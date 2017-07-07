Kartal Bebek'e yardım incelemesine Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Valiliği'nden yanıt!

Sağlık Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Sağlık Bakanlığı'nın Kartal Bebek'e para toplanması hakkında inceleme başlattığı iddialarını yalanladı.
Bazı basın kuruluşlarının iddiasına göre; Sağlık Bakanlığı, Kartal Bebek'in tedavi için Almanya'ya yönlendirilmesi ve ücretsiz yapılabilecek bir ameliyat için para toplanması hakkında inceleme başlattı.
Ancak Sağlık Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, HABERTURK.COM'a, "Bize bu konuda gelen herhangi bir bilgi yok" açıklamasında bulundu.
19 SAATTE 4.4 MİLYON LİRALIK YARDIM TOPLANMIŞTI
Kalp hastası 10 aylık Kartal Yıldırım’a kalp nakli için 19 saatte 4.4 milyon lira para toplanmıştı. Yardım parasının Kartal’ın tedavi gördüğü hastanenin hesabına yatırıldığı açıklandı.
- kartal bebek
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Misafir 20 saat önceMuhammed Emzirdi geç kalındı burda para toplamama kadar çocuğun kalbi durdu. Ve engelli diye müdahale edilmeyip öldü. Oğlumun hastane de arkadaşıydı yan yana yattılar aylarca. Burda o ameliyatı yapacak dr bulsan ekip ve iyi yoğun bakim hemşiresi bulmak cok zor. Aile mecbur çocukları için bütün carelaeri aramak zorunda. Yılmaz orda bile enfeksiyon kaptı Turkiyede enfeksiyondan 9 ayda hastaneden çıktık. Oğlumun kalbi durdu şuan % 98 engelli ikinci ameliyat için şansı çok az. Vakit ç ok kıymetli başına gelmeyen anlamaz00
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Misafir 21 saat önceBence sorgulanmalı alman sağlık kuruluşu milletin bağışını yerinde ve uygun kullanmalı en önemliside yavrumuzu sağlığına kavuşturmalı00
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Misafir 21 saat önceböyle yardımları suistimal etme durumları herzaman vardır.00