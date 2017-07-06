SAĞLIK

Vücuttaki renkli benler ne anlama geliyor?

06 Temmuz 2017 Perşembe, 10:28:23

Dikkat doğuştan var olan veya sonradan gelişen benlerin çoğu zararsız olsalar da bazıları kansere dönüşebiliyor!

  • 1 Vücuttaki renkli benler ne anlama geliyor?
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    Kahverengi, siyah, mavi veya cilt renginde… Hemen herkesin vücudunda irili ufaklı benler mutlaka oluyor. Doğuştan var olan veya sonradan gelişen benlerin çoğu zararsız olsalar da bazıları kansere dönüşebiliyor. Bu tehlikenin adı, dünyada görülme sıklığı hızla artan malign melanom!

  • 2 Vücuttaki renkli benler ne anlama geliyor?
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    Vücutta hızla yayılarak ölümcül bir tabloya yol açabilen bu cilt kanseri erken teşhis edildiğinde ise tedavi edilebiliyor.

  • 3 Vücuttaki renkli benler ne anlama geliyor?
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    Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi Uzmanı Dr. E. Çiğdem Karadağ, bu nedenle benlerin ayda bir düzenli olarak kontrol edilmesinin ve en ufak bir şüphede hekime başvurulmasının yaşamsal öneme sahip olduğuna dikkat çekiyor.

  • 4 Vücuttaki renkli benler ne anlama geliyor?
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    Deriye rengini veren melanosit adlı hücrelerden kaynaklanan bir cilt tümörü olan malign melanom, bir başka deyişle ben kanseri, görülme sıklığı en hızlı artan kanser türlerinden biri ve cilt kanserlerine bağlı ölümlerin en önde gelen nedeni. Son yapılan çalışmalar bu kanserin son yıllarda 2 kat arttığını ortaya koyuyor.

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  • 5 Vücuttaki renkli benler ne anlama geliyor?
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    Bu artışta güneş ışınlarına daha fazla maruz kalma, çocukluk çağında oluşan güneş yanıkları ile ozon tabakasında meydana gelen hasar başlıca sebepleri oluşturuyor.  Malign melanom cilt kanserleri arasında sadece yüzde 5 oranında görülse de, bu kanser türlerine bağlı ölümlerin yüzde 75 gibi oldukça yüksek bir rakamından sorumlu tutuluyor.

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