel ilgilendiler. Ameliyatım güzel geçti. Sağlığıma kavuştum, doktorlara ve bağış yapanlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

"17 YIL SÜREN HASTALIKTAN KURTULDUM"

Böbrek nakliyle sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Hasan Güçlü de "Uzun yıllar diyalize bağlı yaşadım. Organ bağışı yapanlardan Allah razı olsun. Doktorlara ve bağışçılara çok teşekkür ediyorum. 17 yıl süren hastalıktan kurtuldum" diye konuştu.



Hastalardan Süleyha Şahin de böbrek nakliye sağlığına kavuştuğunu aktardı. Organ bağışı yapanlara minnettar olduğunu ifade eden Şahin, "Ameliyatım uzun sürdü ama sağlığıma kavuştum. Çok mutluyum. Allah doktorlarımızdan ve bağış yapanlardan razı olsun" görüşünü kaydetti.