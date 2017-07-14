40 yaş üstü erkeklerde uyku apnesi daha sık görülüyor!

Sıcak yaz günlerinde insanların en hassas olduğu konuların başında gelen uykusuzluk özellikle 40 yaşın üzerindeki erkeklerin kabusu haline geldi.

TÜM HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

İHA'nın haberine göre; sağlıklı ve kaliteli yaşamın vazgeçilmezlerinden birinin kaliteli uyku olduğunu belirten Dr. Erdal Gezer, uyku ile ilgili yaşanan problemler kişinin tüm hayatını olumsuz yönde etkilediğini belirtti.

Özellikle 40 yaş üstü erkeklerde daha sık görülen uyku apnesi hakkında doğru bilinen pek çok yanlışın olduğunu belirten Dr. Erdal Gezer, halk arasında horlamanın uyku apnesi olarak algılandığını belirterek "Horlama uyku bozukluğunun bir göstergesidir. Ancak horlayan herkeste uyku apnesi olmayabilir. Uyku apnesi yaşayan kişiler gece boyunca yaklaşık 400 defa nefesleri durduğu için sıçrayarak uyanır. Bu durumu kişi bezen fark etmese de uyku apnesi olan kişiler uyandıklarında yorgun vaziyette kalkarlar" diyerek tedavi edilmediğinde uyku apnesinin ciddi sıkıntılara neden olabildiğini belirtti.

KİLOLU KİŞİLER RİSK ALTINDA

Uyku apnesi rahatsızlığının daha çok 40 yaşın üzerindeki kişilerde görüldüğünü ancak erkeklerde ve kilolu kişilerde daha yoğun görüldüğünü ifade eden Dr. Gezer, "Kilolu erkekleri daha çok seven bu hastalık genetik olarak da görülmektedir. Halk arasında alkolün uykuya yardımcı olduğu gibi yanlış bir bilgi var. Aksine alkol bir çok hastalığı beraberinde getirmektedir. Solunum yollarını rahatlatacak uyku hapları ciddi rahatlama sağlar. Ancak uyku apnesi problemi yaşayanlar kilo vererek bu sıkıntıdan büyük oranda kurtulabilir" dedi.