Habertürk, 29 Haziran’da “Yaprak sarma mucizesi” başlığıyla, 4 annenin serebral palsi hastası çocukları için yaptıkları dolmaları gündeme getirdi. Antalyalı Semra Sönmez’in ardından Ankara, İzmir ve İstanbul’dan 3 anne daha özel günler için yaprak sarma yaparak çocuklarının tedavisinde katkı sağlıyordu. Semra Sönmez oğlu Mehmet Ercan, İstanbullu Kamuran Çelik oğlu Mustafa Kemal, Ankaralı Bilnur Aydın kızı Ecrin Naz, İzmirli Neslihan Akın da oğlu Ayberk’in tedavileri için bir adım daha attılar.

Gazete Habertürk'ten Leyla Ünal'ın haberine göre; güçlerini birleştiren o anneler şimdi de Facebook, Twitter ve Instragram’da “Meleklerin Mutfağı” adıyla hesap açarak yaklaşık 2 haftadır ev yemeği satışına başladı. Özellikle geceleri yaptıkları yemekleri tüm Türkiye’ye pazarlayan anneler, kazandıkları parayla çocuklarının tedavi masraflarını karşılamaya devam ediyor.

‘BUGÜNE KADAR HİÇ ŞİKÂYET ALMADIK’

Yemekleri tüm Türkiye’ye gönderdiklerini anlatan Semra Sönmez, bazı müşterilerin kendilerine mesajla, bazılarınınsa telefonla ulaştığını söyledi. Diğer 3 anne ile işbirliği yaparak çocukları için böyle bir işe girişen Sönmez, “İstedikleri yemeği, kaç kilo olacağını ve hangi gün teslim alacaklarını söylüyorlar. Biz de PTT ya da kargo ile gönderiyoruz. Müşteri, kargo firmasını kendi de seçebiliyor. Kargo ücretini de zaten karşı taraf ödüyor. İlçelere kargoyla, şehir dışına soğuk kargo ile gönderiyoruz. Bu nedenle yemekler bayatlamıyor, bozulmuyor” dedi.

“Bugüne kadar hiç şikâyet almadık” diyen Sönmez, en çok tercih edilen yemeğin kuru dolma ile zeytinyağlı sarma olduğunu söyledi. Sönmez, “Sarmanın kilosu 35 TL, kuru dolmanın 40 TL, elde kesilmiş organik ev makarnası 20 TL, ev mantısının kilosu ise 40 TL. Kıymalı böreğin tanesi 2.5, içli köftenin tanesi 3.5 TL. Organik vişne reçelinin kilosu ise 20 TL” diye konuştu.

KİLO BAŞI 7-8 TL KÂR EDİYORLAR

Yemek satışından kilo başına 7-8 TL kâr elde ettiklerini söyleyen Sönmez, “Ramazan ayında fitre ve zekatları da kabul ettik. Ev yemeği satışından ne kadar kazanacağımız bundan sonraki aylarda daha net anlaşılacak. Serebral palsi tedavisi çok masraflı. Bu işten kazandığımız para tabii ki tamamen yetmeyecek fakat başka çaremiz yok, elimizden gelen bu” dedi.

Bugüne kadar sipariş alınan en uzak mesafenin Diyarbakır olduğunu söyleyen Sönmez, “Sınırdaki askeri bir birimden komutan aradı. Duymuş ev yemeği sattığımızı. Askerlerin canı sarma isteyince dayanamamış, onlar için istedi. 10 kilo zeytinyağlı sarmayı, soğuk kargo ile gönderdik. Daha sonra komutan tekrar arayıp teşekkür etti. Yemek yapımına, elimizden geldiğince genişleterek devam etmek istiyoruz. Umarım daha çok para kazanabiliriz. Böylelikle çocuklarımıza ve tedavi masrafını karşılayamayan diğer çocukların ailelerine destek olabiliriz” dedi. Sönmez, diğer 3 anne ile birlikte çocuklarının devletten 900 lira yardım aldığını, devletin verdiği parayla tedavi masraflarını karşılamanın mümkün olmadığını sözlerine ekledi.