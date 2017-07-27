Erkeklerin sperm sayısı yüzde 50 azaldı

Son araştırmalar, sanayileşmiş Batı ülkelerinde erkeklerin sperm sayısının yarı yarıya azaldığını ortaya koydu. “Human Reproduction Update” Dergisi’nde yayımlanan araştırmada, 40 yıllık dönemde 42 binden fazla erkek ve 50 ülkeyi kapsayan 185 çalışma incelendi. Kuzey Amerika, ve Avrupa’da erkeklerin sperm yoğunluğunun yüzde 52, sayısının ise yüzde 59 azaldığı tespit edildi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Güney Amerika, Asya ve Afrika’daki erkeklerin sperm sayısı ve yoğunluğunda ise önemli bir düşüş gözlenmedi. Plastiklerde ve mobilyalarda kullanılan bazı kimyasalların gıda zincirine bulaşmasına ilaveten alkol, kafein, işlenmiş et ürünleri, soya ve patates yoğun diyetlerin vücutta belirli hormonları etkilediği, obezite ve iklim değişikliğinin de benzer etkilere neden olabileceği biliniyor.