Yorgunluğa karşı kırmızı etin gücünü yabana atmayın!

Yorgunluğun ciddi hastalıklardan kaynaklı nedenleri olabileceği gibi küçük tedbirlerle aşılacak basit nedenleri de var. Uyulacak bu öneriler kişinin kendini daha enerjik ve güçlü hissetmesine neden oluyor. HT Magazin'den Ceyda Erenoğlu'nun haberine göre; İşte İstanbul Florence Nightingale Hastanesi, Sağlıklı Yaşam Merkezi Direktörü, Uzm. Dr. Özgür Şamilgil’den kahve tüketiminden sporun önemine, kırmızı et tüketiminden yorgunluğa çare olacak etkili besinlere kadar çözüm önerileri...

ENERJİ VEREN BU BESİNLERİ TÜKETİN

Aşağıdaki besinler halsizlik hissedildiğinde ilk tercih edilecek seçenekler arasında yer alıyor. Organik besinlerin antioksidan ve mineral içeriğinin daha yüksek olduğu düşünülüyor. İşte halsizlik esnasında ilk yardım almanız gereken besinler:

* Badem

* Ceviz

* Fındık

* Kabuklu deniz mahsulleri

* Koyu kırmızı meyveler

* Siyah çikolata

D VİTAMİNİNİ EKSİK ETMEYİN

D vitamini, besinler yoluyla günlük ihtiyacın yüzde 5-10’undan fazla alınamayan, kas kemik, beyin-sinir sistemi, metabolizma, tiroit, bağışıklık, yumurtalık, sindirim ve prostat fonksiyonlarıyla çok yakından ilişkili bir vitamin. Yaz güneşi dışında vücudumuzda üretilemediği için toplumda en çok D vitamini eksikliği duyuluyor. Enerji eksikliği ve bağışıklık sisteminde zayıflamaya neden olmamak için D vitamininin yazın sağlıklı güneşlenerek, kışınsa dışarıdan takviye alarak (kan düzeyinin eksik olması halinde) normal seviyede tutulması gerekiyor.

KAHVE, MELATONİNİN ETKİSİNİ AZALTIYOR

Birçok yararının yanında kahve, akşam geç saatlerde içildiğinde uyku hormonu melatoninin etkisini azaltıyor. Biyolojik iç saatinizi şaşırtmamak için yatmadan 4 saat önce kahve tüketiminden vazgeçmeniz gerekiyor. Önerilerden biri de şu: Kahve su kaybına yol açtığı için öncesinde 1 bardak su için.

DÜZENLİ EGZERSİZİN YARARLARI

Düzenli egzersiz, dinçlik verici etkisi yanında yaşlanmayı geciktirici büyüme hormonu, depresyonu engelleyen ağrı kesici ve mutluluk hissi veren morfin benzeri bir madde salgılatarak kan basıncını düzenleyen damar genişletici kimyasallar üretilmesine yardım ediyor. Bu durum beyin ve sinir sistemini geliştirerek size kendinizi sürekli enerjik hissettiriyor. Yararlarını görmek için haftada 3 gün veya daha fazla sıklıkta egzersiz yapmanız öneriliyor. Hareketsiz yaşamın birçok hastalığa zemin hazırladığınıysa unutmamak gerekiyor.

C VİTAMİNİ VÜCUTTAKİ YIPRANMAYI ÖNLER

Cildin, eklem ve bağ dokularının, kemiklerin, damarların dayanıklılığını ve elastikiyetini sağlayan molekülün üretimine yarayan C vitamini, vücutta yıpranma ve yaşlanmayı önlüyor. Yağdan enerji üretimi için gereken Carnitene oluşumunu ve mücadele hormonu noradrenalinin üretimini sağlayanın da C vitamini olduğu belirtiliyor.

VİTAMİN VE MİNERAL DEPOSU

Kırmızı et, az pişirilerek tüketildiğinde içerdiği vitamin benzeri Koenzim-Q-10, B12 vitamini ve mineraller sayesinde kendinizi iyi hissetmenize yardımcı oluyor. Kan yapımı ve beyin, sinir, kas, iskelet sistemi fonksiyonları için önemli olan demir, besinlerle yeterince alınmaz veya âdet kanaması, mide, basur kanaması gibi nedenlerle azalırsa takviye edilmesi gerekiyor. C vitaminiyle beraber alınması mideden emilimini artırıyor. Bitkisel demir, kimyasal açıdan hayvansal demirden farklı değerlendiriliyor. Hayvansal demir daha kolay ve hızlı emildiği için ilk seçenek olarak kırmızı et görülüyor.