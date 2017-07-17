Televizyonun çocuklar için ilgi çekici olduğunu belirten Çocuk-Ergen Psikoterapisti Uzman Psikolog Merve Demir, çocuklarda televizyon izleme alışkanlığına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

TELEVİZYONUN BİLİNÇSİZ KULLANIMI ÇOCUK GELİŞİMİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Çocuk-Ergen Psikoterapisti Uzman Psikolog Merve Demir, "Televizyondaki parlak renkler, hareketler ve sesler bebeklikten itibaren çocukların dikkatini çeker. Anne babalar tarafından seçilen, yaş düzeyine uygun programlar çocuğun yeni bilgiler öğrenmesine yardımcı olabilir. Ancak televizyonun bilinçsiz kullanımı çocukların gelişiminde olumsuz etkiler oluşturur" dedi.

Uzman Psikolog Merve Demir, özellikle 2 yaş öncesi uzun süre televizyon izletilen çocuklarda dil gelişiminin olumsuz etkilenebildiğini ifade ederek, "Çocuk yaşıtlarından geç konuşabilir. Uzun süre TV izlemek, çocuğun kendini ifade etme becerilerini olumsuz etkileyebilir. Fazla televizyon izlemek çocuğun okul başarısını düşürebilir. Televizyon izleyerek vakit geçirmeyi tercih eden çocukların, arkadaş ilişkileri olumsuz etkilenebilir. Çocuklar televizyon izlerken pek hareket etmezler. Bu nedenle, uzun süre televizyon izlemek, çocukta kilo artışına ve obeziteye sebep olabilir" diye konuştu.

"ÇOCUKLAR PROGRAMLARDAKİ ÖFKE, ŞİDDET GİBİ DUYGULARI YETİŞKİNLERDEN DAHA YOĞUN HİSSEDER"

Çocukların televizyondaki dizi, film ve programları bizim izlediğimizden farklı izlediklerini kaydeden Demir, "Bu programlardaki öfke, şiddet, acı, korku, kaygı gibi duyguları yetişkinlerden daha yoğun hissederler. Dizilerdeki sömürülen çocuklar, üvey anne, ölüm gibi konular çocuklar için sarsıcı olabilir. Çocuklar televizyonda gördükleri bazı olumsuz davranışları model alabilirler; şiddet, alay, zorbalık gibi. Özellikle dizilerdeki ve evlendirme programlarındaki kadın ve erkekler arasındaki tuhaf ilişkiler, çocuklar için olumsuz örnek oluşturabilir. Bu programlar, kadın-erkek rolleri ile ilgili, çocuklara yanlış mesajlar verir. Moda programları, çocukları dış görüntüye aşırı önem vermeye ve tüketime teşvik edebilir" ifadelerini kaydetti.

AİLELERE ÖNERİLER

Uzman Psikolog Merve Demir, bu durumda ailelere şu önerilerde bulundu:

1. 2 yaşından önce çocuğunuza televizyon izletmeyin.



2. Çocuğunuzun televizyonda izlediği programları dikkatli seçin. Mümkünse çocuğunuzla beraber izleyin. Yaş düzeyine uygun olmayan programları izlemesine müsaade etmeyin.



3. Çocuğun televizyonda ne izlediği kadar, televizyon izleme süresi de önemlidir. Çocuğunuzun bir gün içinde televizyon izleyerek geçireceği sürenin bir iki saati geçmemesine özen gösterin.



4. Çocuğunuzu televizyon dışında vakit geçirebileceği başka aktivitelere yönlendirin: arkadaşları ile oyun oynamak, resim, spor, müzik gibi.



5. Televizyonu çocuğunuzu oyalamak, sakin durmasını sağlamak için kullanmayın. Bu çocuğun televizyon izlemeyi bir alışkanlık haline getirmesine sebep olabilir. Bunun yerine çocuğunuzla oyun oynayın.



6. Televizyonu çocuğunuza rahat yemek yedirmek için kullanmayın.



7. Çocuğunuzun odasına televizyon koymayın.



8. Kendi izlediğiniz haber, dizi ve programları sizinle birlikte izlemesine izin vermeyin. Çocuğunuza bunların yetişkinler için uygun olan programlar olduğunu anlatın.



9. Anne-baba olarak kendi televizyon izleme alışkanlıklarını gözden geçirin. Eğer siz uzun süre televizyon izliyorsanız çocuğunuz da benzer şekilde davranacaktır. Televizyon konusunda çocuğunuza doğru model olun."