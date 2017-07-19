Yağ aldırma ameliyatı sonrası ölüme soruşturma

Ehil olmayan ellerde yapılan estetik operasyonlar nedeniyle hayatı altüst olan kadınların hikâyeleri dün Habertürk’te yayımlandı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Evrim Karakaş’ın (24) lazer epilasyonla yüzünde yanıklar oluşmuş, Sevinç Çelik (28) burun estetiğinin ardından yaşadığı damar tıkanıklığı yüzünden iki bacağını kaybetmiş, lenfödem hastası Songül Coşkun’un (43) ise liposuction sonrasında bacaklarında kapanmayan yaralar oluşmuştu.

İzmit’te yağlarını aldıran 2 çocuk annesi Dilek Utar ise ameliyattan sonra yaşamını yitirdi. Kocaeli il Sağlık Müdürlüğü, 36 yaşındaki Dilek Utar’ın ölümünün ardından soruşturma başlattı. İzmit’te özel bir muayenesi bulunan Estetik, Plastik Rekonsrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İ.G. özel bir hastanenin ameliyathanesini kullanarak Dilek Utar’ı ameliyat etti. 89 kilo olan Dilek Utar’dan 6 kilo 175 gram yağ alındı. Utar, yağ alma ameliyatı ardından rahatsızlanınca yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Ameliyattan 1 gün sonra da yaşamını yitirdi. 2 çocuk annesi Dilek Utar, Derince’de toprağa verildi.