Onkolog Doç. Dr. Yavuz Dizdar da fruktoz tartışmasına katıldı!

Onkolog Doç. Dr. Yavuz Dizdar fruktoz ile ilgili tartışmalara istinaden açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Dizdar, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Biz de yıllar önce früktoz her şeyi açıklar sanmıştık" dedi.

DHA'nın haberine göre; geçtiğimiz haftalarda CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in fruktoz ile ilgili verdiği soru önergesine, Sağlık Bakanı Recep Akdağ kısa bir süre önce yanıt verdi. Bu yanıtın kamuoyuna yansımasının ardından konuya, beslenme konusunda yaptığı açıklamalarla gündeme gelen, onkolog Doç. Dr. Yavuz Dizdar da katıldı.

Doç. Dr. Dizdar, sosyal medya hesabından "Biz de yıllar önce früktoz her şeyi açıklar sanmıştık. Okuyup anladıkça, vardığımız noktada, `(früktoz) olağan şüphelilerin en sonuncusu bile olmaz´ konumundayız. Sayın Bakanımız da artık tarım ilaçları, antibiyotikler vb. konulara geçsin" yazarak Sağlık Bakanı'nın açıklamalarına destek verdi.

SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ NE DEMİŞTİ?

Sağlık Bakanı Akdağ, soru önergesine yanıt vererek şunları söylemişti: "Yüksek früktozlu mısır şurubu ya da nişasta bazlı şeker olarak gündeme getirilen früktoz, gıdalarda tek başına bulunmuyor. Halk arasında şeker adıyla bilinen glikozla beraber yer alır. Bahsedilen bu şeker cinsleri vatandaşlarımızın günlük olarak kullandığı çay şekerinin içinde de bulunmaktadır. Bilim çevreleri gıda maddelerinde birlikte bulunmalarından dolayı glikoz ve früktozdan ibaret şekerle, nişasta bazlı şeker arasında insülin salgılanması ve tokluk duygusu veren hormonlar üzerindeki etkiler yönünden bir farklılık bulunmadığını ifade etmektedirler."

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