SAĞLIK

Metabolizmayı hızlandırmanın 8 yolu!

10 Temmuz 2017 Pazartesi, 10:09:23

Zayıflama diyetleriyle uğraştığımız bugünlerde bir derdimiz de metabolik hızımızı artırmak. Oturduğunuz yerde bile daha fazla kalori yakmak, metabolik hız arttığında olur. Metabolizmanın hızlanmasını sağlayan başlıca unsur kas kitlesini artırmak yani hareket etmek. Metabolizmayı hızlandırmanın birkaç yolu daha var elbette. İşte bu doğrultuda atabileceğiniz 8 adım...

  • 1 Metabolizmayı hızlandırmanın 8 yolu!
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    Güneş Aksüs HT Magazinde metabolizmayı hızlandırmayı sağlayan altın kuralları paylaştı. Bunları yapmaya başlayan daha kolay zayıflar, haberiniz olsun! Daha iyi haberse şu: Metabolik hızı artırabilirseniz giden kilolar kolay kolay geri gelmiyor!

  • 2 Metabolizmayı hızlandırmanın 8 yolu!
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    1- SIK SIK BESLENMEYİ UNUTMA (2-3 SAATTE BİR YE):

    Bu mesele kafanıza takılıyor olabilir. Bazı kişilere göre acıkmadıkça yememelisiniz, bazılarına göreyse sık sık bir şeyler yemelisiniz. Amaç sürekli yemek değil ama kan şekerini dengelemek ve açlık krizlerini önlemek için ara öğün şart!

  • 3 Metabolizmayı hızlandırmanın 8 yolu!
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    Ara öğünlerin hepsinde tost yiyemeyeceğiz belki. Bazen bir sandviç ara öğünken, bazen de 5-6 fındık ara öğün sayılabilir. Ara öğünleri yaşam şeklinize ve çalışma saatlerinize göre planlamak gerekir. Uzun süre aç bırakıldığında metabolizma yavaşlar ve ona 1 bardak süt yollamak “Durma çalış” demektir!

  • 4 Metabolizmayı hızlandırmanın 8 yolu!
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    2- HAREKETSİZ KALMA, METABOLİZMANI CANLI TUT:

    Hareket etmeden metabolizmadan hızlanma beklemeyin. Sadece oturarak hiçbir şeyi hızlandıramazsınız. Tüm gün oturarak çalışan biri akşam eve gittiğinde de televizyon karşısında oturuyorsa sadece ara öğün yapmak veya yeşil çay içmek yeterli olmayacaktır

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  • 5 Metabolizmayı hızlandırmanın 8 yolu!
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     Önce adım atın! Arada 5 dakika bile olsa yürüyün. Bu yürüyüşler gün içine yayılırsa, haftada 2-3 gün spor amaçlı yürüyüşler yapılırsa oturduğunuz yerden bile daha fazla kalori yakmaya başlarsınız.

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