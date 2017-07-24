Tüketici palm yağı raporunu bekliyor!

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Gıda Komisyonu Başkanı Sinan Vargı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde kurulan Palm Yağı Araştırma Komisyonu'nun araştırma sonuçlarının, aradan 6 aydan fazla bir süre geçmesine rağmen kamuoyu ile paylaşılmadığını belirterek, "Tüketicilerde palm yağı konusunda endişeler var, raporun sonuçlarının kamuoyu ile paylaşmasını bekliyoruz" dedi.

TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'nin (EFSA) palm yağının ısıtıldığında diğer bitkisel yağlara göre daha fazla kanserojen olduğuna ilişkin iddiaları içeren raporu, hem yazılı ve görsel basında hem de sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Ardından EFSA (European Food Safety Authority), palm yağı ve diğer bitkisel yağlardan kaynaklanan sağlık risklerini tekrar değerlendireceğini duyurdu.

Türkiye'de de gündeme oturan konu hakkında eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Türkiye'de palm yağı kullanılan ürünler konusunda bilimsel bir çalışma yapılmasının kararlaştırıldığını açıklamış, çalışmanın sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılacağı ve gerekli idari tedbirlerin alınacağını ifade etmişti.

Vargı, TÜDEF olarak tüketicinin evrensel bilgilenme, sağlık ve güvenlik hakları doğrultusunda araştırma komisyonu kurulmasını desteklediklerini ancak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde kurulan Palm Yağı Araştırma Komisyonu'nun aradan 6 aydan fazla bir süre geçmesine rağmen araştırma sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmadığını belirtti.

Vargı, tüketicilerde halen palm yağı konusunda endişeler bulunduğunu ifade ederek, raporun sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılmasını beklediklerini vurguladı.

Medyada uzman olmayan kişiler tarafından bilgi kirliliği oluşturacak şekilde yorumlar yapıldığına dikkati çeken Vargı, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına İngilizceye hakim olan bir tıp doktorunun atanması, birçok kanalda kafa karıştıran kişilerin olduğu bir ortamda tüketiciler için bir şanstır" ifadesini kullandı.

"SORUN SADECE PALM YAĞI İLE SINIRLI DEĞİL"



Vargı, sorunun aslında sadece palm yağı ile sınırlı olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Bitkisel yağların birçoğu 180 derecenin üzerinde ısıtıldığında veya defalarca kullanıldığında bu yağın sağlığa zararlı olan maddelere dönüştüğünü biliyoruz. O yüzden yüksek ısıda kızartmanın kısa sürede yapılması, kızartma yapılan havanın solunmaması, mutfağın çok iyi havalandırılması ve yağın sık sık yenilenmesi gerekiyor. Bu açıdan sabahtan akşama kadar aynı yağı kullanarak patates kızartması yapan lokanta ve hamburgerciler, hem işçi sağlığı hem de toplum sağlığı açısından sık sık denetlenmelidir."



Vargı, ürün etiketlerinin üzerindeki "bitkisel yağ" ibaresinin tüketicilere bilgi vermekten uzak olduğunu belirterek, etiketlere, üründe hangi yağ kullanılıyorsa onun adının yazılması gerektiğini vurguladı.

EFSA'nın raporunun ardından Uzakdoğu kökenli palm yağını piyasadan çıkarma ve onun yerine Kanada menşeli kanola yağını satmak amacıyla Batı ülkeleri ile Uzakdoğu arasında perde arkasında bir ticari savaşın sürdüğünün görüldüğünü dile getiren Vargı, "Bazı firmalarca, tüketicileri buna alet etmek için zaman zaman bilimsel olmayan açıklamalar yapılıyor. Dolayısıyla gıda endüstrisinde, evlerimizde hangi yağın hangi şartlarda kullanımı uygun ise bakanlık bünyesinde kurulan araştırma komisyonundan tüketicilere net tavsiyelerde bulunulmasını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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