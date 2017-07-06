Vücuttaki renkli benler ne anlama geliyor?

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Deriye rengini veren melanosit adlı hücrelerden kaynaklanan bir cilt tümörü olan malign melanom, bir başka deyişle ben kanseri, görülme sıklığı en hızlı artan kanser türlerinden biri ve cilt kanserlerine bağlı ölümlerin en önde gelen nedeni. Son yapılan çalışmalar bu kanserin son yıllarda 2 kat arttığını ortaya koyuyor.