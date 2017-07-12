Uzmanlar açıkladı! Karbonhidrat tüketmek kilo vermenin anahtarı!

Karbonhidratlar genellikle diyet açısından kötü yorumlanır ancak Avustralyalı Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Susie Burrell, onları diyetimize dahil etmemiz gerektiğini, karbonhidratın kilo kaybında önemli bir rol oynadığını dile getirdi.

Karbonhidratlar genellikle sağlık ve diyet açısından olumsuz olarak algılanır. Bu yüzden insanlar ekmek, makarna ve patates gibi içerisinde bol miktarda karbonhidrat bulunan besinlerden kaçınır. Buna rağmen Susie Burrell, karbonhidratların diyetlerimizde kaçınmamamız gereken bir besin olduğuna inanıyor.



"20-30 GRAM KARBONHİDRAT TÜKETİN"



Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre; Burrell, yoğun bir spora başlamadan 1 saat önce yaklaşık 20-30 gram karbonhidrat tüketilebileceğini söylüyor. Genel kural olarak her gün 80-100 gramdan az miktarda karbonhidrat alımının, düzenli olarak egzersiz yapanlar için çok düşük olduğunu söyleyen Burrell bu nedenle çok fazla kalori yakılamayacağını vurguluyor.

Karbonhidrat içeren bir diyet, egzersiz yaparken vücudun glikoza ihtiyacı olduğu için yağ yakılmasına yardımcı olur. Kilo vermeyi zorlaştıracak seviyede karbonhidrat alamamak metabolizmanın yavaşlamasına da neden olur. Bazı karbonhidratlar diğerlerine göre daha kalitelidir, bu nedenle tüketilecek miktarı doğru kaynaklardan almanız gerekir.



Beslenme Uzmanı Burrell, pirinç, tahıl, meyve ve nişastalı sebzeler gibi öncelikle bitki esaslı gıdalardaki karbonhidratların kan akışına glikoz salmak için parçalandığını söylüyor.

SİZİ AYAKTA TUTAN BİR YAKIT: KARBONHİDRAT

Parçalanan bu besinler daha sonra vücudun birincil enerji kaynağı olarak kullanılır bu yüzden karbonhidratlar sizi ayakta tutmak için gerekli bir yakıttır. Aşırı miktarda şekerli yiyecekler yeme isteği hissetmeniz vücudunuzun daha fazla karbonhidrat ve glikoza ihtiyacı olduğunu gösterir.

Bütün bu söylenenlerin sürekli pizza, hamburger veya makarna yemeniz anlamına gelmediğini söyleyen Burrell, sadece aktif ve yoğun olduğunuzda metabolizmanıza yardımcı olmak için belli saatlerde karbonhidrat tüketmeniz gerektiğini söylüyor.