Günde 2 kez 10 dakika ofiste spor

Omuz, sırt, diz ve belde ağrı, ellerde uyuşma... Size de tanıdık geliyor değil mi? Sebebi uzun süre masa başında çalışmak, spor yapmamak olabilir. Ancak bir yerden başlanmalı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin önayak olduğu ofiste spor videoları, günde 2 defa 10’ar dakika çalışanlarını harekete geçiriyor.

Gününün büyük kısmı masa başında geçenler için omuz, bel ve bacak ağrısı kaçınılmaz olabiliyor. Gün boyu aynı pozisyonda çalışmak, bedende çeşitli ağrılara ve ileri dönemde de sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Ofiste egzersiz videoları her ne kadar ilgimizi çekse de uygulamaya gelince pek hevesli davranmıyoruz. Kimi zaman “Keşke bir sistem olsa da gün içinde bize birkaç hareket gösterse” dediğimiz uygulamayı İzmir Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdi.

Gün boyu bilgisayar karşısında görev yapan çalışanları için 2 seans, 10’ar dakikalık ‘ofis egzersizleri’ projesini başlattı. Uygulama, en tembel kişiyi bile ister istemez harekete geçirecek cinsten. Çünkü program videosu çalışanların bilgisayarlarında otomatik olarak beliriyor. Ve video bir uzman eşliğinde basit egzersizleri art arda sıralıyor. Hem zindelik kazanmaya hem de kas ve iskelet sorunlarına karşı basit önlemler almaya teşvik eden video, kentin asırlık sağlık kuruluşu, Türkiye’nin tek belediye hastanesi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi işbirliğiyle gerçekleştiriliyor. Belediye personelinin bilgisayarlarında sabah 10.00 ile öğlen 14.00’te otomatik olarak açılan video, günün her saatinde bu egzersizleri yapmak isteyenler için de Eşrefpaşa Hastanesi’nin internet sitesinde yer alıyor.

‘KÖTÜ ERGONOMİYİ DEĞİŞTİRMEK GEREK’

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Özlem Özdemir Yılmaz’ın sunumuyla gerçekleşen egzersizler, çalışanların ihtiyaçlarına göre hazırlanmış. Klavye ve fare kullanımındaki bazı tekrarlayıcı hareketler, yanlış duruş, stres ve kötü ergonomiye bağlı görülen kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları bunların başında geliyor.

Ofiste çalışanların bilgisayarla mesafesine ve oturma biçimine dikkat etmesi gerektiğini belirten Dr. Yılmaz, ergonomik önlemler ve bazı egzersizlerle ağrıların, sık görülen sorunların aşılabileceğini söylüyor.

Ofis çalışanlarında daha çok boyun, sırt, kol ve belde ağrı, kollarda, parmaklarda uyuşma ve hareket güçlüğü gibi sorunlarla karşılaştıklarını anlatan Dr. Yılmaz, “Bunların arkasından başlayan kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları, boyunda kas zorlanması, el bileğinde sinir sıkışmasıyla omuz, dirsek, el bileği ve başparmakta tendon hasarlarına bağlı olarak her geçen gün yaşam kalitesi de biraz daha bozulmaktadır.

Oysa bu rahatsızlıklar, ergonominin desteklenmesi, çalışma sırasında kısa molalar verilmesi ve iş yerinde yapılabilecek ve vakit almayacak bazı basit egzersizlerle önlenebilir” diyor.

BU ÖNERİLERE KULAK VERİN!

- Başta oturma yerinizi sonra da masanızdaki klavye, ekran ve fare yüksekliğini iyi ayarlayın.

-Monitör tam karşınızda ve kol uzunluğu mesafesinde olmalı.

-Ekranın üst yüzeyi tam göz hizanızda olmalı.

-Masa başında uzun süre oturmak omurga üzerine fazla baskı oluşmasına neden olduğu için belli aralıklarla yerinizden kalkıp ufak turlar atmayı deneyin.

-Otururken belinizi destekleyerek dik oturmaya özen gösterin. Bel ve kalça açısının 90 derece olmasına dikkat edin ve ayaklar yere değecek şekilde oturun. Gerekirse ayak altına destek koyabilirsiniz.

-Otururken kalça ve dizler aynı seviyede olmalıdır. Diz arkaları sandalyeye değmemelidir.

-Kol destekli sandalye kullanılmalıdır.