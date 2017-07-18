Hatalı estetik ameliyatlar hayatlarını kararttı

ESTETİK müdahaleyle güzelleşmek isteyenler ehil olmayan ellerde mağdur oluyor. Evrim Karakaş (24), Sevinç Çelik (28) ile Songül Coşkun (43) da geçirdikleri operasyonlar sonucu hayatları altüst olan kadınlardan sadece üçü. Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre Beykent Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu Evrim Karakaş’ın hayatı lazer epilasyon- IPL işlemi sonucu kâbusa döndü. Bakırköy’de bir güzellik salonunda yaptırdığı IPL işlemi sonrasında yüzünde yanıklar oluştuğunu ve ten renginin birkaç ton koyulaştığını belirten Karakaş, “Hormonal sorunum nedeniyle yüzümdeki tüylerden rahatsız olduğum için Bakırköy’de sonradan ruhsatında ‘temizlik firması’ yazdığını öğrendiğim bir güzellik merkezinde epilasyon yaptırdım. 5 seans için 800 TL’ye anlaştık. Güzellik merkezinin sahibi esmer olduğum için siyahi ve Arap müşterilerinin çok tercih ettiği ve yurtdışından getirttiği zenci makinesiyle işlem yapacağını söyledi. 5’inci seansta yüzüm, çene bölgem, boynum tamamen yandı. Yüzüme 25 voltluk ısı verdi” diye konuştu. Eve döndüğünde güzellik uzmanını aradığını belirten Karakaş, “Betül Hanım bana ‘Bir şey olmaz, çok abartıyorsun, geçer’ dedi ve birkaç krem önerdi. Yüzümde derimin alt tabakası görünüyordu. Tüylerim ise duruyordu. Ertesi gün de bir bankada mülakata girdim. Yüzüm mosmor, kabuk bağlamıştı. Yüzümdeki izlerin darp izlerine benzediğini ima ettiler ve iş görüşmem hüsranla sonuçlandı. Psikolojik tedavi görüyorum” dedi. Karakaş olaydan sonra polise şikâyette bulundu.

ÖDEM ATMAK İÇİN YAPTIRDI

İSTANBUL Pendik’te yaşayan lenfödem (fil hastalığı) hastası Songül Coşkun (43) ise basenlerinde oluşan ödem nedeniyle bir kamu hastanesinde 5 yıl önce liposuction operasyonu için bıçak altına yattı. Tek seansta Coşkun’un iki bacağından 6 kilo yağ çıkarıldı. Derin yaralar ödem nedeniyle dikiş tutmadığı için Coşkun’un basenlerinde yeniden ödem birikti. Ameliyat sonrasında 6 kişilik odada kalırken enfeksiyon kaptığını, elleri ve kollarında yaralar oluştuğunu belirten Coşkun “Gözümü açtığımda bacaklarım üç santim inceldiği için daha güzel görünüyordu. Çıkarılan yağlar nedeniyle 115 kilodaydım, bacaklarımdaki yaralar kapanmayınca tekrar su topladığı için 130 kiloya çıktım. Lenfödem hastalarına bıçak vurulmaması gerektiğini öğrendiğimde çok geçti” diye konuştu.

İKİ BACAĞINI KAYBETTİ

İKINCI estetik vakası ise 2014 yılında İstanbul’da özel bir hastanede yaşandı. Dr. M.K.’nın gerçekleştirdiği burun estetiği ameliyatında enfeksiyon kaptığını belirten bir çocuk annesi Sevinç Çelik, vücudunda oluşan damar tıkanıklığı nedeniyle yürüyemez, ellerini oynatamaz hale geldi. İki bacağını da kaybeden Çelik, doktor M.K. ve hastane hakkında şikâyetçi oldu. Hastanenin önceden ‘lopus’ hastalığı yani kanında pıhtılaşma olduğunu öne sürdüğü Çelik, devlet hastanesinden aldığı raporla böyle bir hastalığı olmadığını da ispatladı. 3 yıldır hukuk mücadelesini sürdüren Çelik, “Burnumda nefes alma sorunum vardı. Kemiğimde de yamukluk olduğu için görüntüsü beni rahatsız ediyordu. Bütçem kısıtlıydı doktor M.K.’da karar kıldım, 2 bin 500 TL’ye anlaştık. Koşmayı, yüzmeyi ve tenisi çok severdim. Şimdi o sporları yapan bacaklarımda protez var. Bu süreçte kızım lösemiye yakalandı. Bu tür operasyonları yaptıracak kadınlara tavsiyem doktor ve hastaneden emin olmaları, tavsiye almaları” dedi.

‘HER GÜN 4-5 HASTA BAŞVURUYOR’

TÜRK Dermatoloji Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu: Kuaför, güzellik salonu gibi yerlerde lazer epilasyonu yasak. Tıbbi cihaz kategorisinde olmayan IPL (fotoepilasyon) cihazları kullanılabilir. Hekim kontrolünde yapılmayan lazer uygulamaları ciltte ciddi yanık, kalıcı iz ve lekelenmelere yol açabilir. Derneğimize merdivenaltı tıbbi estetik uygulamalar ve lazer yanıkları ile ilgili her gün 4-5 hasta başvurmaktadır. Son yasal düzenlemeler ile güzellik salonu ve kuaförlerin denetimleri yeniden İl Sağlık Müdürlükleri’ne verilmiştir.

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği Başkanı Dr. Akın Yücel: En büyük sorun ucuza mal edilen ameliyatlar. Genellikle yabancı turistleri çekmek için 3-4 bin liraya yapılan ameliyatlar genellikle estetik merkezlerinde yapılıyor. Estetik uygulamalarda esas tehlike dolgu ve botoks uygulamaları. Öyle ki bu uygulamaları artık herkes yapıyor. Körlüğe kadar varan sorunlarla karşılaşıyoruz. Yüzündeki dolgu nedeniyle yıllardır yüzü akan, gözleri çukurlaşmış hastalarımız var.

Uzman Estetisyen Necla Batum: Lenfödem doğuştan veya sonradan oluşan kol ve bacaklarda lenf sıvısının toplanmasıyla oluşuyor. Bu nedenle lenfödeme bıçakla yani cerrahi ile müdahele edilmemeli. Liposuction vakum ve masajla yapıldığında lenfödem hastaları için olumlu sonuçlar gösteriyor.

BU FOTOĞRAFTAN 24 SAAT SONRA ÖLDÜ

İzmit’in Derince İlçesi Çenedağ Mahallesi’nde oturan iki çocuk annesi Dilek Utar (36), 3 yaşındaki oğlu Efe Fikret Utar’ın 1 ay sonra sünnet olacak olması nedeniyle yağlarını aldırmaya karar verdi. Utar, İzmit’te özel muayenesi bulunan Estetik Plastik Rekonsrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İ.G.’ye muayene oldu. İ.G., 13 Temmuz günü özel bir hastanenin ameliyathanesini kullanarak 89 kilo olan Dilek Utar’dan 6 kilo 175 gram yağ aldı. Ancak Utar, ameliyattan hemen sonra fenalaşarak yaşamını yitirdi. Müjdat Utar, “Kurbanlık bir koyunu kesersin, poşete hepsini koyarsın gibi yağları koyup getirdiler odaya. ‘Ameliyat çok güzel geçti ayılınca doktorun elini öpecek’ dediler. Benim eşim bir gün bile dayanamadı. Şikâyetçiyim” dedi. Hastane yönetimi ise, “Hastanın ölüm raporunu iç kanama olarak tespit ettik. Ön otopsiden haberimiz yok” açıklaması yaptı.