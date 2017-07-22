Bebek cildi bakımında 10 önemli bilgi

HT Magazinde yer alan habere göre, bebek cildi bakımında şu aşamalara dikkat edilmeli:

1- Bebeğiniz mükemmel olabilir ama cildi değildir! Bebeğinizin diğer organ sistemleri nasıl geliş- meye devam ediyorsa cildi de aynı şekilde dünyaya ayak uydurmaya ve olgunlaşmaya devam eder. Yetişkinlerin cildi deri ceketse, bebeklerinki ipek gömlektir. Ebeveynlerin her zaman yaklaşımlarını buna göre yapmaları gerekir.

2- Bebeğin cildinde kolayca pişik ve döküntü oluşabilir. Burada kendinize sormanız gereken 3 soru var: Bu kızarıklığı evde kendim iyileştirebilir miyim? Doktora başvurmalı mıyım? Cildinin bozulmasını önlemek için ne yapabilirim?

3- Bebek bezi pişiği en sık karşılaşacağınız cilt sorunudur. Bez bölgesinde kızarıklık görürseniz bu, çok büyük ihtimalle beze bağlı pişiktir. Bu pişiğin kaynağı genelde ciltte uzun süre kalmış ıslak bez, bebeğin poposuna göre küçük bez kullanımı ve son olarak uygun olmayan pişik kremi, ıslak mendil veya sabundur. Bebeğinizin ıslak bezini hızla değiştirmek, SLA ve SLS içermeyen cilt temizleme ürünleri kullanmak, su ve pamuk olan ıslak mendiller kullanmak ve çinkolu pişik kremi kullanmak bu sorunun önüne geç- mek için atabileceğiniz en önemli adımlardır.

4- Yanaklarında sivilce çıkabilir. Sivilceler yaşamın 2 döneminde karşımıza çıkar; biri yenidoğanken, ikincisiyse ergenlikte. Bu döküntüler çok normaldir ve geçmesi için herhangi bir ürün kullanmaya gerek yoktur.

5- Konak, saçlı deride, kaşlarda veya bunun yanında karşımıza çıkabilir. Pullanma ön plandadır. Bebeğin cildinin bazı bölgelerinde aşırı derecede yağ salgılanır, bu kurur ve pul pul bir görüntüye neden olur. Banyodan yarım saat önce o bölgeleri sıvı yağla iyice yağlayıp şampuanlayın. Bebek tarağıyla o bölgeleri tarayın. Bunu birkaç gün tekrar edin.

6- Eğer bebeğinizin cildinin bir yerinde, 2-3 cm. çapında, kızarık, hafif pullanmış ve ele sertçe gelen cilt kabarcıkları görürseniz büyük ihtimalle egzamadır. Bu alanları nemli tutmak gerekir ancak ona rağmen iyice kızarır hatta sulu yara haline gelirse hemen doktorunuza danışın. Bu tür durumlarda bebeklere uygun çok hafif temizlik ürünleri kullanılmalıdır.

7- Kuru cilt için bebeğimizin cildini nemlendirelim ve yağlayalım. İsilik varsa en önemli şey önlemdir ve bebek çok giydirilmemelidir. Oluştuktan sonraysa sıvı pudra kullanılabilir. Bebeğinizin cildinin özelliklerini yakından tanımalısınız. Pudraya ihtiyacı yoktur; pudranın bebeğin akciğerlerine kaçması tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor.

8- Doğum lekeleri olabilir. Boynunun arkasında kızarıklık görebilirsiniz. Aylar ilerledikçe bebeğin cildi kalınlaşır ve bunları görmez hale geliriz. Yapılması gereken bir şey yok. Bazen koyu yuvarlak lekeler görülebilir, bunların adı kahve lekesidir. Bir şey yapmanıza gerek yoktur, çoğu zaman ömür boyu kalırlar. Moğol lekeleriyse genelde popo civarında bulunan siyahımsı geniş alanlardır. Bunlara da bir şey yapmaya gerek yoktur.

9- Bebeğinize cilt ürünü alırken şu ilke aklınızda bulunsun: “Az içerik her zaman iyidir.” Özellikle şu maddelerin içerikte olmadığından emin olun: Alkol, SLA, SLS, paraben.

10 - Doktorunuzu ne zaman aramalısınız? Herhangi bir döküntüye veya kızarıklığa ateş eşlik ediyorsa, döküntüde irin varsa veya minik mor noktalar görürseniz mutlaka doktorunuza başvurun.