SAĞLIK

Gezegendeki en sağlıksız 30 besin açıklandı!

20 Temmuz 2017 Perşembe, 15:49:39 HABERTURK.COM

Eatthis.com insan sağlığına zarar veren 30 ürünü açıkladı. Açıkladığı 30 besinin yanı sıra, ürünlerin içindeki zararlı maddeleri de belirtti

  • 1 Gezegendeki en sağlıksız 30 besin açıklandı!
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    Amerika'da sağlıklı yaşam alanında tüyolar veren eatthis.com insan sağlığına zarar verebilecek 30 ürünü açıkladı.

     

     

  • 2 Gezegendeki en sağlıksız 30 besin açıklandı!
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    Açıkladığı 30 besinin yanı sıra, ürünlerin içindeki zararlı maddeleri de belirtti.

  • 3 Gezegendeki en sağlıksız 30 besin açıklandı!
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    Mikrodalga patlamış mısırı

    Zararlı içerik: Trans yağlar

  • 4 Gezegendeki en sağlıksız 30 besin açıklandı!
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    Tavuk nugget

    Zararlı içerik: Digliserid, Red #40 (gıda boyası), karajenan

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    İşlenmiş et

    Zararlı içerik: Nitrat, aşırı tuz

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YORUMLAR 6
  • Misafir 5 dakika önce
    En iyisi serum takalim. Ne yiyecegimizi sasirdik artik. Pisirme icin Teflon da kanserojen maddesi var.
  • Misafir 5 dakika önce
    Turşu mu? İlginç.
  • Misafir 11 dakika önce
    Aaaa her gün yediğimiz şeyler bunlar
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