Sare İnci bebek kilosundan fazla tümörle doğdu

İzmir'de kilosundan fazla tümörle 6 aylık dünyaya gelen Sare İnci bebek, geçirdiği başarılı operasyon sonrası hayata tutundu.

İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, çocuk sahibi olmak isteyen Didem ve Selim Altıntaş çifti, tüp bebek yöntemine başvurdu. Hamileliğin 6'ncı ayında yapılan kontrollerde, bebekte tümör tespit edilmesi üzerine anneye "gebelik tansiyonu" teşhisi konuldu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum birimine yatışı yapılan Didem Altıntaş, gerekli tetkiklerin ardından ameliyata alındı.

Yaklaşık 1,5 saat süren ameliyat sonrası bin 340 gram dünyaya gelen bebeğe "Sare İnci" ismi verildi. Sare İnci bebek, daha sonra başarılı bir operasyonla 760 gramlık tümörden ayrıldı. Yenidoğan yoğun bakım ünitesine alınan Sare İnci'nin burada duran kalbi, yapılan müdahale ile yeniden çalıştırıldı.

Art arda 2 ameliyat daha geçiren Sare İnci bebek, kontrol altındaki 3'üncü ayını sağlıklı bir şekilde tamamladı.

Ameliyatı gerçekleştiren ekipteki çocuk cerrahi uzmanı Doç. Dr. Tunç Özdemir, tümörlü bebeklerde genellikle kalp yetmezliğine bağlı ölümler olduğunu kaydederek, "İnci'nin durumu farklıydı. Bebekten daha büyük bir tümörle karşı karşıyaydık. Biz buna ikizi olacakmış da olmamış diyoruz. İnci'nin tümörünü almasaydık şu an kaybetmiş olacaktık. Yaşama tutunması için onunla ilgilenen bütün hastane personelini de çok mutlu etti" ifadesini kullandı.

Hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesi sorumlusu Prof. Dr. Esra Özer, tümörü alındığında 580 grama düşen Sare İnci bebeğin 1 kilogram 660 grama ulaştığını aktararak, hastanın durumunun iyiye gittiğini ve bir müddet daha tedavisine devam edileceğini bildirdi.

Didem ve Selim Altıntaş çifti, bebeklerine kavuşacakları için çok heyecanlı olduklarını belirterek, duygularını "Onu ilk defa kucağımıza alacağız. Yıllar sonra ona ne kadar mücadeleci bir kız olduğunu anlatacağız. Biz onu, o da bizi hiçbir zaman bırakmadı. Çok heyecanlıyız. Başta doktorumuz olmak üzere bebeğimizi yaşatmak için çaba sarf eden tüm çalışanlara teşekkür ediyoruz" sözleri ile aktardı.